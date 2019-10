DGAP-News: FAS und WTS beraten KKA Partners beim Erwerb der EVAGO Gruppe (deutsch)

FAS und WTS beraten KKA Partners beim Erwerb der EVAGO Gruppe

^

DGAP-News: FAS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

FAS und WTS beraten KKA Partners beim Erwerb der EVAGO Gruppe

16.10.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

FAS und WTS beraten KKA Partners beim Erwerb der EVAGO Gruppe

Das Team der FAS und WTS um Dirk Spalthoff und Niels Hofer hat das Berliner

Beteiligungsunternehmen KKA Partners beim Erwerb einer signifikanten

Beteiligung an der EVAGO Holding GmbH, einem der führenden und global

agierenden Unternehmen im Bereich Infrastruktur für Live-Events, mit

Stammsitz in Pyrbaum bei Nürnberg, begleitet.

Die EVAGO, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der

temporären Infrastruktur, gewinnt mit KKA als strategischen Partner ein

starkes Fundament für die ehrgeizigen Wachstumspläne der Gruppe. Im Rahmen

der neuen Partnerschaft zwischen KKA Partners und EVAGO sind umfangreiche

Investments vorgesehen, die den bereits eingeschlagenen, internationalen

Wachstumskurs der EVAGO Gruppe, weiter beschleunigen sollen. Die weltweit

tätige EVAGO Holding GmbH mit ihren Marken MOJO(R) Rental/MOJO(R)

Barriers/BÜMO ist das Fundament der Investorengruppe im Eventbereich.

FAS und WTS haben KKA Partners umfassend bei der Transaktion begleitet,

insbesondere bei der Financial und Tax Due Diligence, der steuerlichen

Strukturierung sowie den Kaufvertragsgestaltungen und

Kaufvertragsverhandlungen.

"Die Unterstützung seitens FAS / WTS aus einer Hand in dem teils

herausfordernden Prozess während der Hauptsaison der EVAGO, erwies sich

schnell als immenser Vorteil für die Gestaltung der Partnerschaft mit dem

Gründerteam.", kommentierte Dominic Faber, Gründungspartner bei KKA Partners

zum Vollzug der Investition.

Über die FAS & WTS

Die FAS als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer

Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung

und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei

Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist

in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am

Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien.

Der Bereich "Transactions & Valuations" der FAS & WTS bietet eine

integrierte Beratung von finanziellen (FAS) und steuerlichen (WTS) Aspekten

entlang des gesamten Transaktionsprozesses an.

Das FAS Transactions & Valuations-Team begleitet Unternehmenstransaktionen

zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren

buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie

gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price

Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung.. Das

WTS Transactions-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer

Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Dilligence, über die

Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur

post-Deal Implementierung.

Über KKA Partners

KKA Partners, ein Beteiligungsunternehmen aus Berlin, tritt als

unternehmerisch denkender Investor an die Seite operativer Partner, wie auch

jetzt im Fall von EVAGO. KKA Partners sucht vornehmlich enge Partnerschaften

mit mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Dabei arbeitet

KKA intensiv mit den Managementteams zusammen, um diesen zu helfen,

verborgene Potenziale zu identifizieren und zu realisieren. Neben einem

traditionellen Wertschöpfungsansatz liegt der Fokus auf der

technologiegetriebenen Transformation, um Unternehmen und Belegschaften

"zukunftssicher" zu machen und die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam

mit den operativen Partnern zu meistern.

Über die EVAGO

EVAGO, mit Stammsitz in Pyrbaum bei Nürnberg, ist einer der marktführenden

Anbieter von Industriedienstleistungen mit Schwerpunkt im

Eventinfrastrukturmarkt. Die Unternehmen der EVAGO Gruppe sind in 17 Ländern

vertreten und liefern mit ihrer einzigartigen "360-Grad"-Wertschöpfungskette

Produkte und Dienstleistungen für die Konzipierung und Durchführung

insbesondere von Großveranstaltungen, wie Sport- und Kulturveranstaltungen,

Corporate Events, Live-Entertainment, Messen, Tagungen und Konferenzen. Zu

den Kunden zählen sowohl Veranstalter als auch Vereine, Event-Agenturen,

Unternehmen aus sämtlichen Branchen, Institutionen, Behörden und

Organisationen. Zu EVAGO gehört unter anderem der weltweit agierende

MOJO(R)-Rental-Verbund, der gleichnamige Marktführer im Bereich der

Bühnenbarrikaden "MOJO(R) Barriers" sowie der 1978 gegründete Full-Service

Dienstleister "BÜMO(R) - Ihr Eventpartner".

Transaktionsteam

FAS - Finance

Dirk Spalthoff, Partner

Marcel Schall, Senior Manager

Cedrik Kröll, Senior Consultant

Timo Korpiun, Consultant

Sabine Radl, Consultant

WTS - Tax

Niels Hofer, Director

Fabian König, Manager

Kontakt:

FAS AG

Anke Berg

Büchsenstr. 10

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711 (0) 6200749-13

Fax: +49 711 (0) 6200749-99

anke.berg@fas.ag

www.fas.ag

---------------------------------------------------------------------------

16.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

890691 16.10.2019

°