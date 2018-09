DGAP-News: FAS AG: Gemeinsam gegen Blutkrebs - DKMS Registrierungsaktion bei der FAS AG (deutsch)

FAS AG: Gemeinsam gegen Blutkrebs - DKMS Registrierungsaktion bei der FAS AG

Stuttgart, 14. September 2018 Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

FAS AG haben sich bei einer Betriebstypisierungsaktion in die DKMS

gemeinnützige GmbH (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) aufnehmen und somit

als potentielle Stammzellspender registrieren lassen. Die Kosten der

Registrierungsaktion in Höhe von 35,00 Euro pro Spender werden von der FAS

AG übernommen und als zusätzliche Unterstützung auf eine Spendensumme von

5.000,00 Euro erhöht. Nach 2016 ist es die zweite betriebliche

Registrierungsaktion der FAS AG.

Alle 15 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Blutkrebs, vielen von

ihnen kann nur durch die Stammzellspende eines passenden Spenders geholfen

werden. Die FAS AG setzt sich wie viele andere Unternehmen im Kampf gegen

Blutkrebs ein.

"Ich freue mich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FAS AG diesem

einfachen Credo gefolgt sind", sagt Ingo Weber, Vorstand der FAS AG. "Nach

unserer erfolgreichen DKMS Betriebstypisierung 2016 und einer daraus

hervorgegangenen Stammzellenspende eines Mitarbeiters war uns klar, dass wir

die Aktion gerne wiederholen möchten" fügt er hinzu.

Bezogen auf die Unternehmensgröße sind die registrierten 39 neuen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FAS AG ein weit überdurchschnittliches

Ergebnis und bedeuten somit potenzielle Lebenschancen für alle betroffenen

Patienten weltweit.

Die Betriebstypisierung der FAS AG fand im Rahmen des Quartalsmeetings in

Stuttgart statt. Die Kosten in Höhe von 35,00 Euro pro Registrierung

übernahm das Finanzberatungsunternehmen und rundete die Summe großzügig auf

5.000,00 Euro auf. Durch die finanzielle Unterstützung ermöglicht die FAS AG

die Entwicklung von gemeinsamen Ideen und unterstützt die DKMS so zusätzlich

im Kampf gegen Blutkrebs.

Über die DKMS

Die DKMS gemeinnützige GmbH sucht und vermittelt Stammzellspender für

Menschen mit Blutkrebs und anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems.

Mit acht Millionen Registrierten (davon mehr als 5,7 Millionen in

Deutschland) und über 72.000 ermöglichten Stammzelltransplantationen ist sie

die größte internationale Stammzellspenderdatei. Mit dem Ziel,

gemeinschaftlich noch mehr Leben zu retten, betreibt die DKMS

wissenschaftliche Forschung und weitet ihre Arbeit auch auf andere Länder

aus. Bisher ist sie in den USA, Polen, Chile und in Großbritannien

vertreten.

Über die FAS AG

Die FAS AG ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für

zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes

Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei

Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist

in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am

Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien.

Kontakt

FAS AG

Kerstin Heinecke

Büchsenstr. 10

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711 (0) 6200749-60

Fax: +49 711 (0) 6200749-99

kerstin.heinecke@fas.ag

www.fas.ag

