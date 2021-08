DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx setzt mit Übergabe erster Wohneinheiten von 'The Cubes' in Bonn erfolgreiche Geschäftsentwicklung in 2020/2021 fort (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx setzt mit Übergabe erster Wohneinheiten von 'The Cubes' in Bonn erfolgreiche Geschäftsentwicklung in 2020/2021 fort

CORPORATE NEWS

Eyemaxx setzt mit Übergabe erster Wohneinheiten von "The Cubes" in Bonn

erfolgreiche Geschäftsentwicklung in 2020/2021 fort

- 80 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von rd. 3.400 m2

- Erfolgreiche Fortführung der operativen Geschäftsentwicklung auch im 2. HJ

- Eyemaxx mit positivem operativem Ergebnis von 0,8 Mio. Euro im 1. HJ;

Prognose für Geschäftsjahr 2020/2021 bestätigt

Aschaffenburg, 16. August 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN

DE000A0V9L94, "Eyemaxx") wird beim Projekt "The Cubes" in Bonn plangemäß ab

dem 20. August 2021 die ersten Wohneinheiten an die Käufer übergeben. Bei

dem Projekt handelt es sich um zwei Wohngebäude mit insgesamt 80

Wohneinheiten. Diese sind aufgeteilt in 42 Mikro-Apartments mit einer Größe

zwischen 23 und 33 Quadratmetern und 38 Zwei- bis

Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 36 bis 80 Quadratmetern. Nahezu

alle Wohneinheiten verfügen über eigene Terrassen oder Balkone. Das Projekt

wurde im dritten Quartal 2021 fertiggestellt und hat eine vermietbare Fläche

von rund 3.400 Quadratmetern. Darüber hinaus entstehen 63 Tiefgaragenplätze

und neun Außenstellplätze.

Die beiden Wohngebäude "The Cubes" wurden in der Mackestraße errichtet und

befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Bonner Innenstadt. Gleichzeitig ist

"The Cubes" hervorragend an das Autobahnnetz angebunden. Die Mikroapartments

werden einzugsbereit übergeben und sind vollständig möbliert.

Kurt Rusam, COO von Eyemaxx: "Als lebendige Studentenstadt mit einem

außergewöhnlichen kulturellen Angebot und Sitz vieler großer Unternehmen

verzeichnet Bonn seit Jahren eine stetig steigende Nachfrage nach Wohnraum.

Mit "The Cubes" bedienen wir eine hohe und kontinuierlich weiter wachsende

Nachfrage am Wohnungsmarkt, insbesondere von Studenten und Berufspendlern.

Die Bewohner von "The Cubes" finden hier hervorragende Bedingungen mit einem

durchdachten Rundum-sorglos-Paket."

Eyemaxx verzeichnet auch im laufenden zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres

2020/2021 (Mai bis November) eine weiterhin gute operative

Geschäftsentwicklung und setzt damit die erfreuliche Entwicklung des ersten

Halbjahres weiter fort. Geprägt ist diese durch die erfolgreiche und

konsequente Umsetzung der Projektpipeline sowie dem Beginn neuer Projekte.

So hat Eyemaxx unter anderem die Baugenehmigungen für den Büroturm WAYV

Riverside Office Tower in Offenbach bei Frankfurt sowie für das

multifunktionale Entwicklungsprojekt Atrium in Bamberg erhalten.

Für die ersten sechs Monate hat die Gesellschaft, wie bereits vermeldet

(siehe Corporate News vom 30.07.2021), auf Basis vorläufiger Zahlen,

vorbehaltlich noch möglicher Änderungen in den Werten der noch nicht

veröffentlichten Eröffnungsbilanzen des Halbjahres, deren Prüfung noch nicht

abgeschlossen ist, plangemäß ein positives operatives Ergebnis von 0,8 Mio.

Euro nach IFRS ausgewiesen, nach -19,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.

Das EBIT lag in der Berichtsperiode bei 4,2 Mio. Euro, nach zuvor -18,1 Mio.

Euro. Das Eigenkapital im Konzern erhöhte sich von 40,0 Mio. Euro am

30.10.2020 auf 44,2 Mio. Euro per Ende April 2021. Die Prognose für das

Gesamtjahr, wonach wieder ein Konzerngewinn erzielt werden soll, wurde von

Eyemaxx auf Basis der guten operativen Entwicklung sowie der vorhandenen

Projektpipeline bestätigt.

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,

erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland

und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in

Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Büros, Hotels und

Serviced Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland

ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum

einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau

eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge

und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die

Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von

Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das

zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So

konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 1,2 Mrd. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das

Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls

börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Eyemaxx

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: eyemaxx@edicto.de

°