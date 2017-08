DGAP-News: Fabasoft AG - die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 im Überblick (deutsch)

Fabasoft AG - die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 im Überblick

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 29. August 2017 die Konzern-Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 (01.04.2017-30.06.2017): - Umsatzerlöse: EUR 7,5 Mio. (EUR 6,8 Mio. in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017) - EBITDA: EUR 1,6 Mio. (EUR 0,8 Mio. in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017) - EBIT: EUR 1,1 Mio. (EUR 0,4 Mio. in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017) - Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 0,6 Mio. (EUR 0,9 Mio. in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2016/2017) - Bestand der liquiden Mittel: EUR 15,9 Mio. zum 30. Juni 2017 (EUR 15,9 Mio. zum 30. Juni 2016)

Der vollständige Bericht ist abrufbar unter folgenden Links: Deutsch: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2017_2018.pdf Englisch: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2017_2018.pdf

Fabasoft ist ein europäischer Softwarehersteller und Cloud-Dienstleister. Die Softwareprodukte und Cloud-Dienste von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen (www.fabasoft.com).

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 29. August 2017 Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62

Sprache: Deutsch Unternehmen: Fabasoft AG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Telefon: +43 732 606 162 Fax: +43 732 606 162--609 E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com Internet: www.fabasoft.com ISIN: AT0000785407 WKN: 922985 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

