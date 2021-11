DGAP-News: First Graphene Limited: Entwickler von Nanotechnologie-Beschichtungen bringt eine mit PureGRAPH(R) verbesserte leitfähige Beschichtung auf den Markt (deutsch)

First Graphene Limited: Entwickler von Nanotechnologie-Beschichtungen bringt eine mit PureGRAPH(R) verbesserte leitfähige Beschichtung auf den Markt

First Graphene Limited (ASX:FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen")

gibt bekannt, dass es eine Vertretungsvereinbarung mit Protectology Limited

(Protectology) unterzeichnet hat, um einen bestimmten Kundenkreis auf dem

Markt für leitfähige Beschichtungen zu gewinnen.

Die wichtigsten Punkte

- Der Nanotechnologie-Entwickler Protectology Ltd. bringt mit PureGRAPH(R)

verbesserte leitfähige Beschichtungsprodukte, PROGRAPH(R), auf den Markt.

- Vertretungsvereinbarung mit Protectology zur exklusiven Vermarktung der

mit PureGRAPH(R) verbesserten Beschichtungen unterzeichnet.

- Erweiterung der Vertriebsreichweite und Vertretung im Beschichtungssektor.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Protectology ist ein Innovator

und Entwickler von Oberflächenschutzbeschichtungen, das mittels

Nanotechnologie die Eigenschaften eines breiten Spektrums von Produkten wie

z. B. Unterhaltungselektronik, Automobil- und Industrieteile verbessert.

Protectology arbeitet seit mehreren Monaten mit First Graphene zusammen, um

Beschichtungen unter Verwendung der PureGRAPH(R)-Produktlinie des

Unternehmens zu erforschen und zu entwickeln. Diese Arbeit hat dazu geführt,

dass Protectology seine eigene Produktfamilie mit dem Markennamen

PROGRAPH(R) auf den Markt gebracht hat.

Jetzt arbeitet Protectology mit mehreren frühen Kunden aus der Industrie

zusammen, um neuartige Oberflächenschutzbeschichtungen für antistatische und

elektrisch leitfähige Anwendungen zu entwickeln. Als erste dieser

Kooperationen hat Protectology eine sprühbare leitfähige Beschichtung für

Kunststoffoberflächen auf den Markt gebracht.

Kunststoffe sind schlechte Stromleiter und akkumulieren von Natur aus

gefährliche statische Ladungen. Die leitfähige Beschichtung PROGRAPH(R)

leitet die statische elektrische Ladung ab, verhindert schädliche

Auswirkungen auf elektronische und elektrische Geräte und erleichtert den

Schutz von Infrastrukturanlagen wie Kabelnetzwerke.

Darüber hinaus werden derzeit die letzten Schritte für eine Reihe von

PROGRAPH(R)-Beschichtungen unternommen, wobei PureGRAPH(R) feuerhemmende

Eigenschaften verleiht und die Möglichkeit bietet, in angrenzende Branchen,

einschließlich Verbundwerkstoffe, zu expandieren.

Gemäß der Vertretungsvereinbarung unterliegt Protectology der Verpflichtung,

sich nach besten Kräften zu bemühen, die kommerziellen Möglichkeiten für die

PROGRAPH(R)-Produktpalette aktiv auszubauen, was sich wiederum in einer

Liefervereinbarung für PureGRAPH(R) niederschlagen wird. Im Rahmen der

Vereinbarung gibt es keinen Mindestliefervertrag.

Die Vereinbarung markiert auch die erste kommerzielle Vereinbarung von First

Graphene mit einem Unternehmen, das sich auf den lukrativen europäischen

Markt konzentriert.

Der weltweite Markt für antistatische Beschichtungen wird bis 2027

voraussichtlich ca. 17 Mrd. Dollar bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR)

von 3,3 Prozent erreichen, was auf das zunehmende Wachstum der Elektronik-,

Bau- und Transportmärkte1 zurückzuführen ist.

https://www.360researchreports.com/global-antistatic-coatings-market-18327458

Die Forschung hat gezeigt, dass PureGRAPH(R) für die Herstellung elektrisch

leitfähiger Beschichtungen verwendet werden kann. Weitere Tests zeigten

auch, dass PureGRAPH(R)-Graphen zur Herstellung von dauerhaften

Beschichtungen mit guter Wetterbeständigkeit verwendet werden kann.

Die Vertretungsvereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren und

gibt Protectology die Möglichkeit, kommerzielle Perspektiven zu entwickeln

und die PureGRAPH(R)-Technologie für Oberflächenschutzbeschichtungen zu

nutzen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren wesentlichen Bedingungen

der Vereinbarung oder eine Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen.

Michael Bell, Managing Director und Chief Executive Officer von First

Graphene, sagte, die Vereinbarung sei ein wichtiger strategischer Schritt in

den Beschichtungsmarkt und stelle eine von vielen Möglichkeiten dar, die

PureGRAPH(R)-Produktlinie in leicht vermarktbare nachgelagerte Produkte zu

integrieren.

Herr Bell sagte: "Die Partnerschaft mit Protectology ermöglicht es uns, die

großartige Arbeit von Protectology bei der Erschließung dieses aufregenden

Marktes und durch eine Reihe von geschätzten Kunden weiter zu unterstützen.

Dies ist nur der erste Schritt in einen potenziell riesigen und sich schnell

entwickelnden Markt für PureGRAPH(R). Die Einführung einer verbesserten

PureGRAPH(R)-Produktlinie in Verbindung mit der Möglichkeit, in den

europäischen Markt einzutreten, hat das Potenzial, in der Zukunft den Weg

für eine Vielzahl neuer kommerzieller Einnahmequellen zu öffnen."

Managing Director von Protectology, Paul Fairhurs, sagte, er erwarte, dass

der Einsatz von PureGRAPH(R) auf dem Beschichtungsmarkt einen revolutionären

Schritt beim Schutz von Teilen, Produkten und Funktionen in einer Vielzahl

von Branchen und Materialien darstellt.

Herr Fairhurst sagte: "Im Einklang mit unserem bestehenden

Nanotechnologie-Geschäft ermöglicht uns die Partnerschaft mit First Graphene

und die Zusicherung der Lieferkontinuität, eine Reihe von Möglichkeiten mit

unserem Kundenstamm weiterzuentwickeln. Der Einsatz von Graphen in

Schutzbeschichtungen ist revolutionär und schafft einen neuen Standard an

Zuverlässigkeit und Schutz für verschiedene Anwendungen und Produkte."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen ist in Großbritannien als First

Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ein Tier-1-Partner

im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester,

Großbritannien.

PureGRAPH(R)-Produktpalette

PureGRAPH(R)- Graphenpulver und PureGRAPH(R) AQUA-Pasten in lateralen

Plättchengrößen von 50 µm, 20 µm, 10 µm und 5 µm sowie die PureGRAPH(R)

MB-LDPE 20-30 und PureGRAPH(R) MB-EVA Masterbatches für Thermoplaste und

PureGRAPH(R) MB-EVA Bitumen sind in großen Mengen erhältlich. Die Produkte

sind leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Über Protectology Ltd.

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Protectology Ltd. verbindet

Nanotechnologie mit Innovation und entwickelt Produkte und Lösungen rund um

den Lebensstil. Die Nanotechnologie steht im Mittelpunkt der Arbeit des

Unternehmens. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie jede Oberfläche

schützen, einschließlich Multimedia-Geräte und Autos.

Protectology entwickelt neue und innovative Produkte im Bereich des

Oberflächenschutzes, die einzigartige Eigenschaften und aufregende

Ergebnisse aufweisen.

Die ständig wachsende Palette von Nano-Schutzprodukten des Unternehmens ist

die fortschrittlichste in der Branche.

Für weitere Informationen: www.protectology-uk.com

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Aditya Asthana,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Investoren

Mike Bell

Chief Executive Officer

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

Tel. + 61 1300 660 448

Medien

Simon Shepherdson

General Manager Media

Spoke Corporate

simon@spokecorporate.com

Tel. +61 413 809 404

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

