DGAP-News: FAS AG: FAS AG verstärkt Führungsteam mit drei neuen Partnern (deutsch)

Stuttgart, 23. Januar 2017 Zum 1. Januar 2017 ernennt die FAS AG in Deutschland drei neue Partner. Neben Jürgen Diehm werden auch Dr. Christian Herold sowie Nils Klamar mit ihrer fachlichen Expertise das bestehende 5- köpfige Führungsteam verstärken.

Ingo Weber, Vorstandsvorsitzender der FAS AG, zu den Hintergründen der Bestellung der neuen Partner: "Die FAS AG hat in den letzten drei Jahren ein fulminantes Wachstum erreicht und ihre Umsätze dabei mehr als verdoppelt. Neben dem Wachstum in den bestehenden Geschäftsfeldern erfolgte eine deutliche Ausweitung der Beratungskompetenzen in den Bereichen Prozessoptimierung im Finanzbereich sowie Transaktionsunterstützung. Dies spiegelt sich auch in den Partnerbestellungen wider. Jürgen Diehm als FAS- Mitarbeiter der ersten Stunde steht für unsere Kompetenz im Bereich Prozessberatung. Dr. Christian Herold stärkt mit seinem fundierten Rechnungslegungs-Know-how unseren Kernbereich Accounting Services. Und Nils Klamar, ebenfalls ein FAS-Eigengewächs, weitet unser Beratungsspektrum im Valuation- und Transaction-Bereich weiter aus. Damit sind wir für unser angestrebtes zweistelliges Umsatzwachstum in 2017 gut gerüstet. Gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiges Signal an die bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter, dass bei der FAS AG adäquate Aufstiegsmöglichkeiten und damit Karrierechancen vorhanden sind, wie sie sich bei den etablierten Marktbegleitern nicht bieten."

Jürgen Diehm

Nach einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an den Universitäten Stuttgart-Hohenheim sowie Amherst/Massachusetts (USA) und zwei Jahren in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung kam Jürgen Diehm im Jahr 2000 als Senior Consultant zur FAS AG. Als Registered Certified Public Accountant (CPA) mit mehr als 18 Jahren Berufserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen verfügt Herr Diehm über umfangreiche Projektmanagementerfahrung in der Optimierung von Strukturen, Prozessen und Systemen für eine effiziente und zielorientierte Unternehmenssteuerung. Seine Expertise liegt in der Konzeption, Auswahl und Implementierung von IT-Lösungen im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen verschiedenster Branchen und Größen. Darüber hinaus ist Herr Diehm verantwortlich für den Geschäftsbereich Business Process Outsourcing der FAS AG bzw. deren Tochtergesellschaft FAS Business Services AG.

Dr. Christian Herold

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre begann Dr. Christian Herold seine berufliche Laufbahn bei der KPMG AG in Frankfurt am Main. Parallel promovierte er an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Als Wirtschaftsprüfer und Senior Manager hat Christian Herold vorwiegend DAX- Unternehmen beraten und geprüft. Seit April 2016 leitet er die Niederlassung der FAS AG in Frankfurt. Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit sind die Implementierung neuer Rechnungslegungsstandards wie IFRS 15 und 16, die Optimierung der Finanzberichterstattung sowie komplexe rechnungslegungsrelevante Fragestellungen.

Nils Klamar

Nach einer Ausbildung bei der Dresdner Bank AG studierte Nils Klamar Betriebswirtschaftslehre an der Universität Osnabrück und begann bereits 2007 als Consultant bei der FAS AG. Nach einigen Jahren fachlicher Entwicklung wurde ihm die Verantwortung für den Geschäftsbereich Valuation & Transaction Services übertragen, den er insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 stark ausbauen konnte. Herr Klamar ist Diplom-Kaufmann, Chartered Financial Analyst und hält einen Executive-MBA der Kellogg-WHU. Bei der FAS AG ist er Spezialist für M&A-Beratung, Due Diligences, Unternehmensbewertungen, Impairment Tests und Kaufpreisallokationen. Herr Klamar ist Alumnus der Stiftung der Deutschen Wirtschaft e.V., Mitglied bei InPraxi e.V. und der German CFA Society e.V. sowie Co-Präsident des Kellogg Alumni Club of Germany.

Die FAS AG ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, Leipzig, Zürich und Wien.

Kontakt: FAS AG Anke Berg, Managerin Marketing Büchsenstr. 10 70173 Stuttgart Telefon: +49 711 62 00 749-13 Fax: +49 711 62 00 749-99 Email: anke.berg@fas.ag www.fas.ag

