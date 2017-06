DGAP-News: Fair Value REIT-AG: Hauptversammlung beschließt Dividende für 2016 von 0,40 Euro je Aktie (deutsch)

Fair Value REIT-AG: Hauptversammlung beschließt Dividende für 2016 von 0,40 Euro je Aktie

Gräfelfing, 6. Juni 2017 - Die Aktionäre der Fair Value REIT-AG (WKN A0MW97) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2017 eine Dividende von 0,40 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen und damit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Dies entspricht einer Ausschüttung von insgesamt rund 5,6 Mio. Euro bzw. 91 Prozent des laut REIT-Gesetz für die Dividende maßgeblichen HGB-Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 6,2 Mio. Euro.

Die Dividende für 2016 wird am 8. Juni 2017 ausgezahlt. Sie ist deutlich höher, als für das Geschäftsjahr 2015 mit 0,25 Euro je Aktie ausgeschüttet worden war und untermauert die positive Geschäftsentwicklung der Fair Value REIT-AG in 2016.

Die Hauptversammlung hat sämtliche Tagesordnungspunkte mit deutlicher Mehrheit der Stimmen angenommen. Die Abstimmungsergebnisse werden auf der Internetseite der Fair Value REIT-AG unter www.fvreit.de zur Verfügung gestellt.

Kontakt

Fair Value REIT-AG Tel. 089-9292815-13 Fax. 089-9292815-15 E-Mail: info@fvreit.de

Unternehmensprofil

Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-1 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97 Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

