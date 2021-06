DGAP-News: FiCAS AG: Niklaus Neddermann wird zum Chief Growth Officer der FiCAS AG ernannt und Christine Schmid tritt in den Vorstand der Bitcoin Capital AG ein (deutsch)

FiCAS AG: Niklaus Neddermann wird zum Chief Growth Officer der FiCAS AG ernannt und Christine Schmid tritt in den Vorstand der Bitcoin Capital AG ein

02.06.2021 / 11:29

Niklaus Neddermann wird zum Chief Growth Officer ernannt

Christine Schmid tritt in den Vorstand der Bitcoin Capital AG ein

* Die FiCAS AG ist erfreut, mitteilen zu können, dass Herr Niklaus

Neddermann zum Chief Growth Officer ernannt wurde, um neue

Geschäftsinitiativen und organisches Wachstum im weiteren Sinne zu leiten.





* Die FiCAS AG freut sich ausserdem mitzuteilen, dass Frau Christine Schmid

mit Wirkung zum heutigen Tag in den Verwaltungsrat der Bitcoin Capital AG,

der Emittentin ihres aktiv verwalteten ETPs, eingetreten ist.

Zug, Schweiz - 2. Juni 2021 - Die FiCAS AG hat Herrn Niklaus Neddermann mit

der Leitung der Konzeption und Umsetzung neuer Geschäftsinitiativen und des

organischen Wachstums im weiteren Sinne beauftragt. Herr Niklaus Neddermann

begann seine Karriere als Finanzmarktanalyst bei der Schweizerischen

Nationalbank, bevor er COO, CFO und schliesslich CEO von Julius Baer Wealth

Management wurde.

Dr. Mattia Rattaggi, Vorstandsvorsitzender der FiCAS AG, sagte: "Die

Ernennung von Niklaus Neddermann füllt eine Ressourcenlücke auf unserem Weg,

ein institutionelles Krypto-Investmentunternehmen der ersten Wahl zu werden.

Derzeit ist FiCAS das einzige Unternehmen, das Investoren in

Kontinentaleuropa, die ein Engagement in den Top 15 Kryptowährungen weltweit

nach Marktkapitalisierung suchen, ein professionelles wirtschaftliches

Nutzenversprechen bietet."

Die FiCAS AG freut sich auch bekanntzugeben, dass Frau Christine Schmid mit

Wirkung zum heutigen Tag in den Vorstand der hundertprozentigen

Tochtergesellschaft Bitcoin Capital AG (Emittentin des aktiv verwalteten

ETP) eingetreten ist. Christine Schmid bringt über 20 Jahre Finanz- und

Führungserfahrung in die Bitcoin Capital AG ein. Christine Schmid ist

Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Strategie der Additiv AG, einem

führenden Anbieter von digitalen Vermögen- und Kreditlösungen. In der

Vergangenheit leitete sie unteranderem die Abteilung Investment Solutions

der Credit Suisse Schweiz und davor das Global Equity und Credit Research

Team der Credit Suisse.

"Frau Christine Schmid ist eine hervorragende Ergänzung für unser Bitcoin

Capital Team, da sie eine tiefgreifende Mischung aus Finanzerfahrung und

unternehmerischen Leadership mitbringt, um weltweit erfolgreich zu sein",

sagte Dr. Luca Schenk, Vorstand der Bitcoin Capital AG.

Über FiCAS AGFiCAS ist eine in der Schweiz ansässige Crypto Investment

Management-Boutique. Das Unternehmen entwickelte das 15 FiCAS Active Crypto

ETP - das weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP), das

Kryptowährungen als zugrunde liegende Vermögenswerte enthält. Die

diskretionäre Anlagestrategie von FiCAS basiert auf fundamentalen und

technischen Analysen, proprietären Algorithmen und den Quantensignalen

erfahrener Analysten. Der Gründer von FiCAS, Ali Mizani Oskui, hat

nachweislich die Trends des Kryptomarkts übertroffen. Das Portfolio, das er

von Oktober 2015 bis Januar 2018 verwaltete, erzielte eine Outperformance

von 110% im Vergleich zu den Renditen der Bitcoin-Holding-Strategie im

selben Zeitraum, die von einem Beratungsunternehmen der 'Big Four" geprüft

wurden. FiCAS wurde 2019 gegründet und wird von einem Team von Fachleuten

geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Kryptofinanzierung

und traditionelle Finanzierungen verfügen.

Über 15 FiCAS Active Crypto ETPDas 15 FiCAS Active Crypto ETP ist das

weltweit erste aktiv verwaltete Exchange Traded Product (ETP) mit

Kryptowährungen als Basiswert, das an der SIX Swiss Exchange und der Börse

Stuttgart notiert ist. Das diskretionär verwaltete ETP, das von der Bitcoin

Capital AG ausgegeben und von der FiCAS AG verwaltet wird, handelt mit den

15 wichtigsten Kryptowährungen mit dem Ziel, den Kunden durch

Portfoliodiversifikation, aktiven Handel und Abwärtsrisikomanagement

verbesserte Renditen zu bieten. Das ETP steht sowohl Privatanlegern als auch

professionellen Anlegern in der Schweiz, in Liechtenstein und in der EU zum

Kauf über einen Broker, eine Bank oder ein Finanzinstitut mit Zugang zur

Wiener Börse, SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Börse München und Börse

Berlin in CHF, USD und EUR zur Verfügung.

Für weitere Informationen über FiCAS oder 15 FiCAS Active Crypto ETP,

besuchen Sie www.ficas.com oder folgen Sie uns auf Twitter @Ficas_ltd.

Pressekontakt Darko Novakovic E: darko.novakovic@ficas.com T: +41 41 720 40

06

HaftungsausschlussDie Wertentwicklung in der Vergangenheit, die durch FiCAS

und die Managementstrategie des Gründers erzielten Renditen und die

korrekten Preisvorhersagen des FiCAS-Gründers sind nicht zwingend ein

Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die darin enthaltenen Informationen

dürfen weder ganz noch teilweise direkt oder indirekt in oder nach

Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Neuseeland, Singapur, Südafrika,

Großbritannien, USA, ganz oder teilweise veröffentlicht oder verbreitet

werden, dies beinhaltet auch sämtliche Länder, in denen die Veröffentlichung

oder Verbreitung rechtswidrig wäre. Die darin enthaltenen Informationen

stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf noch einen Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung

dar, in der ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der

Registrierung oder Befreiung rechtswidrig wäre von der Registrierung oder

Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den

Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere gemäß dieser Mitteilung wurden und

werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung ("Securities Act") oder gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen eines

Staates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht angeboten

werden oder direkt oder indirekt innerhalb der USA oder an oder für Rechnung

oder Nutzen von US-Personen verkauft werden, außer gemäß einer geltenden

Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht den

Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Das in dieser

Pressemitteilung beschriebene Anlageprodukt richtet sich an Privatanleger,

professionelle und institutionelle Anleger in der Schweiz, in Liechtenstein

und in der Europäischen Union (exkl. Ungarn).

www.ficas.com

