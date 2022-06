DGAP-News: Fernheizwerk Neukölln AG veranstaltet jährliche ordentliche Hauptversammlung (deutsch)

Fernheizwerk Neukölln AG veranstaltet jährliche ordentliche Hauptversammlung

Am 2. Juni 2022 fand am Unternehmenssitz in Berlin-Neukölln die diesjährige

ordentliche Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG statt. Auf Grund

der Unsicherheiten um die andauernde Corona-Pandemie zum Zeitpunkt der

Planung wurde erneut eine virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Die

angemeldeten Aktionäre hatten, wie auch schon im Vorjahr, die Möglichkeit,

noch während der Versammlung schriftlich über das HV-Portal oder live per

Videozuschaltung Fragen an die Verwaltung zu richten.

Alle Punkte der Tagesordnung wurden mit großer Mehrheit beschlossen.

Insbesondere wurde eine, im Vergleich zum Vorjahr, unveränderte Dividende in

Höhe von EUR 1,80 je Aktie beschlossen. Herr RA Dr. Frank Rodloff wurde erneut

für eine satzungsgemäße Amtszeit in den Aufsichtsrat gewählt.

Der Vorstand Stefan Preidt bekräftigte in seiner Rede, dass das Fernheizwerk

Neukölln AG den eingeleiteten Transformationsprozess vom konventionellen

Wärmeerzeuger zu einem Produzenten von 100% "Grüner Wärme" konsequent

umsetzen wird. Ziel ist, bereits 2025 auf den Einsatz von Steinkohle als

Brennstoff zu verzichten.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Tanja Wielgoß: "Auch in Anbetracht der

aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt ist das Fernheizwerk Neukölln

personell und technisch gut aufgestellt und liefert seinen Kundinnen und

Kunden zuverlässig umweltfreundliche Wärme zu wettbewerbsfähigen Preisen."

Die ausführlichen Abstimmungsergebnisse sowie die Rede und Präsentation des

Vorstands werden zeitnah über die Website www.fhw-neukoelln.de zugänglich

gemacht.

