DGAP-News: First Graphene Limited: Demonstration von PureGRAPH(TM)-Graphen in praktischer Anwendung in der Bergbaubranche (deutsch)

First Graphene Limited: Demonstration von PureGRAPH(TM)-Graphen in praktischer Anwendung in der Bergbaubranche

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e):

Produkteinführung/Zwischenbericht

First Graphene Limited: Demonstration von PureGRAPH(TM)-Graphen in

praktischer Anwendung in der Bergbaubranche

25.10.2018 / 08:08

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt ein Update der Entwicklung

ihrer PureGRAPH(TM)-Produkte in Bergbauserviceprodukten.

Die wichtigsten Punkte:

- PureGRAPH(TM)-Graphen wurde erfolgreich in eine Anwendung mit großem

Durchsatzvolumen im Bergbausektor integriert.

- Eine maßstäbliche Auskleidung für eine Baggerschaufel wurde für einen

Versuch vor Ort mit einem multinationalen Bergbauunternehmen gegossen.

- Die Testarbeiten haben bestätigt, dass sich PureGRAPH(TM) im verwendeten

Polymerkunstharz problemlos dispergiert.

- Weitere Auskleidungen für Baggerschaufeln werden gegossen und an einen

multinationalen Bergbaukonzern zum Einsatz in Nord-Australien verkauft

werden.

- Durch PureGRAPH(TM) verbesserte Polymerauskleidungen für eine Reihe

zugehöriger Anwendungen werden ebenfalls getestet.

- Dieser Erfolg mit einer durch Graphen verstärkten

Baggerschaufelauskleidung wird eine wichtige Wachstumskurve für durch

Graphen verstärkte Gummi und Verbundwerkstoffe öffnen.

Hintergrund

FGR arbeitet eng mit einer Anzahl von Unternehmen zusammen, um die

Leistungsverbesserung ihrer Produkte durch Zugabe von FGRs

PureGRAPH(TM)-Graphenprodukten zu demonstrieren. In diesem Fall kann die

Nutzungsdauer der Bergbaugeräte durch Integration von PureGRAPH(TM)-Graphen

in die Polymer-Schutzauskleidungen verlängert werden. Der rasche

Fortschritt, der mit diesen Polymerauskleidungen erzielt wurde, wurde durch

die hohe Konsistenz der PureGRAPH(TM)-Produkte und der einfachen Dispersion

in das Polymerkunstharz ermöglicht. Das gewonnene Knowhow ist auf eine

riesige Palette anderer Polymerprodukte in vielen Branchen leicht

übertragbar. Die Eignung von PureGRAPH(TM) ist insbesondre erfreulich, da

dies bestätigt, dass dies ein kommerziell herausragendes Produkt ist.

Es wird erwartet, dass wenn Fertigungsunternehmen die Verbesserungen, die

Graphen bieten kann, zu beobachten beginnen, es eine beschleunigte Nachfrage

nach Lieferungen von PureGRAPH(TM) geben wird. First Graphene ist gut

positioniert, der Nachfrage nachzukommen, während sie in eine aufregende

Wachstumsphase eintreten.

newGen

Wie im Juni 2018 bekannt gegeben wurde, arbeitet FGR mit newGen Group an der

Verbesserung der Polyurethanauskleidungen für in der Bergbaubranche

verwendete Geräte. Die Auskleidungen schützen vor übermäßigem Verschleiß und

erhöhen die Nutzungsdauer.

Seit dieser Zeit haben FGR und newGen verschiedene Tests mit PureGRAPH(TM)

in Polyurethan durchgeführt, um das am besten geeignete

PureGRAPH(TM)-Produkt und die optimale Zugabemenge zu bestimmen.

Diese Tests haben demonstriert, dass das PureGRAPH(TM)-Produkt dem

Polyurethanbasisprodukt eine signifikant erhöhte Biegefestigkeit gibt.

newGen hat jetzt unter Verwendung von PureGRAPH(TM) 20 eine Auskleidung für

eine Sandvik-Baggerschaufel gegossen.

Alle Abbildungen in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen

Pressemitteilung ansehen.

Abbildung zeigt: Ben Walker (links) MD von newGen und FGRs Craig McGuckin.

Weitere Abbildung zeigt: Die Auskleidung der Baggerschaufel enthält 200 kg

Polyurethan und ist durch PureGRAPH(TM) 20 verstärkt.

An dem Rad der Maschine, für die diese Schaufeln bestimmt sind, befinden

sich 12 Schaufeln. Jede Schaufel hat ein Fassungsvermögen von 2,2 m3. Der

Bagger hat eine nominale Kapazität von 12.000 Tonnen pro Stunde und eine

maximale Kapazität von 14.500 Tonnen in Bauxit.

Weitere Abbildung zeigt: Sandvik Schaufelradbagger mit Kapazität von 12.000

Tonnen pro Stunde.

newGen arbeitet jetzt mit FGR an der Verwendung eines durch PureGRAPH(TM)

verstärkten Polyurethan für Anwendungen mit großem Durchsatzvolumen in der

Eisenerzbranche, wo newGen ein bevorzugter Lieferant ist.

Managing DirectorCraig McGuckin sagte: "Das Erlangen der Herstellung dieser

Schaufelauskleidung für einen multinationalen Endverbraucher ist Bens

Weitblick und dem Team von FGR zuzuschreiben."

newGens Ben Walker sagte: "Wir sind zufrieden, an der Spitze der

Graphenanwendung in Bergbaumaterialien zu stehen. Es war ausgezeichnet, mit

diesen hochkarätigen Leuten von First Graphene auf diesem Weg zur

Belieferung unserer geschätzten Kunden mit bahnbrechenden

Hochleistungsmaterialien zusammenzuarbeiten."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene hat eine kommerzielle Graphen-Produktionsstätte zur

Herstellung von Graphen in großen Mengen und zu wettbewerbsfähigen Preisen

eingerichtet. Das Unternehmen setzt die Entwicklung des mit Graphen in

Zusammenhang stehenden geistigen Eigentums fort, wodurch es die Generierung

von Lizenz- und Royalty-Abgaben beabsichtigt.

Das Unternehmen besitzt Kooperationsvereinbarungen mit vier Universitäten

und ist auf dem neuesten Stand der Entwicklung von Graphen und damit in

Zusammenhang stehender 2D-Materialien. Kürzlich wurde First Graphene ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering and Innovation Centre (GEIC) der

University of Manchester. First Graphene arbeitet mit zahlreichen

Branchenpartnern an der Kommerzialisierung von Graphen und stellt mit diesen

Branchenpartnern ein Verkaufsbuch zusammen.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Die Produktpalette von PureGRAPH(TM) wurde von FGR im September 2018 in

Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht.

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in lateralen Plättchengrößen von 20

µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte zeichnen sich durch ihre

niedrige Fehlerrate und ihr hohes Streckungsverhältnis aus.

Über Graphen

Graphen, das hinreichend publizierte und jetzt berühmte zweidimensionale

Kohlenstoffallotrop ist als Material so vielseitig wie irgendein anderes auf

der Erde entdecktes Material. Seine erstaunlichen Eigenschaften als das

leichteste und stärkste Material gegenüber seiner Fähigkeit Wärme und Strom

besser als irgendein anders Material zu leiten bedeutet, dass es in eine

riesige Zahl von Anwendungen integriert werden kann. Anfänglich bedeutet

das, dass Graphen zur Verbesserung der Leistung und der Effizienz aktueller

Materialien und Substanzen verwendet wird, aber in der Zukunft wird es

ebenfalls in Verbindung mit anderen zweidimensionalen Kristallen entwickelt

werden, um einige noch erstaunlichere Verbindungen zu erzeugen, die in ein

noch breiteres Anwendungsspektrum passen werden.

Ein Forschungsgebiet, das sehr intensiv studiert wird, ist die

Energiespeicherung. Zurzeit arbeiten Wissenschaftler an der Verbesserung der

Speicherkapazitäten von Lithium-Ionen-Batterien (durch Einfügen von Graphen

als eine Anode), um viel größere Speicherkapazitäten mit viel längerer

Lebensdauer und Ladezeiten anzubieten. Graphen wird ebenfalls studiert und

entwickelt, um bei der Herstellung von Superkondensatoren Anwendung zu

finden, die sehr schnell aufgeladen werden können und ebenfalls eine große

Strommenge speichern können.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

First Graphene Ltd.

Craig McGuckin

Managing Director

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Chairman

Tel. +61-2-9230 1930

info@firstgraphene.com.au

www.firstgraphene.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

