DGAP-News: FinLab AG: Hervorragende Halbjahreszahlen der FinLab AG zum 30.06.2017 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

FinLab AG: Hervorragende Halbjahreszahlen der FinLab AG zum 30.06.2017

^ DGAP-News: FinLab AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis FinLab AG: Hervorragende Halbjahreszahlen der FinLab AG zum 30.06.2017

31.08.2017 / 09:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

- Hervorragende Halbjahreszahlen der FinLab AG zum 30.06.2017

- Steigerung des IFRS-Periodenergebnisses von EUR 0,4 Mio. auf EUR 3,0 Mio. und des IFRS-Gesamtergebnisses von EUR 0,6 Mio. auf EUR 7,6 Mio.

- Erreichen wichtiger Milestones des Beteiligungsportfolios

Frankfurt am Main, 31.08.2017 - Mit EUR 3,0 Mio. hat die FinLab AG (ISIN: DE0001218063, WKN: 121806, Ticker: A7A.GR) im ersten Halbjahr 2017 ein hervorragendes Ergebnis erzielt und damit das positive IFRS-Periodenergebnis des Vergleichszeitraums (EUR 0,4 Mio.) erheblich verbessert. Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) liegt damit bei EUR 0,65. Im Gesamtergebnis des 1. Halbjahr 2017 nach IFRS, inklusive der Veränderung der Neubewertungsrücklage, konnte sogar ein Gewinn in Höhe von EUR 7,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 0,6 Mio.) erzielt werden. Der Net Asset Value (NAV) zum 30.06.2017 konnte damit auf 16,13 EUR/Aktie nach 14,79 EUR/Aktie zum 31.12.2016 gesteigert werden.

Besonders dynamisch bleibt die Entwicklung bei der Beteiligung Deposit Solutions. Kurz nach der Meldung eines Wachstumsrekords auf vermittelte Spareinlagen von über EUR 2 Mrd. wurde im August 2017 die Übernahme des Wettbewerbers Savedo bekannt gegeben. Savedo ist mit über 18.000 registrierten Anlegern, 13 Partnerbanken und zwei neuen Auslandsmärkten in Österreich und den Niederlanden eine starke Erweiterung des B2C-Geschäfts der Deposit Solutions.

Auch die Beteiligung Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA überzeugt mit hervorragenden Zahlen im ersten Halbjahr 2017. So liegt das Periodenergebnis bei EUR 10,8 Mio. womit der NAV auf EUR 9,16 je Aktie gesteigert werden konnte, was einem Kurspotential von fast 50 Prozent entspricht.

Bereits zu Jahresbeginn startete die FinLab-Tochter Patriarch MultiManager GmbH den Robo-Advisor "truevest". Mit der leistungsstarken Online-Vermögensverwaltung können Anleger ihr Vermögen flexibel und kostengünstig selbst verwalten und gleichzeitig auch von Patriarchs enormer Erfahrung als Produktschmiede mit langjährigem Track Record profitieren. Die Nutzer haben Zugriff auf erprobte und erfolgreiche Anlagestrategien, welche aktuell ein Volumen von über EUR 90 Mio. verwalten.

Im Mai erfolgte außerdem der Einstieg der FinLab bei dem Fintech-SaaS Pionier Fastbill. FastBill ist die End-to-End Online-Lösung für das Finanzmanagement kleiner Unternehmen und Selbständiger. Durch die Integration von Rechnungswesen, Banking und Assistenzsystemen in einer einfachen Benutzeroberfläche werden wiederkehrende Aufgaben des Arbeitsalltags dramatisch beschleunigt und Buchhaltungs-Prozesse vollständig im Hintergrund abgebildet.

Darüber hinaus startete im Juni 2017 startete die gemeinsame Immobilien-Crowdinvesting-Plattform "Engel und Völkers Capital" (www.ev-capital.de) der Berliner Fintech- Kapilendo AG mit der Engel & Völkers Capital AG. Die Plattform konzentriert sich auf die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken. Jedes gelistete Projekt wird von namenhaften Partnern geprüft und durchläuft einen eigens entwickelten Analyseprozess, der auf wirtschaftlichen Parametern basiert. Das Volumen der Projekte auf der neuen Plattform reicht von einer bis EUR 50 Mio., bei einem Gesamtvolumen bis zu EUR 300 Mio. Zudem gibt es für jedes angebotene Projekt eine Garantie auf Vollfinanzierung, was ein Novum im Immobilien-Crowdinvesting ist.

"Wir sind operativ sehr zufrieden", freut sich Kai Panitzki Vorstand der FinLab AG. "Die Dynamik in unserem Portfolio ist hoch, sowohl die Entwicklung der Bewertungen als auch die unternehmerischen Erfolge sind sehr überzeugend. Diese Dynamik wollen wir auch weiterhin zeigen und in den nächsten Quartalen werden weitere interessante News folgen."

Über die FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.

Pressekontakt: FinLab AG Kai Panitzki investor-relations@finlab.de Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 0

---------------------------------------------------------------------------

31.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

605633 31.08.2017

°