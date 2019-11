DGAP-News: FUCHS übernimmt Unternehmen für Chemicals Process Management in Nordamerika (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

FUCHS übernimmt Unternehmen für Chemicals Process Management in Nordamerika

FUCHS übernimmt Unternehmen für Chemicals Process Management in Nordamerika

01.11.2019

FUCHS übernimmt Unternehmen für Chemicals Process Management in Nordamerika

Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe übernimmt das

Geschäft von ZIMMARK INC. Bei dem in Burlington, Ontario (Kanada) ansässigen

Unternehmen handelt es sich um ein Dienstleistungsunternehmen, das Services

in den Bereichen Schmierstoffe und Chemicals Process Management (CPM)

anbietet.

Mit der Übernahme erweitert die FUCHS-Gruppe ihr Serviceportfolio im Markt

für Industrieschmierstoffe und wird die Prozesse gegebenenfalls auch in den

anderen weltweiten Divisionen einsetzen. Das Geschäft wird als eigenständige

Division für Chemicals Process Management (CPM) des nordamerikanischen

Industriegeschäfts von FUCHS geführt.

"Anspruchsvolle Großkunden von heute wünschen sich eine integrierte

Partnerschaft mit ihrem Schmierstofflieferanten. Dabei soll das

Serviceangebot die Fluidlösung für die Herausforderungen des Kunden

ergänzen. FUCHS bietet eine Vielzahl von Programmen für Chemicals Process

Management (CPM) in ganz Europa und in China an. Wir werden künftig das

technische Prozessmanagement von ZIMMARK (Z-TPM) nutzen, das den Fokus auf

strenge Kontrollpläne legt, um basierend darauf die Servicekomponente in

unserem USA-Geschäft auszubauen", erklärt Keith Brewer, Präsident und CEO

von FUCHS LUBRICANTS CO., USA. "Mit der Übernahme und insbesondere dem

ZIMMARK-Team erweitern wir erheblich unser Serviceangebot für das bestehende

Geschäft und können gemeinsam mit unserer Marktpräsenz neue Kunden mit

Zusatzleistungen versorgen."

Die Transaktion wird zum 1. November 2019 wirksam.

ZIMMARK beschäftigt 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018

in Nordamerika einen Umsatz von 4 Mio EUR.

Im Jahr 2018 erzielte die FUCHS-Gruppe einen Umsatz von 2.567 Mio EUR und

beschäftigte 5.446 Mitarbeiter. FUCHS LUBRICANTS CO., USA erzielte einen

Umsatz von 284 Mio EUR und beschäftigte 420 Mitarbeiter.

