DGAP-News: First Graphene Limited: Aquatic Leisure Technologies unterzeichnet Liefervertrag - Markteinführung eines neuen Poolsortiments mit eingearbeitetem PureGRAPH(R) steht kurz bevor (deutsch)

First Graphene Limited: Aquatic Leisure Technologies unterzeichnet Liefervertrag - Markteinführung eines neuen Poolsortiments mit eingearbeitetem PureGRAPH(R) steht kurz bevor

First Graphene Limited: Aquatic Leisure Technologies unterzeichnet

Liefervertrag - Markteinführung eines neuen Poolsortiments mit

eingearbeitetem PureGRAPH(R) steht kurz bevor

02.06.2020 / 14:09

First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein

Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, gibt den Abschluss eines

Liefervertrags mit Aquatic Leisure Technologies (ALT) für die Lieferung von

PureGRAPH(R)-Produkten während der nächsten 24 Monate bekannt.

Die wichtigsten Punkte

- Aquatic Leisure Technologies und First Graphene Ltd schließen einen

Zweijahresvertrag über die Lieferung von PureGRAPH(R)-Graphenpulvern ab.

- Ein neues Sortiment von Glasfaser-Swimmingpools mit PureGRAPH(R)20 im

Laminat wird im August 2020 auf den Markt gebracht.

FGR und ALT haben in den letzten zwei Jahren umfangreiche Testarbeiten zur

Beimischung von PureGRAPH(R) in die ALT-Kunstharzsysteme durchgeführt, die

für den Bau der preisgekrönten Swimmingpools von ALT verwendet werden.

FGR und ALT konnten durch Beimischung kleiner Anteile von

PureGRAPH(R)-Graphenpulvern

eine verbesserte Biegebruchfestigkeit demonstrieren. Die Immersionsprüfungen

wurden gemäß den ASTM D750-Standards durchgeführt, und diese haben

reduzierte Sorptionskurven bestätigt, was das Potenzial für osmotische

Blasenbildung verringert.

ALT war branchenführend bei Poolinnovationen und ALTs neues Poolsortiment

mit PureGRAPH(R) wird einen völlig neuen gesetzlich geschützten Bauprozess

ermöglichen und die nächste Generation der Glasfaserpooltechnologie

bereitstellen.

Foto auf der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lew Beale,

Chairman von ALT, Warwick Grigor und Lynley Papineau, Managing Director von

ALT

Weitere wichtige Bedingungen des Liefervertrags

Gemäß dem Liefervertrag wird ALT Graphen und alle anderen Grafit- oder

Graphenprodukte ausschließlich von FGR beziehen.

Die Lieferung der Graphenprodukte an ALT durch FGR wird zunächst

ausschließlich für die Herstellung von Glasfaser-Swimmingpools für den

Verkauf in Australien, Neuseeland, den USA und Reunion Island vorgesehen

sein. Nach der ersten Laufzeit wird die Exklusivität fortgesetzt, solange

ALT eine annualisierte Mindestbestellmenge erreicht (und diese auch

weiterhin beibehält). Die anfängliche jährliche Mindestbestellmenge, die in

den ersten zwei Jahren des Liefervertrags erreicht werden soll, beträgt

2.500 kg (2,5 Tonnen) PureGRAPH(R) pro Jahr.

Jede Partei hat das Recht auf vorzeitige Kündigung, wenn ein wesentlicher

Verstoß gegen die Verpflichtungen der anderen Partei vorliegt. Darüber

hinaus hat ALT die Option zu einer Verlängerung der anfänglichen

24-monatigen Laufzeit um weitere 36 Monate.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Bedingungen für diesen Vertrag und das

Unternehmen ist derzeit nicht in der Lage, die wirtschaftlichen Auswirkungen

auf das Unternehmen zu quantifizieren.

Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd, sagte: "Der

Abschluss dieses Liefervertrags ist einer von mehreren, die für 2020

erwartet werden. Wir freuen uns, mit Aquatic Leisure Technologies

zusammengearbeitet zu haben, um ein einzigartiges Sortiment von

Glasfaser-Swimmingpools für die lokalen Märkte und Exportmärkte zu

entwickeln. Graphen hilft unseren Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte,

die mit Nicht-Graphen-Technologien bisher unbekannt waren.

PureGRAPH(R)-Additive

sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Elastomere, Verbundwerkstoffe,

Beschichtungen und Betonmaterialien auf ein neues Niveau zu heben, und wir

werden weiterhin nach weiteren neuen Anwendungen und Märkten suchen, wo

Graphen einen Mehrwert schaffen kann."

Lynley Papineau, Managing Director von Aquatic Leisure Technologies, sagte:

"Aquatic Leisure Technologies ist bestrebt, innovative Lösungen für unsere

Kunden zu entwickeln. Wir sind begeistert von dem Produkt, das wir mit First

Graphene entwickelt haben. Dies sind zwei innovative, in Australien

gegründete Unternehmen, die neue Technologien auf einen Weltmarkt bringen.

Die Implementierung von PureGRAPH(R) in das Swimmingpool-Sortiment unseres

Unternehmens ist der Beginn einer neuen Ära für vorgeformte

Glasfaser-Swimmingpools. Höhere Festigkeit, Haltbarkeit, Wasser- und

Chemikalienbeständigkeit. Nach zwei Jahren intensiver Forschung und

Entwicklung können wir uns ehrlich damit rühmen, dass dieser Durchbruch in

der Materialwissenschaft es Aquatic Leisure Technologies Pty Ltd in

Zusammenarbeit mit First Graphene Ltd ermöglicht hat, weltweit führend zu

sein.

Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR)

First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von

Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste

Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr

reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100

Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in

Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der

Energiespeicherung avanciert.

First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr

primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von

Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien

als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein

Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in

Manchester, Vereinigtes Königreich.

Über Aquatic Leisure Technologies

Aquatic Leisure Technologies ist seit über 44 Jahren ein Familienunternehmen

in Western Australia. Ihre speziell errichtete Produktionsstätte von

Weltklasse ist die größte in Australien und dort bauen sie die besten

Glasfaser-Swimmingpools der Welt. Zu den Marken der ALT Group gehören Aqua

Technics, Buccaneer Pools, Sapphire Pools und die kürzlich erworbenen

Riverina Pools. Sie haben seit Betriebsbeginn im Jahr 1976 mehr als 52.000

Pools gebaut und installiert.

PureGRAPH(R) Produktpalette

Graphen-Pulver von PureGRAPH(TM) sind in großen Mengen in lateralen

Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Die Produkte sind

leistungsstarke Additive, die sich durch hohe Qualität und einfache

Handhabung auszeichnen.

Mit Genehmigung des Boards wurde diese Pressemitteilung von Peter R. Youd,

Director, Chief Financial Officer und Company Secretary, zur

Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Craig McGuckin

Managing Director

First Graphene Ltd.

Tel. +61-1300-660 448

Warwick Grigor

Non-Executive Chairman

First Graphene Ltd.

Tel. +61 417 863187

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

