DGAP-News: Ein Festival-Konzept mit Zukunft: Erfolgreiche Sunrise Skylights Zürisee Sessions (deutsch)

Zürich/Opfikon, 30. August 2021

Gestern Sonntag, 29. August herrschte in Lachen beim Konzert von 77 Bombay

Street ein letztes Mal ausgelassene Stimmung im Rahmen der Sunrise Skylights

Zürisee Sessions.



In einem Sommer, in dem das Wetter oft wenig

Hochsommerstimmung brachte, freuten sich die insgesamt rund 500

Besucherinnen und Besucher umso mehr, dass Konzerte unter freiem Himmel dank

der neuen Konzertreihe am Zürichsee möglich waren. Das Konzept rund um

nationale Künstlerinnen und Künstler sowie lokale Newcomerinnen und Newcomer

fand grossen Anklang.

Bereits im vergangenen Jahr zeigte Sunrise mit dem ersten Drive-In Openair

der Schweiz ein Herz für Festivalfans sowie Musikerinnen und Musiker. Um zu

verhindern, dass der Festivalsommer 2021 komplett ins Wasser fällt,

verlegten ihn die Veranstalter der Sunrise Skylights Zürisee Sessions vom

19. - 29. August einfach aufs Wasser.

7 Seegemeinden, 8 Konzerte und 16 Live-Acts

Insgesamt acht bekannte Schweizer Künstlerinnen und Künstler waren beim

neuartigen Festivalkonzept dabei und performten erstmals auf einer

schwimmenden Bühne. Um die Verbundenheit zur Region auszudrücken, liessen

sich Sunrise UPC und die Veranstalter etwas Besonderes einfallen: Als Preact

der nationalen Künstlerinnen und Künstlern standen lokale Newcomerinnen und

Newcomer aus den sieben Seegemeinden auf der Bühne. «Mit unserem Floating

Boat haben wir nicht nur eine Verbindung zwischen den Gemeinden geschaffen,

sondern auch Brücken zwischen etablierten Musikerinnen und Musikern sowie

aufstrebenden Jungkünstlerinnen und -künstlern gebaut», so André Krause, CEO

von Sunrise UPC. «Es freut uns natürlich sehr, dass gleich mehrere der

Konzerte restlos ausverkauft waren und die Festivalreihe mit den Silent

Concerts beim Publikum so gut ankam».

Potential für weitere See-Sessions

Die rund 500 geimpften, genesenen oder getesteten Besucherinnen und

Besucher, die trotz kühlen Temperaturen gestern am Seeufer in Lachen mit

ihren Kopfhörern dem Schlusskonzert von 77 Bombay Street lauschten, zeigen,

dass die ersten Sunrise Skylights Zürisee Sessions sehr gut ankamen. 'Auch

von den Gastgebergemeinden bekommen wir positive Rückmeldungen - der Wunsch

nach einer zweiten Session im Sommer 2022 wurde mehrfach geäussert', so

Fabian Villiger vom Veranstalterteam. Das Konzept habe sich bewährt und man

habe bereits Ideen, wie man es weiter ausbauen könnte, so Villiger weiter.

Die schwimmende, rund zwölf mal zwölf Meter grosse Bühne tourte in den

vergangenen Tagen von Küsnacht bis Lachen am Zürichsee entlang. Obwohl das

Floss inklusive Bühne rund 75 Tonnen wiegt, überzeugte das mobile Konzept

restlos. Mitreissende Musik, Sound in bester Qualität, ausgelassene

Festivalstimmung und eine einmalige Location - alles Zutaten, die zur

gelungenen Erstausgabe der Sunrise Skylights Zürisee Sessions beigetragen

haben und die Lust auf mehr machen.

Line-Up:

Do, 19. August (Küsnacht Seven (Main), Jane in Flames (Support)

ZH):

Fr, 20. August (Rüschlikon Anna Rossinelli (Main), Tobias Jensen

ZH): (Support)

Sa, 21. August (Meilen ZH): Luca Hänni (Main), Anna Känzig & Tobey

Lucas (Support)

So, 22. August (Meilen ZH): James Gruntz (Main), Goldschatz

(Support)

Do, 26. August (Wädenswil Dodo (Main), Count Daisy (Support)

ZH):

Fr, 27. August (Stäfa ZH): Adrian Stern (Main), Dom Sweden

(Support)

Sa, 28. August Dabu Fantastic (Main), Aaron (Support)

(Rapperswil-Jona SG):

So, 29 August (Lachen SZ): 77 Bombay Street (Main), Red Bandana

(Support)

Infos: www.sunrise-skylights.ch

