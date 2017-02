DGAP-News: FRIWO AG: Veränderungen im Vorstand der FRIWO AG: Rolf Schwirz wird neuer CEO, Lothar Schwemm verlässt das Unternehmen (deutsch)

FRIWO AG: Veränderungen im Vorstand der FRIWO AG: Rolf Schwirz wird neuer CEO, Lothar Schwemm verlässt das Unternehmen

Ostbevern, 23. Februar 2017 - Die im General Standard notierte FRIWO AG gibt bekannt, dass Rolf Schwirz zum 1. März 2017 zum neuen CEO des Unternehmens bestellt wird. Er wird im Vorstand Vertrieb und Entwicklung verantworten. Der bisher dafür zuständige Vorstand Lothar Schwemm wird das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen. Martin Schimmelpfennig wird wie bisher im Vorstand die Ressorts Finanzen und Operations bekleiden.

Herr Schwirz war von 2013 bis 2016 CEO der Kontron AG. Davor hatte er bei mehreren internationalen Hardware- und Software-Unternehmen Führungsfunktionen inne, unter anderem als CEO von Fujitsu Technology Solutions sowie als Senior VP Continental Europe von Oracle.

"Wir sind sehr glücklich, Herrn Schwirz für diese Aufgabe gewinnen zu können. Er ist eine charismatische Führungspersönlichkeit, und FRIWO wird von seiner außergewöhnlichen Vertriebserfahrung profitieren", freut sich der Aufsichtsratsvorsitzende Richard G. Ramsauer. "Herr Schwirz kann auf einer sehr soliden Basis aufbauen. FRIWO hat in 2016 ein Rekordergebnis erzielt, was ein Verdienst des bisherigen Vorstandes ist. Ich möchte Herrn Lothar Schwemm ausdrücklich für seine erfolgreiche Arbeit danken. Wir bedauern seine Entscheidung und wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute."

"Mich hat das große Zukunftspotential der FRIWO überzeugt", ergänzt Rolf Schwirz. "Als deutscher Marktführer ist FRIWO prädestiniert, um vom zu erwartenden starken Nachfragewachstum nach Stromversorgungen und Ladegeräten zu profitieren. FRIWO hat dabei nicht nur hervorragende Produktlösungen, sondern ist mit seinen neuen Fertigungsstätten in Vietnam auch Qualitätsführer".

Bildmaterial kann unter britta.wolff@friwo.com angefragt werden.

Über die FRIWO Gruppe Die im General Standard notierte FRIWO AG mit Stammsitz in Ostbevern / Westfalen ist mit ihren Tochterunternehmen ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED- Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Elektromobilität, Powertools, hochwertige Konsumentengeräte, Medizintechnik, Industrieautomatisierung und LED-Beleuchtungstechnik. Außerdem bietet FRIWO seinen Kunden ausgereifte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen (E²MS). Das Leistungsspektrum reicht hierbei vom Engineering über die Gerätemontage bis hin zur Produktion kompletter Baugruppen. Hauptgesellschafter der FRIWO AG ist eine Tochtergesellschaft der VTC Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, München.

