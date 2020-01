DGAP-News: 'Finanztransaktionssteuer' ist Börsen-Unwort des Jahres 2019 (deutsch)

'Finanztransaktionssteuer' ist Börsen-Unwort des Jahres 2019

'Finanztransaktionssteuer' ist Börsen-Unwort des Jahres 2019

PRESSEMITTEILUNG

"Finanztransaktionssteuer" ist Börsen-Unwort des Jahres 2019

* Jährliche Umfrage unter Maklern, Händlern und Mitarbeitern der Börse

* Begründung: Etikettenschwindel für Strafabgabe auf Aktiengeschäfte

* Mit Abstand folgten: Handelskrieg, TINA, Grünes Gold, Tenbagger

Düsseldorf, 14. Januar 2020 - Bei der inzwischen 19. Wahl zum Börsen-Unwort

des Jahres gab es an der Börse Düsseldorf einen klaren Sieger:

Finanztransaktionssteuer. In dem Begriff sehen die Börsen-Makler,

Wertpapier-Händler und Handelsplatz-Mitarbeiter einen klassischen

Etikettenschwindel. Bei dem vom Bundesfinanzminister im letzten Jahr

forcierten Projekt zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer handelt es

sich bei näherer Betrachtung vielmehr um eine Strafabgabe auf

Aktiengeschäfte in europäischen Blue-Chip-Werten. Denn anders als das Wort

es vermuten lässt, sollen nach den aktuellen Planungen lediglich die Käufe

und Verkäufe börsennotierter Aktien von grundsätzlich soliden

Großunternehmen besteuert werden. Betroffen wären 145 deutsche bzw. 500

europäische Konzerne mit Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. Euro. Die als

besonders spekulativ geltenden Derivateprodukte, Glücksspiel-ähnliche CFDs,

windige Pennystock-Aktien oder der algorithmische Hochfrequenzhandel blieben

dabei unberücksichtigt. Die ab 2021 jährlich geschätzten 1,5 Mrd. Euro auf

Deutschland entfallenden Einnahmen sollen nach Regierungsplänen im

Wesentlichen zur Finanzierung der neuen Grundrente verwendet werden. Alle

Oppositionsparteien sowie Finanzindustrie und Anlegerschützer argumentieren

bemerkenswert geschlossen gegen diese Umsetzung der Abgabe.

"Die ursprüngliche Intention einer solchen Steuer zur Krisenprävention und

Stabilisierung des Finanzsystems ist völlig aus den Augen verloren worden",

beklagt der Düsseldorfer Börsen-Geschäftsführer Thomas Dierkes.

"Professionelle Marktteilnehmer haben Möglichkeiten, die Abgabe relativ

einfach zu umgehen. Jedoch dürften Privatanleger, die einen langfristigen

Vermögensaufbau über konservative Aktien, Fonds oder ETFs, voll betroffen

sein. Es droht, gerade in der weiter anhaltenden Null-Zins-Phase, ein

Rückschlag bei der ohnehin nur schwach ausgeprägten deutschen Aktienkultur

und damit auch für den wichtigen Baustein der privaten Vorsorge als Maßnahme

gegen Altersarmut."

Die von vielen Seiten vorgetragene und sachlich fundierte Kritik findet bei

den Verantwortlichen scheinbar wenig Beachtung. Es wird auf die

Durchsetzbarkeit einer gemeinsamen Finanztransaktionssteuer mit den

EU-Partnerländern eben nur auf dem geplanten Niveau als kleinster möglicher

Kompromiss verwiesen. Die Online-Petition "Stoppt den Steuerirrsinn" der

Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz e.V. ist die größte ihrer

Art und sammelte seit Anfang September knapp 30.000 Unterstützer. Bisher

wohl zu wenig, um den Druck auf die Politik spürbar zu erhöhen.

Mit deutlichem Abstand belegten bei der 2019er Unwort-Wahl die Begriffe

"Handelskrieg", "TINA" (There Is No Alternative), "Grünes Gold"

(Cannabis-Aktien) sowie "Tenbagger" (Verzehnfacher) die Folgeplätze. Das

Team der Düsseldorfer Börse ermittelt seit 2001 im jährlichen Rückblick das

Börsen-Unwort. Die Wahl erfolgt in Anlehnung an die 1991 ins Leben gerufene

sprachkritische Aktion des Germanisten Prof. Dr. Horst Dieter Schlosser.

Bisherige Börsen-Unwörter:

"America First" (2018), "Bitcoin Boom" (2017), "Anlagenotstand" (2016),

"Zinswende" (2015), "Guthabengebühr" (2014), "Billiges Geld" (2013),

"Freiwilliger Schuldenschnitt" (2012), "Euro-Gipfel" (2011),

"Euro-Rettungsschirm" (2010), "Bad Bank" (2009), "Leerverkauf" (2008),

"Subprime" (2007), "Börsen-Guru" (2006), "Heuschrecken" (2005),

"Seitwärtsbewegung" (2004), "Bester Preis" (2003), "Enronitis" (2002),

"Gewinnwarnung" (2001)

Über die Börse Düsseldorf

Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für

Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit

1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und

Leistungsgarantien. Unter anderem gilt eine Courtagebefreiung für alle

Aktien- und Anleihen-Geschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86

Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische

Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell

und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System

beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken

als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die

Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment

Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere

Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr

1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der

öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf.

Risikohinweis / Disclaimer

Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken

verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht

ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der

Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen

allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen,

sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter

Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation

persönlich beraten lassen. Im Einzelfall kann der Erwerb eines Wertpapiers

an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein.

Entsprechende Hinweise finden sich im jeweiligen Wertpapierprospekt und

können dort von jedem Interessenten nachgelesen werden.

Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 13

E-Mail: s.otto@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de

