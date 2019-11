DGAP-News: FCR Immobilien AG erwirbt Bürogebäude in Uelzen und schließt neue, langfristige Mietverträge bei zahlreichen Bestandsobjekten ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "FCR Immobilien":

FCR Immobilien AG erwirbt Bürogebäude in Uelzen und schließt neue, langfristige Mietverträge bei zahlreichen Bestandsobjekten ab

20.11.2019 / 09:30

- Vollvermietetes Bürogebäude mit über 5.000 m² Gesamtfläche gekauft

- DAA Deutsche Angestellten-Akademie Einzelmieter seit 1996

- FCR-Portfolio: Anzahl Objekte auf knapp 80 gesteigert, Ist-Nettomieten

liegen bei 18 Mio. Euro p.a.

- Erfolgreiches Asset Management: Realisierung neuer Mietverträge und

Mietvertragsverlängerungen

- 5,25 %-Unternehmensanleihe Platzierung läuft weiter erfolgreich

München, 20.11.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) hat

ein Bürogebäude in der Hansestadt Uelzen, eine Gemeinde in Niedersachsen am

südlichen Rand der Metropolregion Hamburg mit ca. 34.000 Einwohnern,

erworben. Das 1996 auf einer Grundstücksfläche von rd. 14.500 m²

fertiggestellte Objekt besitzt eine Gesamtmietfläche von über 5.000 m². Zum

Objekt gehören ca. 100 Außenstellplätze. Über die Höhe des Kaufpreises wurde

Stillschweigen vereinbart.

Das Objekt besteht aus einem zusammenhängenden zweigeschossigen Bürogebäude

und wird hauptsächlich zu Schulungszwecken verwendet. Die Deutsche

Angestellten-Akademie, eines der größten Weiterbildungsunternehmen

Deutschlands mit bundesweit über 300 Standorten, belegt das gesamte Objekt

bereits seit der Fertigstellung 1996.

Neben einem günstigen Einkauf bildet das aktive Asset Management die zweite

wichtige Säule im Geschäftsmodell der FCR. Mit gezielten Maßnahmen wie z.B.

der Optimierung der Mietverträge und Verbesserung der Mietlaufzeiten hebt

die FCR zusätzliche Potenziale der Immobilien. In folgenden Bestandsobjekten

hat die FCR in den vergangenen Wochen erfolgreiche Asset Management

Leistungen finalisieren können:

- Dessau: Neuer, langfristiger Mietvertrag mit EDEKA-Tochter NP Markt und

Mietvertragsverlängerungen mit Bestandsmietern nach Sanierung

- Schleiz: Neue, langfristige Mietverträge mit Clever Fit und Tedi nach

umfangreichem Umbau

- Neustrelitz: Neuvermietung an Clever Fit ab dem 01.06.2020 über 10 Jahre

- Oer-Erkenschwick: Mietvertragsverlängerung mit Thomas Philipps um 15 Jahre

und Möbel Hamma um 5 Jahre

- Gera Bieblach Center: Mietvertragsverlängerung mit Spiele Max um 10 Jahre

- Hambühren: Verlängerung Mietvertrag Zimmermann Sonderposten über 10 Jahre

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir haben auch in

2019 den dynamischen Ausbau unseres Immobilienportfolios erfolgreich

fortsetzen können. Bisher haben wir 30 Objekte angekauft, und bei fast 20

Objekten läuft gerade der Ankaufsprozess. Unseren Immobilienbestand haben

wir dadurch auf knapp 80 Objekte ausgeweitet, die Jahresnettomiete beläuft

sich auf 18 Mio. Euro. Aber nicht nur unser Einkauf läuft gut, sondern auch

unser Asset Management, die zweite wichtige Säule der FCR. Durch den

Abschluss zahlreicher neuer Mietverträge sowie Mietvertragsverlängerungen

konnten wir unseren Leerstand reduzieren und unsere Mieteinnahmen ausbauen."

Weiter positiv läuft die Privatplatzierung der 5,25-%-Unternehmensanleihe

2019/2024 (ISIN DE000A2TSB16 / WKN A2TSB1) der FCR Immobilien AG. Die an der

Börse Frankfurt gehandelte Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30

Mio. Euro, von denen bereits über 20 Mio. Euro gezeichnet wurden, bei einer

Laufzeit von 5 Jahren. Anleger haben auch die Möglichkeit, die Anleihe per

Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft hinterlegt ist, zu

erwerben. Das Wertpapier wurde mit einem umfangreichen Sicherungspaket

ausgestattet. Neben treuhänderisch gehaltenen nachrangigen Grundschulden

gehören u. a. ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines

Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des

Konzern- bzw. Bilanzgewinns dazu. Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist

der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte

Wertpapierprospekt, der auf der Website der FCR Immobilien AG unter

www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und

Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen

Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage

überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei

sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des

Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR

Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen

Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der

FCR Immobilien AG aus knapp 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete

beläuft sich auf rd. 18 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken

wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91,

ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im

Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf

Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de

Twitter: @FCR_Immobilien

Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Telefon +49 69 9055 05 51

E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

Ulf Wallisch

Senior Director, Head of Operations Management

FCR Immobilien AG

Paul-Heyse-Straße 28

D-80336 München

www.fcr-immobilien.de

Telefon +49 89 413 2496 11

Fax +49 89 413 2496 99

E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FCR Immobilien AG

Paul-Heyse-Straße 28

80336 München

Deutschland

Telefon: +49 89 413 2496 00

Fax: +49 89 413 2496 99

E-Mail: info@fcr-immobilien.de

Internet: www.fcr-immobilien.de

ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64

WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6

Indizes: Scale

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 917227

