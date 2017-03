DGAP-News: Ferratum Group erreicht Rekordperformance in Q4 und ein starkes Gesamtjahresergebnis 2016 entsprechend der Guidance (deutsch)

Ferratum Group erreicht Rekordperformance in Q4 und ein starkes Gesamtjahresergebnis 2016 entsprechend der Guidance

Ferratum Group erreicht Rekordperformance in Q4 und ein starkes Gesamtjahresergebnis 2016 entsprechend der Guidance

Helsinki, 7. März 2017 - Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Ferratum" oder die "Gruppe") meldet nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ein starkes Ergebnis für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 (der "Berichtszeitraum").

Wesentliche Finanzkennzahlen

- Rekordkonzernumsatz von EUR 154,1 Mio. im Berichtszeitraum - ein Plus von 39 % gegenüber dem Vorjahr

- Rekordumsatz von EUR 45,5 Mio. in Q4 2016 - ein Plus von 43 % gegenüber dem Vorjahr

- Betriebsergebnis (EBIT) von EUR 21,1 Mio. im Berichtszeitraum - ein Plus von 28 % gegenüber dem Vorjahr

- EBIT-Marge von 13,7 % im Berichtszeitraum

- Starker positiver operativer Cashflow von EUR 23,7 Mio.

- Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) um 17,6 % auf EUR 0,60 je Aktie gestiegen

- Im Januar 2017 auslaufende EUR 20 Mio. Anleihe von Ferratum (WKN: A1Z4JU) durch neue Anleihe in Höhe von EUR 25 Mio. ersetzt (WKN: A189MG)

- Kapitalkosten 2016 deutlich auf 5,25 % reduziert (2015: 8,02 %)

Operatives Geschäft

- Bruttobuchwert des Kreditportfolios um 58 % auf EUR 247 Mio. erhöht

- Nettobuchwert des Kreditportfolios (ohne Risikovorsorge) um 73 % auf EUR 184 Mio gewachsen.

- Portfolioqualität weiter verbessert: Deckungsquote der wertgeminderten Kredite zum Ende des Berichtszeitraums auf 25,4 % reduziert (2015: 31,5 %)

- Im 3. Quartal 2016 ergriffene Maßnahmen des Managements zur Wachstumsbeschleunigung waren wirksam

- Starke Belebung des Wachstums bei Konsumentenkrediten bedingt durch Neukunden sowie Nachfrage nach größeren und längerfristigen Produkten wie Credit Limit und PlusLoans durch bestehende Mikrokreditkunden

- Ferratum Business, das im 2. Quartal 2015 eingeführte Geschäft mit Krediten für mittelständische Unternehmen (KMU), trug im Berichtszeitraum EUR 4,3 Mio. zum Umsatz von Ferratum bei

- Einführung der Ferratum Mobile Bank in Deutschland, Norwegen und Schweden

- Einlagenvolumen liegt zum Ende des Berichtszeitraums bei über EUR 100 Mio. und übertrifft damit die Erwartungen von Ferratum

- Zuwachs von aktiven/ehemaligen Kunden um 27 % auf 1,6 Mio.

- Zahl der Neukunden im Berichtszeitraum um 21 % auf 330.145 (2015: 272.787) ausgeweitet

Okt. - Dez. 2016 Jan. - Dez. 2016 Wichtigste Kennzahlen, 2016 2015 2016 2015 EUR '000 Umsatz 45.483 31.829 154.128 111.008 Betriebsergebnis (EBIT) 6.911 4.266 21.142 16.478 Vorsteuerergebnis 5.272 3.024 14.728 12.419 Vorsteuerergebnis % 11,6 % 9,5 % 9,6 % 11,2 % Gewinn je Aktie, 0,21 0,13 0,60 0,51 unverwässert (EUR) Gewinn je Aktie, 0,21 0,12 0,60 0,51 verwässert (EUR)

CEO und Gründer Jorma Jokela kommentiert: "2016 war für Ferratum wieder ein Jahr mit starkem, profitablem Wachstum, in dem wir entscheidende Schritte unternommen haben, um dem Umsatzwachstum und der Profitabilität neue Impulse zu verleihen und damit Gesamtjahresergebnisse im Rahmen unserer Guidance abzuliefern. Unsere im 3. Quartal ergriffenen Maßnahmen zur Umstrukturierung unserer Managementstrukturen, die Investition in eine stärker skalierbarere IT-Architektur und -Systeme sowie der Fokus auf Wachstum im Kerngeschäft führten im letzten Quartal zu einer Rekordperformance - sowohl beim absoluten Umsatzwachstum als auch bei der Profitabilität. Die aktuelle Entwicklung stimmt uns zuversichtlich, dass sich diese Dynamik auch 2017 fortsetzt."

Strategische Entwicklung

Auf dem Weg zu einer führenden internationalen mobilen Bank war 2016 ein bedeutsames Jahr für Ferratum, das durch die Einführung unserer app- gestützten Mobile Bank in drei Märkten geprägt war: Deutschland, Norwegen und Schweden. Seitdem hat die Nachfrage in diesen drei Märkten unsere Erwartungen übertroffen und Einlagen von insgesamt über EUR 100 Mio. eingebracht. Durch diese positive Entwicklung verfügt Ferratum über eine sehr hohe Liquidität von EUR 73 Mio. zum Jahresende 2016, welche eine solide Basis für weiteres Wachstum im Jahr 2017 bildet.

Mit der Einführung der Mobile Bank in weiteren Ländern sowie dem Rollout von Credit Limit, PlusLoans und Ferratum Business (KMU) in zusätzlichen Märkten im Laufe des Jahres 2017 wollen wir diese Dynamik verstärken.

Im Schlussquartal 2016 hat die Ferratum Bank Plc erfolgreich eine im Januar 2017 ausgelaufene Anleihe in Höhe von EUR 20 Mio. mit einer vorrangigen unbesicherten Anleihe in Höhe von EUR 25 Mio. und einer Laufzeit bis März 2020 refinanziert. Das zusätzlich aufgenommene Kapital stärkt die gute Finanzlage der Gruppe weiter und befähigt sie, ihr Angebot an die Kunden zu verbessern und auszubauen.

Seit dem 1. März 2017 sind die von der Ferratum Capital Germany GmbH emittierten Anleihen - Ferratum Capital Germany GmbH 8% 2018 (WKN: A1X3VZ) und Ferratum Capital Germany 4.875% 2019 (WKN: A2AAR2) - im Börsensegment Scale notiert, dem neuen Segment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen.

Ausblick 2017

Der Vorstand von Ferratum Oyj bestätigt die Umsatzprognose von EUR 200 Mio. bis EUR 225 Mio. für das Geschäftsjahr 2017. Die operative Profitabilitätsmarge (EBIT-Marge) wird zwischen 13 % und 16 % erwartet.

Ferratum Oyj stützt diese Guidance auf einige Annahmen:

- Das Volumenwachstum bei Konsumentenkrediten liegt über dem Marktdurchschnitt, wozu Neukunden, eine kontinuierliche Diversifizierung der Kreditprodukte und Wachstum in neuen Märkten beitragen.

- Ferratum Business (Kredite für KMU) gewinnt weitere Marktanteile in den fünf bestehenden Märkten. Ferratum plant für 2017 die Einführung des Produkts in zusätzlichen Märkten.

- Die Ferratum Mobile Bank wird in weiteren Ländern etabliert, und neue Kunden gewinnen, Bestandskunden binden, das Cross-Selling fördern, das Einlagenvolumen steigern und die Einlagenwährungen diversifizieren.

- Es gibt keine wesentlichen negativen Veränderungen in den Märkten für Konsumenten- und Unternehmenskredite, die für Ferratum von Bedeutung wären.

- Stabile Kapitalmarktbedingungen.

- Es gibt keine unerwarteten wesentlichen neuen regulatorischen Herausforderungen oder Veränderungen.

Über Ferratum:

Ferratum ist ein internationaler Anbieter von Konsumentenkrediten und Krediten für den Mittelstand, die über mobile Geräte vertrieben und gemanagt werden. Die 2005 gegründete Ferratum Group mit Sitz in Helsinki, Finnland, ist ein Pionier in den Bereichen Finanztechnologie und Mobilkredite und hat ihre Aktivitäten schnell in 23 Länder ausgeweitet. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Konsumentenkredite in Höhe von EUR 25 bis EUR 5.000 beantragen. Zudem bietet Ferratum Kleinunternehmen Ratenkredite von bis zu EUR 100.000 mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen hat mehr als 1,6 Mio. aktive und ehemalige Kunden, denen in der Vergangenheit einer oder mehrere Kredite gewährt wurden (Stand: 31. Dezember 2016).

Die Ferratum Group notiert im Prime Standard der Frankfurter Börse unter dem Symbol "FRU". Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ferratumgroup.com.

Kontakte:

Ferratum Group Medienanfragen Europa: Dr. Clemens Krause, CFO Edelman.ergo, A Daniel J Edelman T: +49 30 88715308 Company F: +49 30 88715309 Alexander Schmidt | Andreas Martin E: clemens.krause@ferratum.com T: +49 69 27 13 89 26 E: Alexander.Schmidt@edelmanergo.com E: Andreas.Martin@edelmanergo.com Ferratum Group Medienanfragen UK: Paul Wasastjerna Smithfield, A Daniel J Edelman Company Head of Investor Relations Alex Simmons | Brett Jacobs T: +358 40 7248247 T: +44 20 7903 0669 | +44 20 7903 0675 F: +358 20 741 1614 E: asimmons@smithfieldgroup.com E: paul.wasastjerna@ferratum.com E: bjacobs@smithfieldgroup.com

