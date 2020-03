DGAP-News: FUCHS bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019: Umsatz mit 2,6 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau, EBIT 16% unter Vorjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

FUCHS bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019: Umsatz mit 2,6 Mrd.



EUR auf Vorjahresniveau, EBIT 16% unter Vorjahr

FUCHS bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019: Umsatz mit 2,6

Mrd. EUR auf Vorjahresniveau, EBIT 16% unter Vorjahr

19.03.2020 / 07:00

FUCHS bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019: Umsatz mit 2,6

Mrd. EUR auf Vorjahresniveau, EBIT 16% unter Vorjahr

- Umsatz: +0% auf 2,6 Mrd. EUR

- Ergebnis (EBIT) rückläufig um -16% auf 321 Mio EUR

- Dividendenvorschlag: +2% auf 0,97 EUR je Vorzugsaktie

- Hauptversammlung verschoben

FUCHS auf einen Blick

in Mio EUR 2019 2018 Abw. Abw. %

Umsatz (1) 2.572 2.567 5 0

Europa, Mittlerer Osten, Afrika 1.579 1.618 -39 -2

Asien-Pazifik 718 706 12 2

Nord- und Südamerika 418 409 9 2

Konsolidierung -143 -166 23 -

EBIT vor Sondereffekt 321 371 -50 -13

EBIT 321 383 -62 -16

Ergebnis nach Steuern 228 288 -60 -21

Investitionen 154 121 33 27

Freier Cashflow vor Akquisitionen 175 147 28 19

Akquisitionen (2) -13 +12 -25 -

Freier Cashflow 162 159 3 2

Ergebnis je Aktie in EUR

Stammaktie 1,63 2,06 -0,43 -21

Vorzugsaktie 1,64 2,07 -0,43 -21

Mitarbeiter zum 31. Dezember 5.627 5.446 181 3

(1) Nach Sitz der Gesellschaften; Vorjahreszahlen vergleichbar

(2) Inkl. Desinvestitionen

Im Geschäftsjahr 2019 bleibt der Umsatz der FUCHS PETROLUB SE mit 2,6 Mrd.

EUR (2,6) stabil auf dem hohen Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) sinkt um 16% auf 321 Mio EUR (383). Vergleichbar ohne

Sondereffekt, aus der Veräußerung des Vertriebs-Joint-Venture in der Schweiz

im Jahr 2018, liegt das EBIT um -13% bzw. 50 Mio EUR unter dem Vorjahr

(371). Der Ergebnisrückgang bei gleichbleibendem Umsatz ist auf die

planmäßig gestiegene Kostenbasis, das Wachstums- und Investitionsprogramm

sowie den Volumenrückgang in Folge des schwachen wirtschaftlichen Umfelds

zurückzuführen.

Investitionen

Im Jahr 2019 setzte FUCHS sein im Jahr 2016 begonnenes Investitionsprogramm

im vierten Jahr fort. Die Investitionen, vor allem in Sachanlagen, stiegen

im Berichtsjahr erwartungsgemäß auf das Rekordniveau von 154 Mio EUR.

Die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika stand mit rund 60% der

Ausgaben im Fokus der Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Die größte

Einzelinvestition der Region wurde in Schweden getätigt. Hier ist der Bau

eines neuen Werks in vollem Gange. In Kaiserslautern wurde der Bau eines

neuen Hochregallagers, neuer Produktionshallen und neuer Büroflächen

abgeschlossen und die Arbeiten an einer neuen

Polyharnstoff-Spezialfettanlage, mit der Kaiserslautern seine Position als

Standort für Spezialschmierstoffe weiter ausbaut, fortgesetzt. Am Standort

Mannheim wurde vielfältig an der Optimierung interner Prozesse

weitergearbeitet und das Tanklager modernisiert sowie vergrößert. In

Großbritannien wurde der Bau eines neuen Rohstofflagers fortgesetzt und in

Russland wurden Bauarbeiten zur Werkserweiterung begonnen.

In Asien-Pazifik wurden Investitionen in Höhe von 31 Mio EUR getätigt. In

China eröffnete FUCHS in Wujiang eines seiner modernsten Produktionswerke

mit automatisiertem Hochregallager und vollautomatischer Produktion. Es

ersetzt mit nahezu verdoppelter Kapazität das bisherige Werk in Shanghai.

Die in Shanghai verbleibende Verwaltung sowie Forschungs- und

Entwicklungslabore wurden im Jahr 2019 ausgebaut.

In der Region Nord- und Südamerika wurden rund 22 Mio EUR investiert. In den

USA wurden am Standort Harvey die Arbeiten an einer Anlage zur Herstellung

von Schmierstoffen für OEM-Kunden sowie die Modernisierung des Werks für

Metallbearbeitungsflüssigkeiten fortgesetzt und in zusätzlichen Büroraum

investiert. In Kansas City wurde die Modernisierung des Standorts

fortgesetzt.

Ausblick

FUCHS erwartete bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 am 4. März

für das Jahr 2020 ein Umsatzwachstum von +0% bis +4%. Dies beruht sowohl auf

organischem Volumenwachstum als auch auf externem Wachstum. Letzteres im

Wesentlichen aufgrund der Ende Januar 2020 abgeschlossenen Übernahme von

NYE, einem Hersteller synthetischer Hochleistungsschmierstoffe in den USA.

Auch beim EBIT ging FUCHS von einem leichten Zuwachs in Höhe von +0% bis +4%

aus. Das strikte Kostenmanagement wird fortgeführt und Neueinstellungen

werden auf ein Minimum begrenzt. Die negativen Auswirkungen des Corona-Virus

auf die Weltwirtschaft und den FUCHS-Konzern sind derzeit nicht abschätzbar,

werden aber zumindest temporär zu gravierenden Umsatz- und Ertragsrückgängen

führen.

Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie werden die umfangreichen Investitionen

in Produktionsanlagen und die IT-Infrastruktur fortgesetzt sowie die

Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten weiter verstärkt. Ziel ist es unter

anderem, die komplexer werdenden Anforderungen der Zukunft aktiv zu

gestalten. Angesichts der Rentabilität und Finanzstärke des Konzerns soll

dieser Prozess, der vorübergehend mit stärkeren Kosten- als

Ertragssteigerungen einhergeht, trotz der schwachen Weltkonjunktur weiter

fortgesetzt werden. FUCHS plant mit Investitionen in Höhe von 120 Mio EUR,

insbesondere in Deutschland, USA, China, Südafrika, Russland und Schweden.

Das eingesetzte Kapital wird weiter zunehmen und auch das für den

zunehmenden Geschäftsumfang notwendige Nettoumlaufvermögen wird ansteigen.

Für das Geschäftsjahr 2020 rechnete FUCHS daher bei der Aufstellung des

Jahresabschlusses mit einem Freien Cashflow vor Akquisitionen in Höhe von

130 Mio EUR. Auch diese Erwartung berücksichtigt nicht die negativen

Auswirkungen des Corona-Virus auf die Weltwirtschaft.

Verschiebung der Hauptversammlung 2020 aufgrund der Corona-Virus-Pandemie

Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Corona-Virus und des aktuellen

bundesweiten Veranstaltungsverbots wird die FUCHS PETROLUB SE zum

gesundheitlichen Schutz aller Teilnehmer die Hauptversammlung nicht wie

geplant am 5. Mai 2020 durchführen. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung

der Corona-Pandemie und damit verbundenen behördlichen Auflagen wird die

Hauptversammlung voraussichtlich in der zweiten Juni-Hälfte stattfinden. Der

neue Termin wird zeitnah festgelegt und kommuniziert. Damit verbunden ist

unvermeidbar eine entsprechende zeitliche Verschiebung des

Gewinnverwendungsbeschlusses und der Dividendenauszahlung.

Mannheim, 19. März 2020

FUCHS PETROLUB SE

Public Relations

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Tel. +49 621 3802-1104

tina.vogel@fuchs.com

www.fuchs.com/gruppe

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/gruppe/mediengalerie

Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige

Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und

Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde,

beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen

Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den

unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte

sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche

auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE

beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese

Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche

Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen

und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der

gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und

der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie

gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine

Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten

tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten

Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

°