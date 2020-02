DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung (deutsch)

Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

Eyemaxx Real Estate AG: Eyemaxx Real Estate AG beschließt

Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM

RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG

UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

- Bezugspreis von 9,00 Euro pro Neuer Aktie

- Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 20.02.2020 bis 04.03.2020

- Bezugsrechte (ISIN DE000A254XR9 / WKN A254XR) werden im Zeitraum

24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter

Wertpapierbörse handelbar sein

- Angebot der nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an

institutionelle Investoren am 05.03.2020

- Privatanleger können für die nicht bezogenen Aktien über die

Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG Kaufangebote im

Zeitraum 25.02.2020 bis 05.03.2020 abgeben

- Mittelverwendung für weitere Immobilienprojekte und zum Ausbau des

Bestandsportfolios

Aschaffenburg, den 17. Februar 2020 - Der Vorstand der Eyemaxx Real Estate

AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das

Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.350.568 Euro auf bis zu

6.230.568 Euro gegen Bareinlage zu erhöhen. Insgesamt sollen bis zu 880.000

neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am

Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind

ab 1.11.2018 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Eyemaxx Real Estate AG im Rahmen

eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Dabei wird das

Bezugsangebot gemäß § 3 Nr. 1 WpPG in Form eines prospektfreien Angebots in

Deutschland durchgeführt. Innerhalb der Bezugsfrist vom 20.02.2020 bis zum

04.03.2020 können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 6:1 (d.h.

sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum

Bezugspreis von 9,00 Euro je Aktie mittelbar beziehen. Die Bezugsrechte

werden vom 24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter

Wertpapierbörse handelbar sein.

Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten neuen Aktien werden

institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung am 05.03.2020

und privaten Investoren im Rahmen des öffentlichen Angebots über die

Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG vom 25.02.2020

bis zum 05.03.2020 zu einem mindestens dem Bezugspreis entsprechenden Preis

zum Kauf angeboten.

Eyemaxx will den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung für die Umsetzung von

Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios nutzen. So sollen

ausgewählte selbstentwickelte Objekte in den Bestand übernommen und

Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht im

Rahmen von Forward Sales veräußert werden.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG begleitet die Platzierung der Neuen

Aktien als Sole Bookrunner und fungiert als Bezugsstelle im Rahmen der

Bezugsrechtskapitalerhöhung. Die Lieferung und die Zulassung der neuen

Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse

(General Standard) erfolgen voraussichtlich am 10.03.2020.

DISCLAIMER

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine

Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der

Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur

Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von

Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen

Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre,

bestimmt. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis

des am 18.2.2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebotes.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung

unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder

ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das

Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

eyemaxx@edicto.de

Telefon: +49 69 905505-52

