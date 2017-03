DGAP-News: FinLab AG: FinLab Beteiligung kapilendo AG startet Joint Venture im Immobilieninvestment (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

FinLab AG: FinLab Beteiligung kapilendo AG startet Joint Venture im Immobilieninvestment

21.03.2017





- Finlab Beteiligung kapilendo AG startet Joint Venture im Immobilieninvestment

- Neue Crowdinvesting-Platform in Kooperation mit Engel & Völkers Capital AG

Frankfurt am Main, 21.03.2017 - Das Berliner Fintech Startup kapilendo AG, eine Beteiligung der börsennotierten FinLab AG (ISIN DE0001218063, Ticker: A7A.GR), startet mit der Engel & Völkers Capital AG eine gemeinsame Crowdinvesting Plattform namens Engel & Völkers Capital. Anleger erhalten durch die Plattform Zugang zu exklusiven Immobilienprojekten, an denen sie sich zusammen mit institutionellen Investoren beteiligen können.

Kapilendo ist eine der führenden deutschen Plattformen im Bereich Crowdlending und Crowdinvesting und bringt somit umfangreiches Know-How und Innovationskraft sowie Technik und Design in die Kooperation mit Engel & Völkers ein, die wiederum Zugriff auf ein umfangreiches Immobilienangebot, ein weltweites Netzwerk und eine starke Marke bieten. Ähnliche Immobilienprojekte finanzierte Engel & Völkers bisher über Spezialfonds für institutionelle Investoren. Mit kapilendo als Partner der neuen Crowdinvesting Plattform wird Anlegern der Zugang zu Projekten ermöglicht, die zuvor für Crowdinvesting zu groß waren. "Mit der Bündelung unserer beiden Kompetenzen streben wir die Marktführerschaft im Bereich Immobilen- Crowdinvesting an", äußert Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der kapilendo AG.

Auf der neuen Plattform Engel & Völkers Capital lernen die Anleger die einzelnen Projekte und die verantwortlichen Personen kennen. Sie erhalten detaillierte Informationen zur jeweiligen Immobilie, ihrem Standort und dem Zeitplan. Die Anleger entscheiden auf dieser Grundlage selbst, welches Projekt zu ihrer Anlagephilosophie passt. In einem privaten Investorenbereich der Plattform können sie dann die Entwicklung ihres Anlageportfolios verfolgen. Zusammen mit unabhängigen Analyseunternehmen prüft und begleitet die Engel & Völkers Capital AG jedes auf der Plattform gelistete Immobilienprojekt.

Über die kapilendo: Kapilendo ist ein innovativer Online-Kreditmarktplatz, der kleinen und mittelständischen Unternehmen eine günstige, schnelle und unbürokratische Finanzierung durch Privatleute ermöglicht. Private Anleger können sich selbstbestimmt und bereits ab 100 Euro an Kreditprojekten beteiligen. Das Fintech-Startup hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet.

Pressekontakt: Hanna Dudenhausen Joachimsthaler Str. 34 / D-10719 Berlin Telefon: +49 (0) 30 88 91 77 92 E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de

Über Engel & Völkers Capital: Die Engel & Völkers Capital AG ist ein unabhängiger Investment und Asset Manager für Immobilieninvestitionen. Zentrales Geschäftsfeld ist die Strukturierung und Syndizierung von Kapitalanlagen und das damit verbundene Asset Management für institutionelle und private Investoren. Im Fokus steht die Projektfinanzierung von Bauvorhaben und Grundstücken für Bauträger und Projektentwickler über institutionelle Spezialfonds. Die Engel & Völkers Capital AG ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Gruppe, einem weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Yachten und Flugzeugen im Premium-Segment. An insgesamt mehr als 700 Standorten bietet Engel & Völkers privaten und institutionellen Kunden eine professionell abgestimmte Dienstleistungspalette. Beratung, Vermietung, Verkauf oder Bewertungen rund um Immobilientransaktionen sind die Kernkompetenzen der über 8.500 Mitarbeiter/innen. Derzeit ist Engel & Völkers in 32 Ländern auf vier Kontinenten präsent.

Pressekontakt Bettina Prinzessin Wittgenstein Engel & Völkers AG Leitung Globale Unternehmenskommunikation Stadthausbrücke 5 / D-20355 Hamburg Telefon: +49 (0)40-36 13 11 20 E-Mail: Bettina.Wittgenstein@engelvoelkers.com

Über die FinLab: Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Startup-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.

Pressekontakt: FinLab AG investor-relations@finlab.de Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 0

Sprache: Deutsch Unternehmen: FinLab AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0 Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 011 E-Mail: investore-relations@finlab.de Internet: www.finlab.de ISIN: DE0001218063 WKN: 121806 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

