DGAP-News: FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt (deutsch)

FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt

FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im

Wasserstoffmarkt

08.03.2021

- FRIEDRICH VORWERK plant Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch im ersten

Quartal 2021

- Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der

Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen mit einem

Umsatz von über 291 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 16 % im Jahr 2020

- Die Energiewende wird zu signifikanten Investitionen von mehr als 17 Mrd.

EUR bis 2026 in die deutschen Stromnetze und mehr als 430 Mrd. EUR bis 2030 in

die europäische Wasserstoffwirtschaft führen

- Das Unternehmen strebt einen Bruttoemissionserlös von etwa 90 Mio. EUR aus

neu ausgegebenen Aktien an, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu

beschleunigen, insbesondere im Wasserstoff- und Strommärkten

- Die aktuellen Aktionäre wollen einen angestrebten Streubesitz von rund 45

% durch eine signifikante Umplatzierung unterstützen

Tostedt, 8. März 2021 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, ein führender

Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom-

und Wasserstoffanwendungen ("FRIEDRICH VORWERK" oder das "Unternehmen"),

gibt heute bekannt, bereits im ersten Quartal 2021 eine Zulassung seiner

Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse anzustreben. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft

der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4). Das geplante Angebot wird aus neu

ausgegebenen Aktien einer Kapitalerhöhung sowie aus bestehenden Aktien der

Altaktionäre (einschließlich einer möglichen Mehrzuteilung) bestehen, um

einen angestrebten Streubesitz von rund 45 % zu erreichen. FRIEDRICH VORWERK

wird auch in Zukunft ein inhabergeführtes Unternehmen bleiben, an dem der

Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt einen wesentlichen Anteil hält. Es

wurde ein Lock-up von 180 Tagen für das Unternehmen und 365 Tagen für die

Altaktionäre vereinbart. Der Bruttoemissionserlös aus den neu ausgegebenen

Aktien in Höhe von etwa 90 Mio. EUR soll in erster Linie für den Ausbau des

Wasserstoff- und Stromgeschäfts des Unternehmens verwendet werden, das im

Kontext der fortschreitenden Energiewende vor einem erheblichen

Investitionsschub steht.

FRIEDRICH VORWERK blickt auf fast 60 Jahre Erfahrung im Bereich komplexer

Energieinfrastruktur zurück. Mit mehr als 1.300 hochqualifizierten

Mitarbeitern deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an systemkritischen

Leistungen für die Gas-, Strom- und Wasserstoffmärkte ab. Von der Planung

und Realisierung von erdverlegten Leitungsnetzen bis hin zum Engineering

komplexer Lösungen im Bereich des Anlagenbaus bietet FRIEDRICH VORWERK

führenden Netzbetreibern und Industriekunden in Europa ein umfassendes

Angebot aus einer Hand.

Eine starke Positionierung in innovativen Technologien wie

Horizontalspülbohrungen (HDD), Durchflussmessung,

Staub-Flüssigkeitsabscheidern und dem kathodischen Korrosionsschutz

ermöglichen FRIEDRICH VORWERK sowohl eine hohe Profitabilität von 16 %

EBIT-Marge im Jahr 2020 als auch ein durchschnittliches jährliches

Umsatzwachstum von 22 % pro Jahr im Zeitraum von 2014 bis 2020 (CAGR). Mehr

als 50 Zertifizierungen und Zulassungen erlauben dem Unternehmen, an

kritischen Hochdruck- und Hochspannungssystemen zu arbeiten. Die Verbindung

von höchster technologischer Kompetenz, umfassender Zertifizierungen und

langjähriger Kundenbeziehungen verschaffen FRIEDRICH VORWERK eine ideale

Ausgangslage, um von den hervorragenden Marktchancen zu profitieren.

Die Energiewende führt zu signifikanten Investitionen in Europas

Energieinfrastruktur

Europa beabsichtigt, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu werden.

Die Erreichung dieses ehrgeizigen Ziels erfordert eine grundlegende und

nachhaltige Transformation der bestehenden europäischen

Energieinfrastruktur. FRIEDRICH VORWERKs Kernmärkte Erdgas, Strom und

Wasserstoff spielen eine entscheidende Rolle bei der Erreichung des

Netto-Null-Emissionsziels und stehen daher vor signifikanten Investitionen,

sowohl von staatlicher als auch von privater Seite.

Während zahlreiche Länder in Europa den Ausstieg aus der Kohle- und,

insbesondere in Deutschland, aus der Atomenergie planen, gewinnt Erdgas als

zuverlässige und flexible Ergänzung zu den schwankungsanfälligen

erneuerbaren Energien zunehmend an Bedeutung. Im Stromsektor, aber auch in

vielen anderen Bereichen der Wirtschaft, bietet kohlenstoffarmes Erdgas

erhebliche Potenziale zur Verbesserung der Luftqualität und Senkung der

Kohlenstoffemissionen, indem es umweltschädlichere Brennstoffe wie Kohle

oder Öl ersetzt. Aus diesem Grund haben sich die deutschen Fernnetzbetreiber

bereits heute verpflichtet, bis 2030 fast 9 Mrd. EUR in die Modernisierung und

den Ausbau des mehr als 500.000 km langen Erdgasnetzes zu investieren.

Die fortlaufende Integration der wachsenden Anzahl von Wind- und

Solaranlagen und der effiziente Transport der erneuerbaren Energie zu den

größten Verbraucherzentren stellt auch die bestehenden Stromnetze vor eine

nie dagewesene Herausforderung. Um ein stabiles und zukunftsfähiges Netz zu

schaffen, haben die deutschen Betreiber angekündigt, in den nächsten 10

Jahren 61 Mrd. EUR in das Stromübertragungsnetz zu investieren. In etwa die

Hälfte davon entfällt auf die Realisierung der ersten erdverlegten

Stromautobahnen Deutschlands.

Wasserstoff wird heute als die einzige realistische Alternative zur

Dekarbonisierung von Wirtschaftsbereichen gesehen, in denen die

Elektrifizierung keine geeignete Lösung darstellt. Grüner Wasserstoff auf

Basis erneuerbarer Energien genießt vor diesem Hintergrund höchste

Unterstützung aus Politik und Wirtschaft. Gefördert durch eine ehrgeizige

europäische Wasserstoffstrategie und ein geplantes Investitionsvolumen von

mehr als 430 Mrd. EUR bis 2030 starten zahlreiche Akteure aus

unterschiedlichsten Branchen bereits Großprojekte im Bereich der

Wasserstoffproduktion und des verlustfreien Transports durch ein umfassendes

europäisches Wasserstoff-Pipelinenetz.

FRIEDRICH VORWERKs Technologiekompetenz als Wettbewerbsvorteil

FRIEDRICH VORWERK bietet seinen Kunden hochinnovative Lösungen zum

Energietransport und zur Energiewandlung aus einer Hand. In der Planungs-

und Entwicklungsphase setzt das Unternehmen dabei auf modernste

Technologien, wie beispielsweise das Airborne Laser Scanning für die Meta-

und Detailplanung. Im Bereich der Leitungsnetze sorgen automatisierte

Schweißtechnologien sowie spezialisierte bodennahe Bohrverfahren von

FRIEDRICH VORWERK für den sicheren und zuverlässigen Energietransport. Im

Bereich des komplexen Anlagenbaus setzt FRIEDRICH VORWERK seine proprietären

Komponenten ein, um anspruchsvolle und maßgeschneiderte Anlagen zu liefern,

die über intelligente Regel- und Messtechnik gesteuert werden. Darüber

hinaus bietet FRIEDRICH VORWERK seinen Kunden ein komplettes Service- und

Betriebsführungsangebot von der Ultraschallprüfung bis zur kompletten

Betriebsführung von ganzen Energienetzen.

Aufgrund seiner mehr als 50 offiziellen Zertifikate und Zulassungen sowie

der Fähigkeit, seinen Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen aus

einer Hand anzubieten, verfügt das Unternehmen über eine hervorragende

Marktposition in den Märkten für Erdgas, Strom und Wasserstoff. Dank der

breiten Technologiekompetenz und der langjährigen Kundenbeziehungen steigt

das Unternehmen häufig bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase von

Projekten ein, was oftmals in gemeinsamen Entwicklungsprojekten mündet, die

neue Maßstäbe setzen. So realisiert FRIEDRICH VORWERK derzeit für einen

führenden deutschen Netzbetreiber die erste CO2-neutrale

Gasdruckregelanlage, deren Herzstück selbst entwickelte Wirbelrohre sind.

Seit der Realisierung des ersten Wasserstoff-Elektrolyseur-Projektes im Jahr

2008 nutzt FRIEDRICH VORWERK seine jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit

komplexen Gasen und höchsten Druckstufen, um anspruchsvolle

Wasserstoff-Elektrolyseursysteme sowie wasserstofffähige Transport- und

Speicherlösungen zu entwickeln. Mit einem Anteil von bereits 7 % am

Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 und signifikanten

Wasserstoffinvestitionen, die seitens langjähriger Großkunden aus dem

Erdgasmarkt in Planung sind, ist FRIEDRICH VORWERK ideal positioniert, um

maßgeblich von den Marktchancen der Wasserstoffwirtschaft zu profitieren.

Durch Mitgliedschaften in Europas führenden Verbänden wie der European Clean

Hydrogen Alliance oder Hydrogen Europe steht FRIEDRICH VORWERK in ständigem

Austausch mit Partnern, der Forschung und politischen Entscheidungsträgern,

um die Wasserstoffindustrie der Zukunft aktiv mitzugestalten.

Starke finanzielle Performance spiegelt hervorragende Wettbewerbsposition

wider

Die operative Stärke von FRIEDRICH VORWERK drückt sich auch in der

hervorragenden finanziellen Leistung des Unternehmens aus. Der Umsatz stieg

im Jahr 2020 auf über 291 Mio. EUR. EBITDA und EBIT erreichten 59 Mio. EUR bzw.

47 Mio. EUR. Das wenig investitionsintensive Geschäftsmodell des Unternehmens

wird durch Abschreibungen von weniger als 4 % des Umsatzes und einer

Cash-Conversion von 65 % im Jahr 2020 unterstrichen. Die Eigenkapitalquote

von 36 % ist ein weiterer Beleg für die starke finanzielle Aufstellung des

Unternehmens.

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2020 erreichte einen Rekordwert von 307

Mio. EUR, wovon 7 % bzw. 21 Mio. EUR auf das Clean Hydrogen Segment, 73 % auf

das Natural Gas Segment, 13 % auf das Electricity Segment und 7 % auf

Adjacent Opportunities entfielen. Darüber hinaus verfügt FRIEDRICH VORWERK

über eine Vertriebspipeline mit großen potenziellen Auftragsvolumina aus den

erdverlegten Stromautobahnen Suedlink, Suedostlink und Korridor A-Nord sowie

einer Reihe von geplanten Wasserstoff-Elektrolyseur-Anlagen und -Pipelines.

Aufgrund seiner herausragenden Position sieht FRIEDRICH VORWERK das

Potenzial, seinen Umsatz in den nächsten 3-5 Jahren auf über 500 Mio. EUR und

in 7-10 Jahren auf über 1 Mrd. EUR zu steigern. Der Umsatzanteil des

Electricity Segments wird in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich

wachsen. Das stärkste Wachstum wird jedoch im Clean Hydrogen Segment

erwartet, das langfristig die Hälfte des Umsatzes von FRIEDRICH VORWERK

ausmachen könnte.

Neue Finanzmittel ermöglichen weiteres Wachstum

Um die Wachstumschancen im Zuge der Energiewende auszuschöpfen, plant

FRIEDRICH VORWERK, seine Kapazitäten in den nächsten Jahren deutlich

auszubauen. Der stark wachsende Wasserstoffmarkt erlebt einen zunehmenden

Trend hin zu hochkomplexen industriellen Lösungen für die Produktion, den

Transport sowie die Speicherung von Wasserstoff. Aus diesem Grund plant

FRIEDRICH VORWERK den Bau eines Forschungs- und Entwicklungslabors für

Wasserstofftechnologien. Dieses Hydrogen Lab soll zudem als Demonstrations-

und Testplattform für gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Kunden dienen.

Des Weiteren sieht FRIEDRICH VORWERK großes Potenzial in der weiteren

internationalen Expansion. Wie der europäische Green Deal und die

europäische Wasserstoffstrategie verdeutlichen, erfordert der Aufbau und die

Skalierung einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft eine

gesamteuropäische Zusammenarbeit. FRIEDRICH VORWERK beabsichtigt daher,

seine geografische Präsenz in weiteren europäischen Ländern zu erhöhen.

Außerdem hat FRIEDRICH VORWERK in den vergangenen Jahren erheblich in die

Digitalisierung investiert und sich zu einem digitalen Vorreiter in seiner

Branche entwickelt. Um diese Positionierung nachhaltig zu stärken, sind auch

zukünftig Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung geplant.

FRIEDRICH VORWERK beabsichtigt durch die Ausgabe neuer Aktien in etwa 90

Mio. EUR einzunehmen. Dieser Schritt soll die organischen Expansionspläne

finanzieren sowie weitere Akquisitionen zur Beschleunigung des organischen

Wachstums ermöglichen. Mit einer starken Erfolgsbilanz und der letzten

Akquisition, die vor nicht einmal zwei Wochen erfolgte, verfügt FRIEDRICH

VORWERK sowohl über die Erfahrung als auch die Disziplin, Akquisitionen

erfolgreich abzuschließen und neue Tochtergesellschaften zu integrieren.

Für den geplanten Börsengang sind Berenberg und Jefferies als Joint Global

Coordinators und Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunner mandatiert.

Finanzkennzahlen (in Tausend EUR)

Bereinigte Zahlen 2020 2019

Like-for-like1

Umsatz2 291.228 269.487

EBITDA3 58.570 49.988

EBITDA-Marge 20,1% 18,5%

EBIT4 47.394 39.500

EBIT-Marge 16,3% 14,7%

Net Income5 30.521 30.931

Net Income-Marge 10,5% 11,5%

Berichtete Zahlen 2020 2019

Like-for-like1

EBITDA 58.822 56.190

EBITDA-Marge 20,2% 20,3%

EBIT 47.468 45.361

EBIT-Marge 16,3% 16,4%

1) Die Like-for-Like-Finanzinformationen der FRIEDRICH VORWERK Group SE

stellen die Gewinn- und Verlustrechnung so dar, als wären die Bohlen & Doyen

Bau GmbH und die Bohlen & Doyen Service und Anlagentechnik GmbH (zusammen

"Bohlen & Doyen") für das gesamte Geschäftsjahr 2019 Teil des Unternehmens

gewesen.

2) Berechnet auf Basis der berichteten Umsatzerlöse, bereinigt um die

Umsatzbeiträge der Offshore-Aktivitäten von Bohlen & Doyen, die in Zukunft

nicht weitergeführt werden.

3) Das bereinigte EBITDA stellt das ausgewiesene EBITDA dar, bereinigt um

den Ertrag aus der Erstkonsolidierung, der auf den im Zusammenhang mit

Akquisitionen realisierten "Badwill" zurückzuführen ist, und abzüglich der

EBITDA-Beiträge der Bohlen & Doyen Offshore-Aktivitäten, die in Zukunft

eingestellt werden.

4) Das bereinigte EBIT basiert auf dem bereinigten EBITDA abzüglich der

Abschreibungen (wie berichtet) und bereinigt um Abschreibungen auf

Vermögenswerte, die im Rahmen von Kaufpreisallokationen aktiviert wurden.

5) Der bereinigte Jahresüberschuss basiert auf dem bereinigten EBIT

abzüglich der Finanzerträge und -aufwendungen, der Ertragsteuern und der

sonstigen Steuern (jeweils wie berichtet) und bereinigt um latente Steuern

im Zusammenhang mit Kaufpreisallokationen sowie um Steuern, die auf die

Offshore-Aktivitäten von Bohlen & Doyen entfallen, die künftig nicht

weitergeführt werden.

Über FRIEDRICH VORWERK

FRIEDRICH VORWERK ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der

Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Mit fast

60 Jahren Erfahrung im Leitungs- und Anlagenbau decken die 1.300

hochqualifizierten Mitarbeiter von FRIEDRICH VORWERK ein breites Spektrum an

kritischen Dienstleistungen für die europäische Energiewende ab. Im Jahr

2020 erwirtschaftete FRIEDRICH VORWERK einen Umsatz von mehr als 291 Mio. EUR

mit einem EBITDA von 59 Mio. EUR und einem EBIT von über 47 Mio. EUR.

Weitere Informationen über FRIEDRICH VORWERK sind unter

www.friedrich-vorwerk.de verfügbar.

Kontaktdaten

FRIEDRICH VORWERK Group SE

Niedersachsenstraße 19-21

21255 Tostedt

Tel +49 4182 - 1047

Fax +49 4182 - 6155

tostedt@friedrich-vorwerk.de

www.friedrich-vorwerk.de/

Vorstand

Torben Kleinfeldt (CEO)

Tim Hameister

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Christof Nesemeier

Registergericht

Amtsgericht Tostedt, HRB 208170

Unternehmen: Friedrich Vorwerk Group SE

Niedersachsenstraße 19-21

21255 Tostedt

Deutschland

E-Mail: hameister@friedrich-vorwerk.de

Internet: www.friedrich-vorwerk.de

Börsennotierung im Prime Standard vorgesehen / Intended to be listed

