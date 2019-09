DGAP-News: FUCHS eröffnet neues Werk in Izmir, Türkei (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

FUCHS eröffnet neues Werk in Izmir, Türkei

03.09.2019 / 14:31

OPET FUCHS, das Joint Venture von FUCHS PETROLUB und OPET Petrolcülük, hat

den Betrieb in seinem neuen Werk am Standort Aliaga in der türkischen

Provinz Izmir aufgenommen. Insgesamt flossen Investitionen in Höhe von 24

Millionen EUR in das Werk, das nun mit einer Produktionskapazität von

jährlich 60.000 Tonnen im Ein-Schicht-Betrieb zu einem der modernsten

Schmierstoffwerke der Türkei zählen wird.

"Mit seinen fortschrittlichen Verfahrenstechnologien und modernen

Automatisierungssystemen ist das neue Werk perfekt auf die Kundenbedürfnisse

und Produktionsanforderungen in der Türkei abgestimmt. Es ist Teil unserer

globalen Wachstumsinitiative, mit der wir in bestehende und neue Anlagen

investieren, um unsere Kapazität mithilfe fortschrittlicher Technologien

auszubauen", betont Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender von FUCHS PETROLUB

SE, auf der internen Eröffnungsveranstaltung am 3. September 2019.

Murat Seyhan, Geschäftsführer von OPET FUCHS, fügt hinzu: "Wir arbeiten

hart, um mit unserem innovativen Ansatz, hoher Qualität, einer breiten

Produktpalette und qualifizierten Fachkräften unseren in allen Sektoren

tätigen Kunden eine herausragende Servicequalität zu bieten. Deshalb freuen

wir uns sehr, unsere neue Anlage in Aliaga nun in Betrieb nehmen zu können."

Auf einer Gesamtfläche von 55.000 m² wird in dem neuen Werk von OPET FUCHS

künftig eine Vielzahl verschiedener Produkte produziert, darunter

Motorenöle, Industrieschmierstoffe und Spezialprodukte. Mit der neuen Anlage

verbessern sich Rückverfolgbarkeit, Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit

der hochwertigen Produkte von OPET FUCHS. Das Forschungs- und

Entwicklungslabor ist mit den modernsten Technologien ausgestattet und

verfügt über Kapazitäten für die Anwendung von mehr als 100 Prüfmethoden mit

über 45 neuartigen Prüfgeräten. In dem Labor, das neue, auf die

Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produkte konzipiert und entwickelt, werden

Prototypen erstellt und getestet.

Mannheim, 3. September 2019

FUCHS PETROLUB SE

Public Relations

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Tel. +49 621 3802-1104

tina.vogel@fuchs.com

www.fuchs.com/group

