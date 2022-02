DGAP-News: Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsjahr 2021 und Ausblick für 2022 (deutsch)

Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsjahr 2021 und Ausblick für 2022

Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsjahr 2021 und Ausblick für 2022

16.02.2022 / 09:46

Exasol AG gibt Überblick zum Geschäftsjahr 2021 und Ausblick für 2022

- ARR steigt im Geschäftsjahr 2021 um 29% auf 30,5 Millionen Euro

- Net Retention Rate (NRR) erhöht sich auf 121% gegenüber Vorjahr (115%)

- Anzahl Gesamtkunden wächst auf 212 zum Jahresende 2021

- Management erwartet ARR-Steigerung auf 38,5 bis 40,0 Mio. EUR bei wachsender

Profitabilität für 2022

Nürnberg, 16. Februar 2022: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales

Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen

Analyse-Datenbank, hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem deutlichen

Wachstum abgeschlossen. Nach vorläufigen, untestierten Zahlen stiegen die

annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) auf 30,5 Millionen Euro

und lagen damit rund 29% über dem vergleichbaren Vorjahr (2020: 23,5

Millionen Euro). Die Net Revenue Retention Rate (NRR) stieg dabei auf 121%,

nach 115% im Geschäftsjahr 2020. Dies ist auch einer erhöhten

Kundenbindungsrate von 95% (Vorjahr: 93%) geschuldet. In Summe stieg die

Anzahl der Kunden damit von 195 auf 212 - darunter zahlreiche Unternehmen

mit hoher Datenkomplexität aus den Bereichen Industrie, Finanzwirtschaft und

eCommerce. Die liquiden Mittel lagen mit 27,2 Millionen Euro zum Jahresende

sogar leicht über der erwarteten Spanne von 24-26 Millionen Euro. Damit

zeigt die im Oktober 2021 durchgeführte Reorganisation bereits erste

Erfolge. Die vollen Effekte aus den umgesetzten Maßnahmen werden im Laufe

des Jahres 2022 noch deutlicher sichtbar.

"Wir haben das Geschäftsjahr 2021 mit einem starken vierten Quartal

abgeschlossen. Dabei konnten wir sowohl unsere Umsätze weiter ausbauen als

auch unsere Kapitaleffizienz verbessern", erklärt Aaron Auld, CEO von

Exasol. "Dies ist ein guter Ausgangspunkt für weiteres Wachstum der

annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse und eine signifikante Steigerung

unserer Profitabilität."

Ausblick 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management einen Anstieg der

annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) auf 38,5 Mio. EUR bis 40,0

Mio. EUR. Gleichzeitig soll sich das angepasste operative Ergebnis (adj.

EBITDA) auf -14 Mio. EUR bis -16 Mio. EUR verbessern (adj. EBITDA 2021: -30,9

Mio. EUR). Mit flüssigen Mitteln zum Jahresende 2022 in Höhe von 10 Mio. EUR bis

12 Mio. EUR sieht das Management unverändert ausreichend finanziellen

Spielraum, um die mittelfristigen Wachstumsziele zu erreichen.

Der vollständige und geprüfte Geschäftsbericht 2021 erscheint am 18. Mai

2022.

Wesentliche Kennziffern:

(in Mio. EUR) Q4 2021 Q4 2020 Abw. In % 2021 2020 Abw. In %

Umsatz 8,1 5,9 37,2% 27,5 23,6 16,6%

Rohertrag 7,7 5,3 46,4% 26,6 22,3 19,5%

Marge 94,8% 88,9% 96,8 94,4

Adj. EBITDA -7,9 -7,0 -11,9% -30,9 -8,7 >-100%

Marge -96,9% -118,8% -112,3% -36,8%

IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

Pressekontakt

Marija Perisic

PR Manager in DACH

E-Mail: marija.perisic@exasol.com

°