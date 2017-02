DGAP-News: FinLab AG: * Finlab - Tochter Patriarch startet neues Robo-Advisor-Tool 'truevest' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

DGAP-News: FinLab AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Sonstiges FinLab AG: * Finlab - Tochter Patriarch startet neues Robo-Advisor-Tool 'truevest'

06.02.2017





- Finlab - Tochter Patriarch startet neues Robo-Advisor-Tool "truevest"

- Zugang zu erfolgreichen Anlagestrategien mit über EUR 90 Mio. verwaltetem Vermögen

- Robo-Advisor kombiniert Spitzentechnologie mit langjähriger Erfahrung

Frankfurt am Main, 06.02.2017 - Die Frankfurter Patriarch Multi-Manager GmbH, ein Investmentteam der FinLab AG, startet heute den Next Generation Robo-Advisor mit dem Namen "truevest". Das Besondere: Mit der neuen leistungsstarken Online-Vermögensverwaltung können Anleger ihr Vermögen flexibel und kostengünstig selbst verwalten und gleichzeitig auch von Patriarchs enormer Erfahrung als Investor mit langjährigem Track Record profitieren. Die Nutzer haben Zugriff auf erprobte und erfolgreiche Anlagestrategien, welche aktuell ein Volumen von über EUR 90 Mio. verwalten. "Mit truevest lässt sich Geld sparen, da die Abwicklung der Transaktionen über den automatisierten Robo-Advisor erheblich günstiger ist", erklärt Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH, den Kundenvorteil: "Dabei ist die Qualität der von truevest angebotenen Produkte und der Konzepte absolut identisch mit den Angeboten auf den klassischen Vertriebswegen.

Insgesamt verwalten die vier Strategien ein Volumen von über 90 Millionen Euro. Verantwortlich für das Fondsmanagement sind renommierte, aktive Vermögensverwalter wie die DJE Kapital AG (Zielfondsstrategien) und die StarCapital AG (ETF-Strategien). Die Renditen belaufen sich über die letzten fünf Jahre auf 5,7 bis 6,95 Prozent pro Jahr nach Kosten mit einer Volatilität von lediglich durchschnittlich 8,5 Prozent im Durchschnitt.

"truevest setzt einen neuen Trend im Finanzbereich: Die Kombination aus modernster Online-Technologie mit menschlichem Knowhow und langjähriger Erfahrung. truevest bietet dem Nutzer die Möglichkeit, mit einem einfachen und komfortablen Online-Tool - rund um die Uhr unabhängig von Banköffnungszeiten - seine Anlageziele und Risikoneigungen zu ermitteln und eine zu seinen Vorgaben passende Anlagestrategie zu erhalten. Dabei profitieren die Kunden von dem erfahrenen Fondsmanagement der Patriarch", ergänzt Kai Panitzki, Vorstand der Finlab AG.

Nach knapp einjähriger Entwicklungsarbeit ist truevest jetzt über die Homepage www.truevest.de erreichbar.

Über die Patriarch Multi-Manager GmbH Die Patriarch Multi-Manager GmbH fokussiert sich als Investmentteam mit ihrer Produktpalette auf breit diversifizierte Dachfonds und Vermögensverwaltungsstrategien. Vor allem unabhängigen Finanzberatern liefert Patriarch wertvolle Bausteine für die Asset Allocation. Die Patriarch wurde im Jahr 2004 gegründet und verwaltet heute rund 245 Mio. EUR AuM. Für größere Partner legt Patriarch auch Dachfonds mit eigenem Label auf. Patriarch selektiert für seine Anleger dabei die besten Verwalter und mandatiert diese mit dem Management der initiierten Produkte. So bekommen die Investoren Zugang zu Know-how, das sonst nur sehr vermögenden Familien und Institutionen offen steht, und können gleichzeitig sicher sein, mit Patriarch immer von den Leistungen der Markt- und Innovationsführer zu profitieren. Darüber hinaus ist Patriarch als Produktschmiede für Aktienfonds und Labelpolicen bekannt.

Uber die FinLab AG: Die borsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und großten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital fur deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Daruber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech- Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.

Kontakt: FinLab AG Kai Panitzki Tel: +49 69 719 12 80 0 E-Mail: investor-relations@finlab.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

