DGAP-News: FAS AG: FAS Gruppe schließt Geschäftsjahr 2017 erneut mit Rekordumsatz (deutsch)

^

17.05.2018 / 08:00

Stuttgart, 17. Mai 2018 Die FAS AG gab vorgestern bekannt, dass der Umsatz

in dem am 31. Dezember 2017 endenden Geschäftsjahr die Rekordhöhe von 14

Millionen Euro erreicht hat. Eine erneute Steigerung zum Vorjahr um über 25

%. Auf Pro-Forma-Basis gemeinsam mit der WTS Consulting betrug der

Konzernumsatz sogar über 20 Millionen Euro. Damit unterstreicht das

dynamisch wachsende Financial Advisory-Unternehmen seine schnell zunehmende

Bedeutung auf dem Beratungsmarkt in der DACH-Region. Im Zuge des

Zusammenschlusses mit der WTS-Gruppe wurden die FAS Partner in das WTS

Partnermodell integriert.

Ingo Weber, Vorstand der FAS AG, kommentiert das Ergebnis wie folgt: "Das

stabile Geschäft mit unseren Corporate-Mandanten in Kombination mit dem

dynamisch wachsenden Financial Services-Geschäftsbereich, den zahlreichen

neuen regulatorischen Anforderungen im Bereich IFRS und Tax IKS und dem sehr

aktiven IPO- und M&A-Markt und daraus resultierenden Carve Outs trugen zu

dieser positiven Entwicklung bei. Unterstützt wurde dies durch den anhaltend

starken Personalaufbau und die umfangreichen Marketing- und

Vertriebsaktivitäten. Wir danken unseren Mandanten für das uns

entgegengebrachte Vertrauen und allen unseren Mitarbeitern für ihren tollen

Einsatz."

Starkes Wachstum im Financial Services-Bereich, IFRS 15 & 16, Tax IKS, Carve

Outs sowie IPO- und M&A-Aktivitäten

Insbesondere die Gewinnung von zahlreichen neuen Mandanten im Bereich

Financial Services, u.a. getrieben durch die neuen regulatorischen Vorgaben

wie IFRS 9, und generell die neuen regulatorischen Anforderungen IFRS 15,

IFRS 16 und Tax IKS, ein sehr umfangreiches IPO-Projekt sowie die stetige

Ausweitung der Tätigkeiten im Rahmen von Unternehmenstransaktionen mit Carve

Outs sowie Due Diligence Projekten führten zu der erneut deutlichen

Umsatzsteigerung.

Übergang in das WTS-Partnermodell

Die FAS Partner Jürgen Diehm, Dr. Christian Herold, Andreas Huthmann, Nils

Klamar, Ulrich Sommer, Dirk Spalthoff und Ingo Weber wurden im Frühjahr im

Zuge der Integration in die WTS-Gruppe in das einheitliche WTS-Partnermodell

übernommen. Der Financial Advisory Partnerkreis der WTS-Gruppe besteht damit

zukünftig aus 12 Partnern. Die Führung des Financial Advisory Bereichs liegt

dabei bei den Managing Partnern Andreas Huthmann, Thomas Krug und Ingo

Weber.

Ausblick

Auch im ersten Quartal 2018 lag der Umsatz erneut mit ca. 30 % signifikant

über dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2018 ist ein organisches

Wachstum im unteren 2-stelligen Bereich geplant. Wachstumstreiber sind die

erfolgreiche Einstellung von qualifizierten Mitarbeitern, zahlreiche

Projekte im Bereich IFRS 16 sowie neuen Dienstleistungen der Service Line

Finance Optimization. Insbesondere im Bereich Business Services sind weitere

Add on-Akquisitionen für ein beschleunigtes Wachstum geplant.

Über die FAS AG

Die FAS AG als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer

Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung

und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei

Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist

in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am

Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Zürich und Wien.

Kontakt:

FAS AG

Anke Berg, Managerin Marketing

Büchsenstr. 10

70173 Stuttgart

Telefon: +49 711 62 00 749-13

Fax: +49 711 62 00 749-99

Email: anke.berg@fas.ag

www.fas.ag

