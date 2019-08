DGAP-News: Evotec SE: Neues IMI Projekt 'GNA Now' startet Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec SE: Neues IMI Projekt 'GNA Now' startet Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen

DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Kooperation

Evotec SE: Neues IMI Projekt 'GNA Now' startet Kampf gegen antimikrobielle

Resistenzen

01.08.2019

NEUE PARTNERSCHAFT TREIBT IM RAHMEN DES ÖFFENTLICH-PRIVATEN EUROPÄISCHEN

FORSCHUNGSKONSORTIUMS INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) DREI

ANTIBAKTERIELLE PROGRAMME VORAN

Hamburg und Utrecht, Niederlande, 01. August 2019: Evotec SE (Frankfurter

Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) und Lygature gaben

heute ihre Kooperation in einer neuen Initiative zur Entwicklung neuartiger

antibakterieller Wirkstoffe bekannt: Gram-negative antibakterielle

Wirkstoffe NOW ("GNA NOW"). Das neue GNA NOW-Projekt wird unter der Führung

von Evotec SE und dem Management von Lygature an der Entwicklung neuartiger

antibakterieller Wirkstoffe zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen in

gram-negativen Bakterien arbeiten. Das Projekt wird durch die Innovative

Medicines Initiative (IMI) finanziert. Zu dem aus mehreren Stakeholdern

bestehenden Konsortium gehören neun Partner aus akademischen Einrichtungen,

der Industrie und KMUs: Nosopharm, BIOASTER, Helmholtz-Zentrum für

Infektionsforschung, North Bristol National Health Service Trust, University

of Liverpool, Inserm, Erasmus Medical Center, Medizinische Universität Wien

und Fraunhofer IME.

Die Mitglieder von GNA NOW werden gemeinsam drei parallele Programme mit dem

Ziel entwickeln, eines bis zum Abschluss von Phase-I-Studien zu bringen,

eines bis zur Stufe einer Investigational New Drug (IND) zu entwickeln

und/oder bis zu zwei Programme bis 2024 zur Stufe eines klinischen

Entwicklungskandidaten voranzutreiben.

GNA NOW wird von IMI unterstützt, einem Joint Venture aus Europäischer

Kommission und der European Federation of Pharmaceutical Industries and

Associations (EFPIA), in der Evotec Mitglied ist. IMI wird als weltgrößte

öffentlich-private Partnerschaft für Life Sciences Evotecs Beitrag um eine

Förderung in Höhe von 12 Mio. EUR über die nächsten sechs Jahre ergänzen, um

die Aktivitäten des Konsortiums zu finanzieren. Damit können die elf Partner

dieses Konsortiums zu jedem Abschnitt auf dem Weg der Wirkstoffforschung und

-entwicklung europäische Exzellenzplattformen aufbauen. Experten aus Europa

werden gemeinsam zur "Aufklärung des Wirkmechanismuses","Medizinalchemie und

Design", "in-vitro-Profiling", "Wirksamkeitsstudien", "PK/PD-Studien",

"Sicherheit und ADME", "Chemistry, Manufacturing and Control (CMC)" sowie zu

"klinischen Studien und Modellen" beitragen.

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Wir

freuen uns außerordentlich, mit Unterstützung der Europäischen Kommission

und der EFPIA mit der Innovative Medicines Initiative das Projekt GNA NOW zu

starten. Bakterielle Infektionen stellen auf der ganzen Welt eine Bedrohung

dar und treiben den Bedarf nach innovativen Therapeutika mit neuen

Wirkmechanismen voran. GNA NOW eröffnet die Möglichkeit, uns mit führenden

Institutionen des öffentlichen und privaten Sektors europaweit

zusammenzuschließen, um so schnell und effizient wie möglich neue

gram-negative antibakterielle Wirkstoffe zu entwickeln."

Dr. Kristina Orrling, Programm-Managerin bei Lygature und Koordinatorin des

GNA NOW-Projekts sagte dazu: "Durch diesen Zusammenschluss können wir die

düstere Aussicht abwenden, dass eine einfache Harnwegsinfektion tödlich sein

kann. Gemeinsam werden wir das Arsenal zur Bekämpfung bakterieller

Infektionen stärken."

Über Antibiotika-resistente Bakterien und GNA NOW

Antibiotika-resistente Bakterien wurden 2015 für geschätzt 670.000

Infektionen und 33.110 zurechenbare Todesfälle in der EU und im Europäischen

Wirtschaftsraum (EWR) verantwortlich gemacht. Global betrachtet könnten

antimikrobielle Resistenzen bis 2050 jährlich zum Tod von bis zu zehn

Millionen Menschen führen und Kosten in Höhe von bis zu 94 Billionen EUR

(100 Billionen $) verursachen. Im Februar 2017 veröffentlichte die WHO eine

Prioritätenliste mit Pathogenen zur Entwicklung neuer Antibiotika.

Carbapeneme-resistente, gram-negative Bakterien (Enterobacteriaceae,

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii) standen mit höchster

Priorität auf dieser Liste ganz weit oben. GNA NOW ist eine von Evotec

geführte gemeinsame Initiative von elf Partnern, die das Ziel hat, neuartige

antibakterielle Wirkstoffe zu entwickeln und eine der drei gleichzeitig

entwickelten Substanzen bis zum Abschluss von Phase-I-Studien zu bringen,

eine weitere bis zur Stufe einer Investigational New Drug (IND) zu

entwickeln und/oder bis zu zwei Substanzen bis 2024 zur Stufe eines

klinischen Entwicklungskandidaten voranzutreiben. Das Projektmanagement

liegt bei Lygature.

Dieses Projekt erhielt unter der Fördervereinbarung Nr. 853979 Mittel aus

der Innovative Medicines Initiative 2 Joint Untertaking (JU). Die JU wird

durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen

Union sowie durch die EFPIA unterstützt.

ÜBER DIE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

Die Innovative Medicines Initiative (IMI) arbeitet an einer Verbesserung der

Gesundheit durch die Beschleunigung der Entwicklung von Medikamenten der

nächsten Generation und des Zugangs der Patienten, insbesondere in Bereichen

mit ungedeckten medizinischen oder sozialen Bedarf. Dies geschieht durch die

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Hauptakteuren der

Gesundheitsforschung einschließlich Universitäten, Pharmaunternehmen und

anderer Unternehmen, die in der Gesundheitsforschung aktiv sind, kleiner und

mittlerer Unternehmen (KMUs), Patientenorganisationen und medizinischer

Regulierungsbehörden. Dieser Ansatz hat sich als äußerst erfolgreich

erwiesen. IMI-Projekte führen zu interessanten Ergebnissen, mit denen die

Entwicklung dringend benötigter neuer Behandlungen in unterschiedlichen

Bereichen vorangetrieben werden kann.

IMI ist eine Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der

europäischen Pharmaindustrie, die von der European Federation of

Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) vertreten wird. Durch das

IMI2-Programm verfügt die IMI für den Zeitraum von 2014 bis 2020 über ein

Budget von 3,3 Mrd. EUR. Eine Hälfte davon kommt aus dem Forschungs- und

Innovationsprogramm Horizon 2020 der EU. Die andere Hälfte stammt von großen

Unternehmen, vorwiegend aus der Pharmabranche; diese erhalten keine

EU-Mittel, tragen jedoch mit Sachleistungen, z. B. durch die Bereitstellung

der Arbeitszeit ihrer Forscher oder durch Zugänge zu Forschungseinrichtungen

oder Ressourcen, zu den Projekten bei.

ÜBER LYGATURE

Lygature ist eine gemeinnützige Stiftung, die als unabhängiger Koordinator

des GNA NOW-Konsortiums agiert und Führung im Sinne von Vorankommen,

Finanzierung, Kooperation und Kommunikation anbietet. Seit 2006 hat Lygature

über hundert öffentlich-private Partnerschaften im Bereich Life Sciences und

Gesundheit mit einem Gesamtbudget von deutlich über 600 Mio. EUR

unterstützt.

ÜBER BIOASTER

BIOASTER ist ein unabhängiges, gemeinnütziges

Technologie-Forschungsinstitut, das 2012 gegründet wurde. Es führt

innovative Technologie-Forschungsprojekte in der angewandten Mikrobiologie

durch: Besetzt mit hochrangigen Wissenschaftlern und Ingenieuren, setzen die

BIOASTER-Teams in 8 integrierten Technologie-Units in den Laboren

(BLS2-BLS3) an den Standorten Lyon und Paris modernste technische Geräte

ein.

ÜBER HZI

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI)

untersuchen in Braunschweig und an anderen Standorten in Deutschland

bakterielle und virale Infektionen sowie die Abwehrmechanismen des Körpers.

Sie verfügen über fundiertes Fachwissen in der Naturstoffforschung und deren

Nutzung als wertvolle Quelle für neuartige Antiinfektiva. Als Mitglied der

Helmholtz-Gemeinschaft und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung

(DZIF) betreibt das HZI translationale Forschung, um die Grundlagen für die

Entwicklung wirksamer neuer Therapien und Impfstoffe gegen

Infektionskrankheiten zu schaffen. www.helmholtz-hzi.de/en

Das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) in

Saarbrücken gehört zum Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in

Braunschweig und wurde 2009 durch das HZI und die Universität des Saarlandes

gegründet. Die Forscher suchen vor allem nach neuen Wirkstoffen gegen

Infektionskrankheiten, optimieren diese Wirkstoffe für die Anwendung bei

Menschen und untersuchen Wege, wie diese Wirkstoffe im Körper am besten zum

Wirkort transportiert werden können. www.helmholtz-hzi.de/hips

ÜBER NBT

Die mikrobiologische Forschungsabteilung des North Bristol Health Services

Trust (NBT) bringt über 25 Jahre Erfahrung bei der Durchführung von

PK/PD-in-vitro-Experimenten ein, die Wirkstoffforschungsprogramme

unterstützen. Bei GNA NOW werden diese PK/PD-Auswertungen für den Erfolg des

Programms entscheidend sein. NBT verfügt über Erfahrungen bei der

Durchführung von vorgelagerten Qualitätsmanagementstudien in

PK/PD-Programmen.

NBT wird diese Expertise durch die Entwicklung einer

Qualitätsmanagement-Vorlage einbringen um sicherzustellen, dass sämtliche

PK/PD-Experimente in den GNA NOW-Wirkstoffprogrammen nach derselben Vorlage

durchgeführt werden. Damit wird das Ergebnis der Studien abgesichert, die

Daten werden belastbar und die Regulierungsbehörden können darauf vertrauen,

dass die präklinische Dosis-Bestimmung solide ist.

Die etablierte Gruppe zur Einbeziehung von Patienten und Öffentlichkeit

(Patient and Public Involvement; PPI), hat an einer Reihe mikrobiologischer

Forschungsprojekte mitgearbeitet. Die Gruppe hat zur Entwicklung eines

Instrumentariums und praktischen Leitfadens zur Einbeziehung von Patienten

und Öffentlichkeit (PPI) bei der Entwicklung antimikrobieller Wirkstoffe

beigetragen und freut sich darauf, das Potenzial von PPI bei den

präklinischen Aspekten des Entwicklungszyklus für antimikrobielle

Medikamente zu untersuchen.

ÜBER DIE UNIVERSITY OF LIVERPOOL

Das Centre for Antimicrobial Pharmacodynamics (CAP) hat seinen Sitz im

Department of Clinical and Molecular Pharmacology des Institute of

Translational Medicine der University of Liverpool. Das CAP ist eines der

relativ wenigen akademischen Labore weltweit, die pharmakodynamische Pakete

für neue antimikrobielle Wirkstoffe entwickeln können. Das CAP verfügt über

umfangreiche Erfahrungen mit präklinischen

pharmakokinetischen/pharmakodynamischen (PK/PD) Auswertungen von Substanzen

und bei der frühphasigen klinischen Unterstützung um sicherzustellen, dass

neue Wirkstoffe auf rationalisierte Weise entwickelt werden.

ÜBER INSERM

Die Forschungseinheit "Inserm U1070 - Pharmacology of Antimicrobial Agents"

ist mit der Universität Poitiers verbunden. Sie wurde 2012 gegründet und

umfasst 20 feste Mitarbeiter (Kliniker, Pharmazeuten, Wissenschaftler) und

13 Studenten (Doktoranden und Master-Studenten). Es befindet sich auf dem

Gelände der Universität Poitiers (Frankreich). Ziel von Inserm U1070 ist es,

innovative PK/PD-Modellansätze zu finden, um für allein oder kombiniert

verabreichte Antibiotika das beste Dosierungsschema sowie den besten

Verabreichungsweg und die beste Formulierung auszuwählen, um die

antimikrobielle Wirksamkeit zu erhöhen und die bakterielle Resistenz zu

begrenzen. Inserm U1070 führt translationale Forschungen durch, von

Zellkulturmodellen bis zu Patienten, und integriert dabei Mikrobiologie,

analytische Chemie, Wirkstoffformulierung und präklinische

in-vivo-Experimente. Inserm U1070 wurde bisher durch die Region Nouvelle

Aquitaine, ANR, PHRC, JPIAMR, IMI und CPER-FEDER gefördert. Sie hat

Kooperationen mit ANSES, verschiedenen Universitäten in Frankreich (Paris

Sud, Paris Diderot) und im Ausland (Dublin, Erasmus MC, Uppsala, Hamburg,

Katholische Universität Louvain) sowie mit führenden Pharmaunternehmen

etabliert.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

http://phar.labo.univ-poitiers.fr/

ÜBER ERASMUS MEDICAL CENTER

Das Erasmus Medical Center ist eines der größten akademischen Krankenhäuser

Westeuropas, in dem über 14.000 Menschen beschäftigt sind. Seine Forscher

sind an über 221 von der EU finanzierten Projekten beteiligt. Die Abteilung

für medizinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten verfügt über

Expertise in Pharmakologie und innovativen PK/PD-Ansätzen und forscht

intensiv zu den Mechanismen antimikrobieller Resistenzen, ihrer Entdeckung

und Charaktersierung. Sie hat über 40 Jahre Erfahrung mit

Infektions-Tiermodellen in Verbindung mit antimikrobielen Resistenzen und

Wirkstoffwirksamkeitsstudien.

ÜBER DIE MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Die Medizinische Universität Wien (MUW) hat ihren Sitz in einem der größten

europäischen Krankenhäuser.

Innerhalb der Universität hat sich die Universitätsklinik für Klinische

Pharmakologie auf Studien mit antimikrobiellen Wirkstoffen spezialisiert.

Insgesamt wurden innerhalb der letzten 25 Jahre fast

1.000 Wirkstoffstudien durchgeführt wobei das Spektrum die gesamte

Bandbreite an Phase-I-Studien, von Erstanwendungen am Menschen bis zu

hochspezialisierten Studien. Damit wird die MUW das Wissen des Konsortiums

auf die schnellstmögliche Weise und unter strengster Einhaltung der

Vorschriften für Studien an Menschen mit den eigentlichen Patienten

verbinden. Die hier gewonnenen Daten schaffen die Grundlage für die

Optimierung der Anwendung um einerseits die Wirksamkeit zu verbessern und

gleichzeitig Nebenwirkungen und die Entwicklung bakterieller Resistenzen zu

verhindern.

Über Fraunhofer IME

Die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.

(Fraunhofer), ( https://www.fraunhofer.de), ist die führende Organisation

für angewandte Forschung in Europa. Ihre Forschungsaktivitäten werden von 72

Instituten durchgeführt, die 26.600 Mitarbeiter beschäftigen und über ein

jährliches Forschungsbudget von 2,6 Mrd. Euro verfügen. Das

Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME mit

über 520 Mitarbeitern an den sechs Standorten Schmallenberg, Aachen, Gießen,

Münster, Frankfurt/Main und Hamburg führt Forschungen im Bereich der

angewandten Life Sciences durch, von der molekularen Ebene bis hin zu

vollständigen Ökosystemen.

Der Fraunhofer IME ScreeningPort in Hamburg trägt mit seiner Expertise in

der Wirkstoffforschung und Life-Science-Informatik zu GNA NOW bei. Er wird

das Projekt in drei Hauptbereichen unterstützen:

Als Erstes wird ein Plan zum Datenmanagement formuliert, der eine

regelmäßige Überwachung des Status der Projektdaten und jährliche Audits zur

Einhaltung der Qualitätsstandards im gesamten Projektteam beinhaltet. Für

den Datenmanagement-Plan wesentlich wird die systematische Implementierung

der IMI FAIRplus-Toolbox sein (Fraunhofer IME leitet dieses Arbeitspaket),

die sämtliche Daten vom Augenblick ihrer Gewinnung bis zur Archivierung und

der möglichen Wiederverwendung geeigneter Datensätze FAIRifiziert.

Als Zweites wird eine durch Pillar A empfohlene, projektweite,

Cloud-basierte ELN eingerichtet (IMI-Combine), bei der Fraunhofer IME die

Führung für die Plattform-Infrastruktur hat. Diese wird zur Unterstützung

der täglichen Datengewinnung innerhalb der Projekte verwendet.

Drittens werden zur Unterstützung der gesammelten Forschungen und zum

Handling der präklinischen Datensätze Software-Tools bereitgestellt, die auf

der GRIT42-Suite basieren, die als Teil des ND4BB InfoCentre in Kooperation

mit Fraunhofer IME entwickelt wurde.

ÜBER EVOTEC SE

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und unsere mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten unseren Kunden

qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der

Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten

vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an

Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen

zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen

Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,

Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.

Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned

Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT

Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,

Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,

Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von

Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige

zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern

hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der

Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen

zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

°