DGAP-News: Ex-Tesla Deutschland Chef wird Aufsichtsrat der salesheads AG erweitern (deutsch)

Ex-Tesla Deutschland Chef wird Aufsichtsrat der salesheads AG erweitern

Hamburg, 21.03.2017 - Die salesheads AG wird nach einem erfolgreichen Start in das Geschäftsjahr 2017 ihren Aufsichtsrat durch den Ex-Tesla Deutschland Chef Philipp Schröder verstärken. "Wir freuen uns sehr, Philipp Schröder für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Seine Erfahrung im Aufbau von digitalen Tech Start-ups ergänzt unsere Fähigkeiten im Finanzmarkt optimal und ist eine Schlüsselkomponente um unsere strategischen Wachstumsziele noch schneller zu erreichen" sagt Achim Denkel, Gründer und CEO der Gesellschaft, die seit zweieinhalb Jahren erfolgreich eine digitale Plattform zu Vermarktung von Finanzprodukten zur individuellen Ansprache von Maklern betreibt. "Ich freue mich sehr das Team um die beiden Geschäftsführer Achim Denkel und Victor Reincke zu unterstützen und halte es für eines der spannendsten Digital Start-ups in Hamburg", so Schröder.

Philipp Schröder ist 33 Jahre alt und Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei der sonnen GmbH, einem Technologie Unternehmen das in 2016 laut MIT zu den 50 innovativsten Unternehmen weltweit gehört. Er war zuvor als Deutschland Chef für das Geschäft von Tesla sowie die Markteinführung des Model S verantwortlich.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/salesheads/555957.html Bildunterschrift: Foto: sonnen GmbH, Philipp Schröder

