DGAP-News: FUCHS bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017: Umsatz steigt auf 2,5 Mrd. EUR, Ergebnis auf Vorjahresniveau (deutsch)

FUCHS bestätigt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017: Umsatz steigt auf 2,5 Mrd.



EUR, Ergebnis auf Vorjahresniveau

21.03.2018 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

- Umsatz: +9% auf 2,5 Mrd. EUR

- Ergebnis (EBIT): +0,5% auf 373 Mio EUR

- Dividendenvorschlag: +2% auf 0,91 EUR je Vorzugsaktie

Das Geschäftsjahr 2017 auf einen Blick

in Mio EUR 2017 2016 Abw. Abw. %

Umsatz (1) 2.473 2.267 206 9,1%

Europa 1.515 1.417 98 6,9%

Asien-Pazifik, Afrika 733 620 113 18,2%

Nord- und Südamerika 393 349 44 12,6%

Konsolidierung -168 -119 -49 -

EBIT 373 371 2 0,5%

Ergebnis nach Steuern 269 260 9 3,5%

Investitionen 105 93 12 12,9%

Freier Cashflow vor Akquisitionen 142 205 -63 -30,7%

Akquisitionen -2 -41 39 -95,1%

Freier Cashflow 140 164 -24 -14,6%

Ergebnis je Aktie in EUR

Stammaktie 1,93 1,86 0,07 3,8%

Vorzugsaktie 1,94 1,87 0,07 3,7%

Mitarbeiter (31.12.) (2) 5.190 5.031 159 3,2%

(1) Nach Sitz der Gesellschaften

(2) Inkl. Auszubildende

FUCHS PETROLUB steigerte im Geschäftsjahr 2017 den Konzernumsatz auf ein

neues Rekordniveau von 2,5 Mrd. EUR und erzielte mit 373 Mio EUR (371) ein

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf Vorjahresniveau. Aufgrund einer

verzögerten Weitergabe von Rohstoffpreiserhöhungen sowie regionaler

Veränderungen im Produkt- bzw. Kundenmix hat sich der Umsatzanstieg nur

geringfügig im EBIT ausgewirkt.

Investitionen

Das Jahr 2017 war durch starkes organisches Umsatzwachstum und durch die

Investitionsoffensive geprägt. Die Investitionen stiegen planmäßig auf 105

Mio EUR (93). Schwerpunkte waren der Ausbau und die Modernisierung

bestehender Werke sowie Investitionen in neue Werke in Australien, China, in

den USA und in Südafrika.

Größte Einzelinvestition in Europa war die Erweiterung des Standorts für

Spezialschmierstoffe in Kaiserslautern mit Produktions- und

Lagereinrichtungen sowie Büroflächen. Darüber hinaus wurden diverse Ersatz-

und Erweiterungsinvestitionen am Standort Mannheim getätigt und es wurden im

Vorjahr begonnene Investitionen in England (Bürogebäude), Polen und Schweden

(Produktion) fortgesetzt bzw. abgeschlossen. In Asien-Pazifik, Afrika

betrafen die Investitionen im Wesentlichen China (Start des Werksneubaus in

Wujiang) sowie die Fertigstellungen des Werksneubaus in Australien und

unserer Fettfabrik in Südafrika. In den USA lag wie im Vorjahr der Fokus auf

dem Standort Harvey. Dort wurde die Fettfabrik fertiggestellt und es wurden

weitere umfangreiche Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen

vorgenommen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2018 plant FUCHS mit weiterem organischen

Umsatzwachstum sowie Ergebniswachstum. Das prognostizierte Umsatzwachstum

von +3% bis +6% beruht weitgehend auf organischen Volumensteigerungen sowie

Preis- und Produktmixveränderungen. Der relativ stärkste Zuwachs wird in

Asien-Pazifik, Afrika erwartet. Beim EBIT geht FUCHS erneut von einem

unterproportionalen Wachstum aus, die Erwartungen liegen im Bereich einer

Steigerung von +2% bis +4%. Die Investitionen in neue und bestehende Werke,

neue Mitarbeiter und verstärkte Forschungs- und Entwicklungskosten führen zu

einer steigenden Kostenbasis.

Das eingesetzte Kapital wird weiter zunehmen. Der Geschäftsumfang

und damit auch das notwendige Nettoumlaufvermögen werden weiterhin wachsen.

Darüber hinaus sind Investitionen in Höhe von rund 140 Mio EUR geplant.

Schwerpunkte werden das neue Werk und die Erweiterungen an den bestehenden

Standorten in China sein. Ferner sind Werkserweiterungen und -erneuerungen

in den USA, in Deutschland, Schweden, Russland und Großbritannien geplant.

Daher rechnet FUCHS mit einem Freien Cashflow vor Akquisitionen auf

Vorjahresniveau (142 Mio EUR).

Mannheim, 21. März 2018

Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige

Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und

Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde,

beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen

Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den

unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte

sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

°