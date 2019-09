DGAP-News: Finance in Motion: Finance in Motion feiert 10 Jahre wirkungsorientiere Investments in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (deutsch)

Finance in Motion: Finance in Motion feiert 10 Jahre wirkungsorientiere Investments in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen

^

EQS Group-News: Finance in Motion / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

Finance in Motion: Finance in Motion feiert 10 Jahre wirkungsorientiere

Investments in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen

12.09.2019 / 10:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Finance in Motion feiert 10 Jahre wirkungsorientiere Investments in Ländern

mit niedrigem und mittlerem Einkommen

Fonds investieren 4 Milliarden Euro, um langfristigen positiven Impact zu

erzielen

Frankfurt, 12. September 2019 - Der globale Impact Asset Manager Finance in

Motion feiert sein 10-jähriges Bestehen - 10 Jahre, in denen das Unternehmen

einen positiven Beitrag für die Menschen und die Umwelt geleistet hat. Durch

Investitionen in die Finanzierung von Kleinst- und Kleinbetrieben, in die

Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz, in erneuerbaren Energien

und von Investitionen in den Erhalt der Biodiversität in 30 Ländern hat das

Unternehmen über die von ihm beratenen Fonds mehr als 4 Milliarden Euro für

eine nachhaltige Entwicklung in Ländern mit niedrigem und mittlerem

Einkommen bereitgestellt. Dieser Einsatz hat beispielsweise zu jährlichen

CO2-Einsparungen von fast 700.000 Tonnen geführt und die Vergabe von weit

über eine Million Kredite an lokale Kleinbetriebe und einkommensschwache

Haushalte ermöglicht. Heute verwaltet und managt das Unternehmen mit über

200 Mitarbeitern Assets im Wert von über 2 Milliarden Euro, und verfügt mit

17 Büros weltweit eine starke lokale Präsenz.

Finance in Motion wurde 2009 mit dem Ziel gegründet neben finanziellen

Erträge auch eine positive soziale und ökologische Wirkung zu erzielen. Das

Unternehmen entwickelt und berät Impact-Investmentfonds, die Finanzmittel

bereitstellen, um Entwicklungsziele in Südosteuropa, den östlichen

Nachbarländern der EU, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika zu

erreichen. Um die Geldmittel, die für Investititionen in diesen Regionen zur

Verfügung stehen, zu erhöhen, hat Finance in Motion eine Vorreiterrolle im

"Public-Private-Partnership-Modell" eingenommen - einer tranchierte

Fondsstruktur, die öffentliche Gelder als Risikopuffer einsetzt, um private

Investitionen für bestimmte Impact-Ziele zu mobilisieren. Zu den Geldgebern

und Investoren der Fonds gehören das Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung, die Europäische Kommission, die KfW

Entwicklungsbank, internationale Finanzinstitutionen wie die Europäische

Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung

(EBRD), die IFC, die IDB und die FMO sowie private Investoren, zu denen die

GLS Bank und die ASN Bank zählen.

Die Investitionstätigkeiten der Fonds werden durch gezielte

Beratungsmaßnahmen ergänzt, die Kapazitäten in den jeweiligen Ländern

aufbauen, Wissen vermitteln und Forschung betreiben und dadurch die

Reichweite und die Wirkung der Fonds in der jeweiligen Umgebung steigern.

Bis dato hat Finance in Motion mit über 300 Institutionen

zusammengearbeitet, um mehr als 1.000 Beratungsprojekte auf vier Kontinenten

umzusetzen.

Geschäftsführerin Sylvia Wisniwski berichtet: "Es ist eine außergewöhnliche

Reise gewesen. Der Begriff ,Impact Investment' wurde damals, im Jahr 2009,

gerade erst geprägt. Die Idee, gewinnorientierte Fonds aufzusetzen, deren

Ziel es ist, positive Renditen für Mensch und Umwelt zu erzielen, stand noch

ganz am Anfang. Wir sind stolz darauf, zu den Pionieren bei der Entwicklung

von Konzepten für Impact Investments zu gehören, und auf die bisherigen

Leistungen der Fonds. Inzwischen hat das Impact Investment Fahrt

aufgenommen, und wir hoffen, dass das öffentliche Bewusstsein noch weiter

wächst und das Impact Investment vielleicht sogar schon bald zum Mainstream

zählen wird."

Geschäftsführerin Elvira Lefting merkt dazu an: "Apropos Fahrt aufgenommen:

Wir sehen auch die flankierenden Beratungsmaßnahmen als entscheidenden

Faktor, um dafür zu sorgen, dass der Impact auch ,haften' bleibt.

Finanzinvestitionen sind wichtig, um positive Veränderungen herbeizuführen;

ebenso wichtig ist aber auch die nichtfinanzielle Unterstützung, die dazu

beiträgt, diese Investitionen auf ein breiteres Fundament zu stellen und ein

Umfeld zu schaffen, in dem ihr sozialer und ökologischer Nutzen langfristig

erhalten bleibt. Diese Unterstützung kann auf unterschiedliche Art und Weise

erfolgen - beispielsweise durch Schulungen, in denen Unternehmer lernen,

nachhaltige Praktiken in ihre Geschäftsabläufe einzubinden, oder durch die

Organisation einer internationale Konferenz, auf der das Bewusstsein für

Best Practices bei der finanziellen Inklusion geschärft wird."

Geschäftsführer Christoph Freytag fährt fort: "So breitgefächert wie unsere

Aktivitäten sind, so unterschiedlich sind auch unsere Mitarbeiter. Ihre

Vielfalt ist schon immer eine der Stärken von Finance in Motion gewesen. Wir

zählen mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter aus 53 Ländern bei gleicher

Repräsentanz von Frauen und Männern auf allen Ebenen des Managements.

Finance in Motion ist erst zehn Jahre alt, hat aber bereits ein beachtliches

Wachstum hinter sich. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass sich

jede und jeder Einzelne einer offenen Unternehmenskultur verschrieben hat,

die Talente unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung,

Alter oder Religionszugehörigkeit begrüßt und fördert."

Geschäftsführer Florian Meister ergänzt: "Wir möchten uns bei den

engagierten Partnern und Investoren bedanken, deren Einsatz es uns im Laufe

der Jahre ermöglicht hat, unseren Impact weltweit zu erweitern und zu

vertiefen. Vom Schutz der Naturwälder in El Salvador über die Finanzierung

von Windenergie in Serbien bis hin zum Aufbau einer neuen

Mikrofinanzinstitution in Tunesien zur Unterstützung dortiger Unternehmer -

es ist sehr befriedigend zu sehen, was durch gegenseitiges Vertrauen und

Zusammenarbeit erreicht werden konnte. Und mit einem Team, das für Impact

Investment brennt, freuen wir uns schon auf das, was die nächsten zehn Jahre

bereit halten."

Zu den Impact-Fonds, die von Finance in Motion beraten werden, gehören der

European Fund for Southeast Europe (EFSE), mit kumulierten Investitionen von

über 2,7 Milliarden Euro zur Förderung von Kleinst- und Kleinunternehmen,

und der Green for Growth Fund, der bereits mehr als 800 Millionen Euro in

die Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz investiert hat. Mit

Investitionen von mittlerweile über 400 Millionen US-Dollar in Form von

Fremdkapital und über fünf Eigenkapitalbeteiligungen in lokale

Finanzinstitute, die sich auf die Finanzierung von kleinen Betrieben

spezialisiert haben, sorgt der SANAD Fund for MSME dafür die

wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen in Nordafrika und dem Nahen

Osten zu verbessern. Über den eco.business Fund sind mehr als 300 Millionen

US-Dollar in nachhaltige Landwirtschaft, den Erhalt der Biodiversität und

den Klimaschutz in Lateinamerika geflossen. Zuletzt hat Finance in Motion

den Arbaro Fund zur Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft in Lateinamerika

und Subsahara-Afrika aufgelegt.

Darüber hinaus hat Finance in Motion ausgewählte direkte Investitionen in

Impact-Unternehmen getätigt, die seine Vision einer positiven sozialen und

ökologischen Entwicklung teilen, wie zum Beispiel in GreenTec Capital

Partners, das in afrikanische Startups investiert, und in Aqua-Spark, das

nachhaltige Aquakultur finanziert.

Über Finance in Motion

Finance in Motion ist ein globaler Impact Asset Manager, der sich auf die

nachhaltige Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern spezialisiert

hat. Finance in Motion strukturiert und berät Impact Investment Fonds, in

denen öffentliche und private Gelder gebündelt werden, um

Wirtschaftswachstum und gesellschaftliche Entwicklungen, Klimaschutz und

Anpassung an den Klimawandel sowie die nachhaltige Nutzung natürlicher

Ressourcen und den Erhalt der Artenvielfalt zu fördern.

Seit seiner Gründung hat Finance in Motion über 4 Milliarden Euro zum

Erreichen dieser Ziele in Südosteuropa, dem Kaukasus, Lateinamerika, dem

Nahen Osten sowie Nordafrika investiert. Neben den Investment-Aktivitäten

bieten die Fonds technische Hilfe, mit der sie Kapitalnehmer unterstützen,

verantwortliche Finanzierungen fördern und den Impact in Ländern, in denen

sie aktiv sind, maximieren. Finance in Motion tätigt darüber hinaus

Direktinvestitionen in ausgewählte wirkungsorientierte Unternehmen, die die

Werte von Finance in Motion teilen.

Mit seinen Teams an 17 Standorten unterstützt das Unternehmen Partner in

über 30 Ländern dabei, ihre Geschäftstätigkeiten auszubauen und zu

demonstrieren, dass nachhaltiges Wirtschaften und eine finanzielle Rendite

miteinander vereinbar sind.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.finance-in-motion.com

oder folgen Sie uns auf Twitter unter @financeinmotion und auf LinkedIn.

Medienkontakt Finance in Motion

Merle Römer

Manager, Marketing & Communications

Telefon: +49 69 / 271 035-171

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/financeinmot/872633.html

Bildunterschrift: Finance in Motion celebrates 10 years of impact

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=HHRCQYRNEV

Dokumenttitel: Pressemitteilung - Finance in Motion feiert 10 Jahre

wirkungsorientiere Investments

---------------------------------------------------------------------------

12.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

872633 12.09.2019

°