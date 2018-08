DGAP-News: FinLab AG: FinLab Beteiligung AUTHADA gewinnt bekannten FinTech-Investor main incubator und schließt siebenstellige Finanzierungsrunde ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

- Die AUTHADA GmbH, eine Beteiligung der Frankfurter FinLab AG (ISIN:

DE0001218063; Ticker: A7A.GR), ist ein Technologieunternehmen aus Darmstadt,

das BSI zertifizierte Produkte zur sicheren und nutzerfreundlichen

Identitätsprüfung anbietet

- Die FinLab AG, erster institutioneller Investor der AUTHADA, und main

incubator, Forschungs- und Entwicklungseinheit der Commerzbank Gruppe,

investieren gemeinsam einen siebenstelligen Betrag in das Unternehmen

- Die Lösungen von AUTHADA sind flexibel für Finanzinstitutionen,

Telekommunikationsanbieter, Versicherer und eCommerce-Anbieter einsetzbar

Darmstadt/Frankfurt am Main, 21. August 2018 - Mit der zunehmenden Anzahl

digitaler Angebote und Produkte spielen auch Verfahren zur sicheren

Online-Identifizierung eine immer wichtigere Rolle. Das Darmstädter

Technologieunternehmen AUTHADA stellt in diesem Kontext innovative Lösungen

zur Verfügung. Die der Software zugrundeliegende Technologie nutzt dabei die

Merkmale des elektronischen Personalausweises, auf dessen Chip die Daten zum

elektronischen Identitätsnachweis (eID) hinterlegt sind. Mit AUTHADA wird

das Smartphone per Near Field Communication (NFC) zum mobilen Lesegerät für

den Personalausweis und ermöglicht damit eine schnelle, flexible und vor

allem sichere Online-Identifizierung.

Insgesamt bietet AUTHADA vier Produktlösungen an: AUTHADA ident zur

Fernidentifikation von Neu- und Bestandskunden, AUTHADA onsite zur

Identifikation am Point of Sale (POS), AUTHADA sign zum mobilen und

vollautomatisierten Vertragsabschluss sowie AUTHADA verify zur

Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der gesamte eID-Core von AUTHADA, und somit

alle Lösungen, ist durch das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) zertifiziert. Außerdem ist jeder

Identifizierungsvorgang mit einer AUTHADA-Lösung konform zu folgenden

Gesetzen und Regulatoren: Geldwäschegesetz (GwG), Telekommunikationsgesetz

(TKG) und dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Von den Wettbewerbern

setzt sich AUTHADA durch Schnelligkeit, durchgängige Erreichbarkeit,

Nutzerfreundlichkeit und Effizienzsteigerung ab. Die innovative Lösung von

AUTHADA wird unter anderem bereits von ayondo und paysafecard erfolgreich

genutzt, in Kürze erfolgt das Go-live einer Direktbank und anschließend

einer der großen EU-Finanzinstitutionen im Retailbanking.

Auch der Bestandsinvestor FinLab und der Neuinvestor main incubator, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank, sind von dem Mehrwert

der Lösungen überzeugt. Ulrich Coenen, Bereichsvorstand Unternehmerkunden

der Commerzbank sowie Mitglied im Investmentkomitee des main incubators:

"Als digitales Technologieunternehmen ist die Bereitstellung innovativer

Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, eines

unserer Hauptanliegen. Das Thema der Datensicherheit unserer Kunden spielt

dabei stets eine übergeordnete Rolle. Mit dem Investment des main incubators

in das Startup AUTHADA sichern wir uns die Teilhabe an einer der aktuell

disruptivsten Lösungen für Online-Identifizierung. Für unsere Kunden können

wir mit AUTHADA den Onboarding-Prozess optimieren und damit bessere digitale

Erlebnisse schaffen."

Julian Bürklein, Investmentmanager beim main incubator, ergänzt: "Wir freuen

uns, mit AUTHADA das insgesamt 15. Investment in unserem Portfolio begrüßen

zu können. Die Lösung von AUTHADA knüpft an einem sehr frühen Punkt der

Kundenbeziehung an und gestaltet diese damit von Anfang an so digital und

nutzerfreundlich wie möglich."

Andreas Plies, CEO und einer der Gründer von AUTHADA, ordnet ein: "Wir

freuen uns besonders darüber, in der Forschungs- und Entwicklungseinheit der

Commerzbank Gruppe einen Investor gefunden zu haben, der neben der

wirtschaftlichen Weiterentwicklung von AUTHADA ein genau so großes Interesse

an der inhaltlichen Innovationskraft unserer Lösungen hat." Jörg Jessen,

ebenfalls CEO und Gründer von AUTHADA, fügt abschließend hinzu: "Investoren

wie die FinLab und main incubator sind für AUTHADA besonders wertvoll, da

sie uns bei der strategischen Platzierung in unseren Primärmärkten durch

ihre Erfahrung und ihre Marktkenntnis hervorragend unterstützen werden."

Über den main incubator:

Die Main Incubator GmbH, kurz main incubator, ist eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der Commerzbank. Sitz des Unternehmens ist Frankfurt am

Main. Als Research & Development Unit der Commerzbank Gruppe befasst sich

der main incubator mit Zukunftsthemen und Emerging Technologies wie

Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Biometrics,

Robotics, Virtual Reality, Cloud, Open API, Wearables, IoT sowie Quantum

Computing. Durch strategische Investments in tech-getriebene Startups

begleitet der main incubator Innovationen und macht sie der Commerzbank und

ihren Kunden zugänglich. Über die Entwicklung eigener Prototypen gestaltet

der main incubator aktivmInnovationen. Mit der Förderung des FinTech

Ökosystems und der monatlichen Veranstaltungsreihe "Between the Towers"

verfolgt der main incubator das Ziel, Innovationen frühzeitig aufzuspüren.

Pressekontakt:

main incubator

Anne Kredig

Mail: presse@main-incubator.com

Telefon: +49 69 719 13 87 47

Über die AUTHADA GmbH:

Die AUTHADA ist ein Darmstädter Cybersecurity-Startup und Spin-off der

Hochschule Darmstadt mit Gründung im Mai 2015. Die Identifizierungslösungen

von AUTHADA bauen auf der eID-Funktionalität des neuen Personalausweises

auf. Mittels eines mobilen oder stationären NFC-fähigen Endgerätes werden

Personen in Sekunden identifiziert. Rechtssicher auf Grundlage deutscher und

EU-Gesetzgebung, sowie anwendungssicher aufgrund der Zertifizierung dieser

Lösungen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

(BSI).

Pressekontakt:

AUTHADA GmbH

Ruth Weber

Mail: presse@authada.de

Telefon: +49 6151 2752 500

www.authada.de

Über die FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol:

A7A) ist einer der ersten und größten auf den Financial Services

Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren

in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher

fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für

deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und

Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab

global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den

USA und in Asien.

Pressekontakt:

FinLab AG

investor-relations@finlab.de

www.finlab.de

Telefon: +49 69 719 12800

