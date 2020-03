DGAP-News: FDA akzeptiert MorphoSys' Zulassungsantrag (BLA) und gewährt Prioritätsprüfung für Tafasitamab und Lenalidomid zur Behandlung von rezidiviertem/refraktärem DLBCL (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

02.03.2020 / 07:00

Planegg/München, 2. März 2020

FDA akzeptiert MorphoSys' Zulassungsantrag (BLA) und gewährt

Prioritätsprüfung für Tafasitamab und Lenalidomid zur Behandlung von

rezidiviertem/refraktärem DLBCL

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute bekannt, dass die US-amerikanischen Behörde für Lebens- und

Arzneimittel (FDA) den Zulassungsantrag (BLA) für Tafasitamab in Kombination

mit Lenalidomid zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem diffusen

großzelligen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) formal angenommen hat und dem Antrag

eine vorrangige Prüfung, den sogenannten Priority Review, gewährt. Die FDA

hat als Zieldatum für die Entscheidung über eine mögliche Zulassung gemäß

dem sogenannten Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) den 30. August 2020,

festgelegt. Tafasitamab ist MorphoSys Antikörper gegen CD19 und befindet

sich derzeit in der klinischen Entwicklung von malignen B-Zell Erkrankungen.

Die FDA hat MorphoSys darüber informiert, dass sie derzeit keine

Gutachterausschuss-Sitzung zur Diskussion des Antrags plant.

"Wir freuen uns sehr, dass die FDA unseren Antrag formal angenommen und eine

vorrangige Prüfung gewährt hat. Wir sind fest überzeugt, dass die

Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid eine zusätzliche

Behandlungsoption für Patienten mit DLBCL darstellen könnte, die trotz

Erhalt des derzeitigen Behandlungsstandards nicht angesprochen oder einen

Rückfall erlitten haben", sagte Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand von

MorphoSys. "Wir möchten allen Patienten danken, die an unseren klinischen

Studien teilnehmen, und werden weiterhin voll engagiert daran arbeiten, den

Patienten Tafasitamab zur Verfügung stellen zu können".

Der BLA-Antrag basiert auf den primären Analysedaten aus der L-MIND-Studie

mit Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit R/R DLBCL

sowie der retrospektiv beobachteten, passenden Kontrollgruppe Re-MIND,

welche die Wirksamkeit der Behandlung von R/R DLBCL-Patienten bewertet, die

eine Lenalidomid-Monotherapie bekommen haben. MorphoSys hatte die

Einreichung des BLA Ende Dezember 2019 bekannt gegeben.

Priority Review wird Therapien gewährt, die nach Ansicht der FDA das

Potential haben, signifikante Verbesserungen bei der Behandlung, Diagnose

oder Vorbeugung von schweren Erkrankungen zu erzielen. Der Priority Review

verkürzt den Zeitraum der Prüfung durch die FDA nach der formalen Annahme

des BLA auf sechs Monate, im Vergleich zu zehn Monaten im Rahmen einer

Standardüberprüfung.

MorphoSys erhielt 2017 von der FDA den Status Breakthrough Therapy

Designation für die Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid bei R/R

DLBCL.

Tafasitamab ist ein humanisierter Fc-modifizierter monoklonaler Antikörper

gegen CD19. 2010 hat MorphoSys die weltweiten Entwicklungs- und

Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc. einlizensiert. Gemäß den

Bedingungen der Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Xencor löst die

formale Annahme des BLA-Antrags von MorphoSys durch die FDA eine

Meilensteinzahlung an Xencor, Inc. in nicht genannter Höhe von MorphoSys an

Xencor aus.

Über L-MIND

L-MIND ist eine einarmige, offene Phase 2-Studie, in der die Kombination von

Tafasitamab und Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem

großzelligen B-Zell Lymphom (R/R DLBCL) nach bis zu zwei vorangegangenen

Therapielinien untersucht wird, die mindestens eine anti-CD20-gerichtete

Therapie (z.B. mit Rituximab) erhalten haben und nicht für eine hochdosierte

Chemotherapie und eine anschließende autologe Stammzelltransplantation

geeignet sind. Der primäre Endpunkt der Studie ist die objektive

Ansprechrate (Overall Response Rate, ORR). Sekundäre Endpunkte umfassen die

Dauer des Ansprechens (DoR), das progressionsfreie Überleben (PFS) und das

Gesamtüberleben (OS). Im Mai 2019 erreichte die Studie ihren primären

Abschluss. Die primären Analysedaten (Stichtag 30. November 2018) basierten

auf 80 in die Studie aufgenommene Patienten, die Tafasitamab und Lenalidomid

erhalten hatten und die seit mindestens einem Jahr gemäß Studienprotokoll

beobachtet wurden. Die Wirksamkeitsergebnisse dieser Analyse basierten auf

den von einem unabhängigen Prüfungsgremium für alle 80 Patienten bewerteten

Ansprechraten.

Über Re-MIND

Re-MIND, eine retrospektive Beobachtungsstudie, wurde konzipiert, um den

Beitrag von Tafasitamab zu der Kombination mit Lenalidomid zu isolieren und

die kombinatorische Wirkung zu belegen. Die Studie vergleicht die realen

Ansprechdaten von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die

eine Lenalidomid-Monotherapie erhielten, mit den Wirksamkeitsergebnissen der

Tafasitamab-Lenalidomid-Kombination, wie sie in der L-MIND-Studie von

MorphoSys untersucht wurden. Re-MIND sammelte die Wirksamkeitsdaten von 490

R/R DLBCL-Patienten in den USA und der EU. Die Qualifikationskriterien für

die Übereinstimmung der Patienten beider Studien wurden vorab festgelegt.

Als Ergebnis wurden 76 in Frage kommende Re-MIND-Patienten identifiziert und

diese wurden 76 von 80 L-MIND-Patienten basierend auf wichtigen

Basiseigenschaften wie relevanten prognostischen Faktoren, Laborwerten und

Patientendemographie im Verhältnis 1:1 zugeordnet. Die objektiven

Ansprechraten (ORR) wurden auf der Grundlage dieser Untergruppe von 76

Patienten in Re-MIND bzw. L-MIND validiert. Der primäre Endpunkt von Re-MIND

wurde erreicht und zeigt eine statistisch signifikant überlegene beste ORR

der Kombination Tafasitamab/Lenalidomid im Vergleich zur

Lenalidomid-Monotherapie.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist ein humanisierter Fc-modifizierter monoklonaler Antikörper

gegen CD19. 2010 hat MorphoSys die weltweiten Entwicklungs- und

Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc. einlizensiert.

Tafasitamab verfügt über einen mit der XmAb(R)-Technologie veränderten

Fc-Teil, der zu einer signifikanten Verstärkung der antikörperabhängigen

zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC) und der antikörperabhängigen

zellulären Phagozytose (ADCP) führen soll, und damit einen

Schlüsselmechanismus der Tumorzellabtötung verbessern soll. In präklinischen

Modellen wurde beobachtet, dass Tafasitamab durch die Bindung an CD19, von

dem angenommen wird, dass es an der B-Zell-Rezeptor (BCR)-Signalisierung

beteiligt ist, die direkte Apoptose induziert.

Im Januar 2020 schlossen MorphoSys und Incyte Corporation ein Kooperations-

und Lizenzabkommen zur Weiterentwicklung und weltweiten Vermarktung von

Tafasitamab. In den USA werden MorphoSys und Incyte Tafasitamab gemeinsam

vermarkten, außerhalb der USA hat Incyte die exklusiven Vermarktungsrechte.

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die

US-Kartellbehörden nach dem Hart-Scott-Rodino-Gesetz sowie durch die

deutschen und österreichischen Kartellbehörden und wird wirksam, sobald

diese Bedingungen erfüllt sind.

Tafasitamab wird derzeit als therapeutische Option bei B-Zell-Malignomen in

einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien untersucht. Eine offene

Phase-2-Kombinationsstudie (L-MIND) untersucht die Sicherheit und

Wirksamkeit von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit

rezidivierender/refraktärer DLBCL, (R/R DLBCL) die nicht für eine

Hochdosis-Chemotherapie (HDC) und autologe Stammzelltransplantation (ASCT)

in Frage kommen. B-MIND ist eine laufende Phase 3-Studie, die die

Kombination von Tafasitamab und Bendamustin im Vergleich zu Rituximab und

Bendamustin in R/R DLBCL untersucht. Darüber hinaus wird Tafasitamab derzeit

bei Patienten mit rezidivierender/refraktärer CLL/SLL nach Absetzen einer

früheren Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitortherapie (z.B. Ibrutinib) in

Kombination mit Idelalisib oder Venetoclax untersucht.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), befindet sich im

Spätstadium der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (R/R

DLBCL). Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München

und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. in

Boston tätig. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R), LanthioPep(R) und ENFORCERTM sind Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

XmAb(R) ist ein Warenzeichen von Xencor, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen bezüglich der klinischen

Entwicklung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid in der

L-MIND-Studie in r/r DLBCL, der klinischen Entwicklung von Tafasitamab in

Kombination mit Bendamustin gegenüber Rituximab und Bendamustin in der

B-MIND-Studie in R/R DLBCL und der weiteren klinischen Entwicklung von

Tafasitamab, unsere Vereinbarungen mit Xencor, Inc. und Incyte, Inc., ebenso

wie Interaktionen mit den Zulassungsbehörden sowie Erwartungen in Bezug auf

Zulassungsanträge bzw. mögliche Zulassungen für Tafasitamab. Die hierin

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von

MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und

unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder

Erfolge von MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder

implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen

Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn

die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von

MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig

ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie

keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden

treffen. Zu den Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass

die Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf die klinische Entwicklung von

Tafsitamab in Kombination mit Lenalidomid in der L-MIND-Studie in R/R DLBCL,

die klinischen Entwicklung von Tafasitamab in Kombination mit Bendamustin

gegenüber Rituximab und Bendamustin in der B-MIND-Studie in R/R DLBCL und

der weiteren klinischen Entwicklung von Tafasitamab, unsere Vereinbarungen

mit Xencor, Inc. und Incyte, Inc., ebenso wie Interaktionen mit den

Zulassungsbehörden sowie Erwartungen in Bezug auf Zulassungsanträge bzw.

mögliche Zulassungen für Tafasitamab falsch sind, die inhärenten

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen

Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie Zulassungsanforderungen,

das Vertrauen von MorphoSys in die Zusammenarbeit mit Dritten und andere

Risiken, wie sie in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem

Formular 20-F und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange

Commission angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das

Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich

jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem

Dokument zu aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen

oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch

Gesetz oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys

Investorenkontakt:

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Medienkontakt:

Dr. Anca Alexandru

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26738

Anca.Alexandru@morphosys.com

Dr. Verena Kupas

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26814

Verena.Kupas@morphosys.com

