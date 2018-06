DGAP-News: FAS AG: FAS AG eröffnet neuen Standort in Köln (deutsch)

FAS AG: FAS AG eröffnet neuen Standort in Köln

Die FAS AG expandiert weiter auf dem deutschen Markt und ist ab sofort auch

in Köln mit einem Standort vertreten.

Stuttgart/Köln, 4. Juni 2018 Das unabhängige Finanzberatungsunternehmen FAS

AG hat heute einen neuen Standort in Köln eröffnet. Mit der neuen Präsenz

schafft die FAS AG die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Region

und setzt damit auf Mandantennähe und lokale Verankerung. Der Fokus der

Geschäftstätigkeit wird dabei auf den dort ansässigen Unternehmen im Bereich

Medien, Versicherungen, Pharma und Chemie sowie Financial Services liegen.

"Die Region Köln besticht durch einen Mix verschiedener Branchen. Lange

Tradition hat die Region als Zentrum des Handels und der Industrie. Durch

die zunehmende Intensivierung des wirtschaftlichen Wachstums in der

Metropolregion, ist nach unserer Einschätzung jetzt der richtige Zeitpunkt

für die FAS AG auch eine Niederlassung in Köln zu etablieren. Zudem gehört

die sich sehr dynamisch entwickelnde Metropolregion Köln zu den

wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und Europas und bietet beste

Infrastruktur, qualifizierte Fachkräfte und innovationsfreudige Unternehmen,

die sich auch weiterhin auf Wachstumskurs befinden und vor großen

Herausforderungen bei der Strukturierung und Optimierung ihrer

Finanzbereiche stehen.", so Dirk Spalthoff, Partner der FAS AG.

"Mit der Standortgründung der FAS AG in Köln unterstreichen wir unsere

Wachstumspläne im allgemeinen und dem Bereich Financial Services im

speziellen. Die Präsenz in Köln als klassischer deutscher

Versicherungsstandort schließt eine Lücke bei den deutschen

Finanzstandorten.", freut sich Andreas Huthmann, Managing Partner der FAS

AG.

Mit der Erweiterung der Standorte in Deutschland verfolgt die FAS AG

kontinuierlich ihre Wachstumsziele und den Ausbau des Financial

Advisory-Beratungsgeschäfts, das als Mitglied der WTS Gruppe neben den

bereits vorhandenen Landesgesellschaften in Österreich und der Schweiz

perspektivisch auch noch breiter internationaler aufgestellt werden soll.

Kontakt:

FAS AG

Herr Dirk Spalthoff, Partner

Sachsenring 83

50677 Köln

Telefon: +49 (0) 221 348936-315

Die FAS AG als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer

Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung

und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei

Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist

in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am

Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien.

FAS AG

Anke Berg, Managerin Marketing

Büchsenstr. 10

70173 Stuttgart

T: +49 (0) 711 6200749-13

F: +49 (ß) 711 6200749-99

anke.berg@fas.ag

www.fas.ag

