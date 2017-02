DGAP-News: FUCHS mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016: Neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis (deutsch)

FUCHS mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016: Neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis

FUCHS mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016: Neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis

- Umsatz: +9% auf 2,3 Mrd EUR - Ergebnis (EBIT): +8% auf 371 Mio EUR - Dividendenvorschlag: +9% auf 0,89 EUR je Vorzugsaktie

Umsatz FUCHS PETROLUB ist im Geschäftsjahr 2016 erneut profitabel gewachsen. Der Konzernumsatz stieg um 9% bzw. 188 Mio EUR auf ein neues Rekordniveau von 2,3 Mrd EUR. Unternehmenszukäufe haben 9% zum Umsatzwachstum beigetragen. Organisch ist der Konzern um 3% gewachsen. Aus der Währungsumrechnung kam ein gegenläufiger Effekt von -3%.

Beim Umsatz haben Europa (+16%) und Asien-Pazifik, Afrika (+6%) deutlich zugelegt. Der Umsatz der Region Nord- und Südamerika liegt um 1% unter Vorjahr.

Ertrag Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016 mit 371 Mio EUR (342) das beste Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und mit 260 Mio EUR (236) auch das höchste Ergebnis nach Steuern der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis je Vorzugsaktie stieg auf 1,87 EUR (1,70).

Cash Flow Die Investitionen erreichten 2016 - wie prognostiziert - mit 93 Mio EUR (50) einen Höchstwert. Der Freie Cashflow vor Akquisitionen beträgt 205 Mio EUR (232) und liegt damit über den Erwartungen.

Dividende Vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats am 20. März 2017 beabsichtigt der Vorstand der FUCHS PETROLUB SE der Hauptversammlung, die am 5. Mai 2017 stattfinden wird, eine Dividende von 0,89 EUR je Vorzugsaktie und von 0,88 EUR je Stammaktie für das Geschäftsjahr 2016 vorzuschlagen. Dies entspricht einer Erhöhung um 9%.

Ausblick Für das Geschäftsjahr 2017 plant FUCHS weitere Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis. Grundlage hierfür sind Prognosen, die für das Jahr 2017 eine insgesamt positive weltwirtschaftliche Entwicklung - trotz der bekannten Risiken in vielen für uns wichtigen Regionen - erwarten lassen.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 wird FUCHS PETROLUB am 21. März 2017 veröffentlichen.

Kennzahlen des Konzerns

in Mio EUR 2016(1) 2015 Abw. Abw. % Umsatz 2.267 2.079 188 9,0 Europa(2) 1.417 1.227 190 15,5 Asien-Pazifik, Afrika(2) 620 583 37 6,3 Nord- und Südamerika(2) 349 353 -4 -1,2 Konsolidierung -119 -84 -35 EBIT 371 342 29 8,3 Ergebnis nach Steuern 260 236 24 10,1 Ergebnis je Aktie in EUR Stammaktie 1,86 1,69 0,17 10,1 Vorzugsaktie 1,87 1,70 0,17 10,0 Dividende in EUR Stammaktie 0,88(3) 0,81 0,07 8,6 Vorzugsaktie 0,89(3) 0,82 0,07 8,5 Freier Cashflow vor 205 232 -27 -11,5 Akquisitionen Akquisitionen -41 -170 129 -75,5 Freier Cashflow 164 62 102 >100,0 Mitarbeiter (31.12.) 4.898 4.823 75 1,6

(1) Vorläufige Zahlen (2) Nach Sitz der Gesellschaften (3) Vorschlag des Vorstands

Mannheim, 16. Februar 2017

FUCHS PETROLUB SE
Mannheim

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Pressefotos www.fuchs.com/gruppe/pressefotos

Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

FUCHS PETROLUB SE
Friesenheimer Str. 17
68169 Mannheim
Deutschland

