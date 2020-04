DGAP-News: First Graphene Limited: Ausweitung der Forschung zur Beimischung von PureGRAPH(R) zu Naturkautschuk (deutsch)

First Graphene Limited: Ausweitung der Forschung zur Beimischung von PureGRAPH(R) zu Naturkautschuk

^

DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Research Update/Studie

First Graphene Limited: Ausweitung der Forschung zur Beimischung von

PureGRAPH(R) zu Naturkautschuk

08.04.2020 / 20:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Nach Erreichen weltweit führender Erfolge bei der Einführung von PureGRAPH(R)

in eine Vielfalt von Polymeren und anderen Materialien gibt First Graphene

Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR) bekannt, dass das

Unternehmen ein Forschungsprojekt begonnen hat, das auf die Beimischung von

PureGRAPH(R) zu einer Vielfalt von Naturkautschuk-Produktlinien zielt.

Die wichtigsten Punkte:

- Beginn des Forschungsprogramms zur Prüfung und Demonstration wie

PureGRAPH(R)

die Leistungsfähigkeit von Naturkautschukprodukten in der Industrie

wesentlich verbessern kann.

- Potenzial, die Vorteile eines Generationswechsels bei der Herstellung von

Naturkautschukprodukten zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Verbesserungen

der mechanischen Eigenschaften wie Festigkeit, Reiß- und Abriebfestigkeit

liegt.

Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass seine umfassende Erfahrung und sein

Know-how bei der Kombination von PureGRAPH(R) mit anderen Materialien

unmittelbar für Naturkautschukprodukte relevant sein werden, die weit

verbreitet in Industrie- und Konsumgütern verwendet werden. Ein besonders

großes Gebiet, das für FGR von Interesse ist, ist der Markt für Siebträger

in der Bergbaubranche. Weitere Märkte für Naturkautschukprodukte sind die

Konsumgüter-, Fertigungs-, Automobil- und Medizinindustrie.

FGR hat einen erfahrenen Kautschukberater für das Entwicklungsprojekt

beauftragt und arbeitet mit einem etablierten malaysischen

Kautschuk-Verarbeiter zusammen. Gemische von Kautschuk-Ausgangsmaterialien

wurden von einer malaysischen Prozessfabrik unter NDA mit FGR

bereitgestellt, und mit der ersten Mischungsherstellung (Compounding) wurde

in Perth begonnen.

FGR wird sein branchenführendes Know-how für die Beimischung von PureGRAPH(R)

zu Naturkautschuk nutzen, um ähnliche Verbesserungen bei Polyurethan,

Thermoplasten und Glasverbundwerkstoffen zu erzielen, was zu einer

Verbesserung der mechanischen Eigenschaften wie Festigkeit und

Reißfestigkeit sowie Abriebfestigkeit des gemischten Kautschuk führen wird.

Es wird erwartet, dass diese Forschungsarbeiten zwischen sechs und zwölf

Monaten dauern werden und regelmäßige Aktualisierungen werden im Verlauf der

Entwicklungsarbeiten bereitgestellt.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Diese

Forschungsarbeiten sind entscheidend, um die Erweiterung der Vielfalt der

Materialien fortzusetzen, für die PureGRAPH(R) mechanische Vorteile bieten

kann. Die Möglichkeit, in diese Forschung einzusteigen, ist ein weiterer

Beweis für die Vorteile von FGR als einzigem Hersteller leistungsstarker,

hochwertiger, im industriellen Maßstab erhältlicher Graphen-Nanoplättchen.

Wir sind nach wie vor das einzige Unternehmen mit behördlicher Genehmigung,

das Graphen im Vereinigten Königreich, in Europa und Australien verkauft.

Infolgedessen haben wir einen Erstanbietervorteil bei der Entwicklung einer

Vertriebspipeline."

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Großbritannien.

Produktpalette von PureGRAPH(TM)

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Ltd.

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

First Graphene Ltd.

Tel. +61-417-863187

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

08.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1019109 08.04.2020

°