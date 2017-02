DGAP-News: Evotec gewinnt mit NOVO A/S neuen strategischen, langfristigen Aktionär (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec gewinnt mit NOVO A/S neuen strategischen, langfristigen Aktionär

- Novo A/S investiert 90, 3 Mio. EUR in neue Evotec-Aktien und erwirbt somit einen Anteil von ca. 8,9% nach Kapitalerhöhung - Neuer langfristiger Aktionär stärkt Evotecs Strategie im Bereich des Wirkstoffforschungs-Outsourcings

Hamburg, Germany, 09. Februar 2017: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute den Beschluss einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital bekannt. Evotec wird 13.146.019 neue Aktien an Novo A/S (Dänemark) ausgeben.

Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Novo A/S 90,3 Mio. EUR investieren und dafür Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis vonEUR 6,87 pro Aktie zeichnen. Dies entspricht dem XETRA-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 09. Februar 2017 ohne Abschlag. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf 146.197.758,00 EUR oder 146.197.758 Stammaktien erhöhen.

Evotec verfolgt weiterhin sehr fokussiert eine Innovations- und Konsolidierungsstrategie (Roll-up-Strategie) im Bereich Outsourcing sowie externe Innovation in der Wirkstoffforschungsbranche. Das Unternehmen hat seine Geschäftsaktivitäten international ausgebaut, beschäftigte zum Jahresende 2016 mehr als 1.200 Wissenschaftler in Deutschland, Frankreich, UK und USA und hat im Jahr 2016 einen Umsatz von mehr als 150 Mio. EUR (e) erreicht. Evotec hat sich zu einem anerkannten Marktführer in dieser Branche entwickelt. Langfristiges Ziel von Evotec ist es, auf globaler Ebene eine führende Position als wissenschaftliches Wirkstoffforschungsunternehmen mit einem Netzwerk von hochwertigen Partnerschaften zu erreichen sowie eine co-owned Wirkstoffforschungspipeline gemeinsam mit ihren Partnern aufzubauen. Novo A/S beabsichtigt, dieses zugrundeliegende Geschäftsmodell mit seiner Investition zu unterstützen und zu beschleunigen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass ein weiterer angesehener und bekannter Investor wie Novo A/S in Evotec investiert hat. Wir werden unsere Strategie vorantreiben, indem wir unser branchenführendes Plattform- und das Outsourcing-Angebot erweitern sowie in den Bereich EVT Innovate investieren, um vielversprechende Cure X- und Target X-Initiativen mit führenden akademischen Partnern und Biotechnologieunternehmen aufzubauen."

Michael Shalmi, Managing Director of Large Investment von Novo A/S, fügte hinzu: "Novo A/S freut sich auf die Aussichten des Investments in Evotec basierend auf der Unternehmensentwicklung und der Wachstumsdynamik, die im Markt für externe Innovation und Outsourcing in der Wirkstoffforschung gegeben ist. Das Investment in Evotec unterstreicht unser Anliegen, Unternehmen zu unterstützen, die wirklich etwas in der Gesundheitsbranche bewegen können und effiziente Lösungen in der sich zügig verändernden Wertschöpfungskette der Wirkstoffforschung und -entwicklung zur Verfügung stellen. Dieses Investment passt sehr gut in unsere langfristige Investmentstrategie."

ÜBER NOVO A/S Novo A/S ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Novo Nordisk Foundation. Novo A/S ist als Holdinggesellschaft des Novo-Konzerns verantwortlich für die Verwaltung der Vermögenswerte der Stiftung. Neben der Tätigkeit als Großaktionär in den Unternehmen des Novo-Konzerns stellt Novo A/S Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen Start- und Risikokapital zur Verfügung, baut bedeutende Eigentumspositionen in etablierten Unternehmen der Life Sciences-Branche auf und verwaltet einen umfassenden Bestand von Finanzanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.novo.dk.

ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt Evotec AG: Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Evotec AG Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 22419 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 560 81-0 Fax: +49 (0)40 560 81-222 E-Mail: info@evotec.com Internet: www.evotec.com ISIN: DE0005664809 WKN: 566480 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

