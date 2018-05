DGAP-News: FidAR WoB-Index: Flaute im Schatten der Quote - Zahl der Frauen an der Spitze der Wirtschaft steigt nur noch langsam / 'Zielgröße Null ist Boykott der Gleichstellung' (deutsch)

FidAR WoB-Index: Flaute im Schatten der Quote - Zahl der Frauen an der Spitze der Wirtschaft steigt nur noch langsam / 'Zielgröße Null ist Boykott der Gleichstellung'

Berlin, 02.05.2018: Die Einführung der Frauenquote vor drei Jahren kann als

Erfolg verbucht werden: Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 186 im

DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sowie der im Regulierten Markt notierten, voll

mitbestimmten Unternehmen stieg seit 2015 um 6,1 Prozentpunkte auf 28,1

Prozent. Bei den aktuell 104 der festen Quote unterliegenden Unternehmen

kletterte der Wert sogar um 9 Prozentpunkte auf durchschnittlich 30,9

Prozent. Bei den nicht der Quote unterliegenden 82 Unternehmen liegt der

Anteil jedoch unter 20 Prozent. Hier wird deutlich, dass freiwillige

Vorgaben kaum Wirkung zeigen. Auf der Vorstandsebene der 186 untersuchten

Unternehmen stagniert die Entwicklung, der Frauenanteil liegt bei niedrigen

7,3 Prozent, eine Steigerung um nur 2,3 Prozentpunkte in 3 Jahren. Auch die

Quoten-Unternehmen erzielen mit 8,2 Prozent einen nur unwesentlich besseren

Wert. Dies zeigt der aktuelle Women-on-Board-Index von FidAR mit Stand

14.01.2018. Der WoB-Index misst seit 2010 regelmäßig den Fortschritt beim

Frauenanteil in den Spitzenpositionen der Wirtschaft.

"Es tut sich was in Deutschlands Aufsichtsräten. Ein Plus von 9

Prozentpunkten, und das in drei Jahren, zeigt: Die feste Quote wirkt. Doch

zeigt sich leider auch, dass Gleichstellung von alleine nicht funktioniert",

betont Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey. "Denn in den Vorständen

vieler Unternehmen sind Frauen Fehlanzeige. Aus meiner Sicht ist das eine

sehr rückwärtsgewandte Unternehmenspolitik. Solche Männerclubs sind nicht

mehr zeitgemäß - das gilt für die Politik wie auch für die Wirtschaft. Da

muss mehr passieren. Da, wo die Regeln des Gesetzes nicht eingehalten werden

und die Unternehmen nicht begründen, warum sie angeblich keine Frauen für

ihre Führungspositionen finden, muss das sanktioniert werden - mit

Ordnungsgeldern."

Erstmals liegt mit der Studie zum WoB-Index auch eine Analyse der

individuellen Zielgrößen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, Vorstand und

in den zwei obersten Managementebenen vor, die die börsennotierten oder

mitbestimmten Unternehmen zum 30. September 2015 festlegen und spätestens

bis zum 30. Juni 2017 erreichen mussten. Ferner ist ein Vergleich mit den

schon vorliegenden neuen Zielgrößen ab 2017 möglich. 114 der 186 Unternehmen

haben bereits neue Zielgrößen ab 2017 mitgeteilt. Die neuen Zielgrößen

lassen einen Trend erkennen: Die Zahl der Unternehmen, die mit der

Definition der Zielgröße "Null" die Intention des Gesetzes unterlaufen, ist

gesunken. Für die obersten zwei Managementebenen und - wenn auch mit

deutlichem Abstand - für die Vorstandsebene ist die Berufung von mehr Frauen

zu erwarten. Dass zwei Drittel der Unternehmen, die schon neue Zielgrößen

vorgelegt haben, der gesetzlichen Quote unterliegen, unterstreicht deren

Auswirkungen auf unternehmensinterne Bereiche. Das zeigt: Der Kulturwandel

in den Unternehmen hin zu einer stärkeren Diversity hat begonnen - dabei

gehen die Quotenunternehmen voran.

"Das Quotengesetz wirkt dort, wo verbindliche Vorgaben gemacht wurden. Die

Quote hat für eine zahlenmäßige Veränderung in den Aufsichtsräten gesorgt.

Aber es fehlt die Breitenwirkung. In den wichtigen Ausschüssen der

Aufsichtsräte ist der Frauenanteil nach wie vor niedrig. Und die Vorstände

sind größtenteils weiterhin von Männern dominiert", betont FidAR-Präsidentin

Monika Schulz-Strelow. "Bei der Festlegung der freiwilligen Zielgrößen zeigt

sich, welche Unternehmen sich ernsthaft um eine bessere Gleichstellung

bemühen. "45 Prozent der Unternehmen, die keine Frau im Vorstand haben,

planen mit der Zielgröße Null, also weiterhin keine Frau für den Vorstand.

Wenn man bedenkt, dass die neuen Fristen der Umsetzung 5 Jahre betragen, ist

das ein absoluter Boykott der Gleichstellung. Zwar sind es deutlich weniger

als die 65 Prozent im Jahr 2015, aber weiterhin viel zu viele! Es ist

richtig, dass die Bundesregierung hier die Gangart verschärft, Sanktionen

ankündigt und Unternehmen, die mit Zielgröße Null planen, eine Begründung

abverlangt."

Zahlen des WoB-Index 185 im Überblick

Im WoB-Index 185 werden die im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sowie die im

Regulierten Markt notierten, voll mitbestimmten Unternehmen untersucht. Die

Studie ermöglicht den direkten Vergleich der aktuell 104 Unternehmen, die

unter die feste Quote fallen, mit den 82 DAX-Unternehmen, die lediglich

Zielgrößen definieren und veröffentlichen müssen. Mit Stand 14.01.2018 liegt

der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 186 Unternehmen bei 28,1 Prozent

(2015: 19,9 %). Die aktuell 104 börsennotierten und voll mitbestimmten

Unternehmen erreichen bereits 30,9 Prozent (2015: 21,9 %), die 82 nicht der

Quote unterliegenden DAX-Unternehmen nur 19,6 Prozent. Der Frauenanteil in

den Vorständen der 186 Unternehmen beträgt 7,3 Prozent (2015: 5 %). Bei den

104 börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen liegt der Wert mit

8,2 Prozent Frauen im Vorstand (2015: 4,9 %) nur unwesentlich höher, während

bei den 82 Nicht-Quoten-Unternehmen nur 5,8 Prozent erreicht werden. 19 der

186 Unternehmen (10,2 %) haben immer noch frauenfreie Führungsetagen und

weder im Aufsichtsrat noch im Vorstand eine Frau. Von den aktuell 104

börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen hat jedes mindestens eine

Frau im Aufsichtsrat, 71 Unternehmen haben allerdings keine Frau im

Vorstand.

Der WoB-Index wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren,

Frauen und Jugend. Die ausführliche Studie zum WoB-Index 185 kann unter

www.wob-index.de eingesehen werden.

Über FidAR:

FidAR - Frauen in die Aufsichtsräte e.V. ist eine überparteiliche und

überregionale Initiative, die 2006 von Frauen in Führungspositionen in

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ins Leben gerufen wurde. FidAR strebt

eine nachhaltige Erhöhung des Frauenanteils in den Aufsichtsräten deutscher

Unternehmen und die Verbesserung der Unternehmenskontrolle an. Ziel der

Initiative ist die paritätische Besetzung aller Führungspositionen in der

deutschen Wirtschaft. FidAR verfolgt diese Ziele im engen Austausch mit

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und in Kooperation mit den relevanten

Wirtschafts- und Frauenverbänden. FidAR ist aktives Mitglied im europäischen

Netzwerk EWoB- European Women on Board ( www.ewob-network.eu). Mehr

Informationen zu FidAR im Internet unter www.fidar.de.

