DGAP-News: Evonik Industries AG: Evonik erwirbt Hamburger Spezialisten für alternative Konservierungssysteme für Kosmetikprodukte (deutsch)

Evonik erwirbt Hamburger Spezialisten für alternative Konservierungssysteme für Kosmetikprodukte

- Evonik baut Position als einer der weltweit führenden Partner für die Kosmetikindustrie weiter aus

- Akquisition ermöglicht Angebot kompletter Formulierungslösungen

- Standort Hamburg wird zum weltweiten Kompetenzzentrum für Konservierungslösungen

Essen/Hamburg. Evonik erwirbt den Kosmetikspezialisten Dr. Straetmans GmbH mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Vermarktung alternativer Konservierungssysteme für die Kosmetikindustrie spezialisiert. Damit ergänzt Evonik das breite Spezialitätenportfolio seines Kosmetikgeschäfts und baut seine Position als einer der weltweit führenden Partner für die Kosmetikindustrie weiter aus. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Sie soll im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen werden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. "Dr. Straetmans passt strategisch wie kulturell hervorragend zu uns. Wir wollen das Geschäft des Unternehmens über die bisherigen Hauptmärkte Europa und USA hinaus global entwickeln", sagt Hans-Josef Ritzert, Mitglied der Geschäftsführung der Evonik Nutrition & Care GmbH.

Dr. Straetmans wird mit über 60 Mitarbeitern als Legaleinheit fortgeführt. Der Standort in Hamburg wird zum weltweiten Kompetenzzentrum für Konservierungslösungen von Evonik. "Unser Anspruch ist es, Kosmetikherstellern neue Lösungen zu bieten, mit denen sie sich im Wettbewerb differenzieren können", sagt Tammo Boinowitz, Leiter des Geschäftsgebiets Personal Care bei Evonik. "Zukünftig können wir ihnen komplette Formulierungssysteme, inklusive der Konservierung, anbieten. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Entwicklungsarbeit unserer Kunden."

Dr. Straetmans, 1984 gegründet, gehört zu den Pionieren für alternative Konservierungssysteme. Diese unterscheiden sich von konventionellen Konservierungsmitteln auch dadurch, dass sie neben der Konservierung zusätzliche Funktionen im Endprodukt übernehmen, etwa indem sie zusätzliche Feuchtigkeit spenden. Zugleich wird es für Kosmetikhersteller immer wichtiger, ihre Produkte nachhaltig zu formulieren. Dabei spielen sowohl die Bedürfnisse der Endkunden als auch regulatorische Anforderungen eine Rolle.

Der Einsatz von alternativen Konservierungssystemen ist allerdings komplex. "Das liegt daran, dass wir größere Mengen grenzflächenaktiver Substanzen in die Formulierung einbringen. Dank unserer Kompetenz in Bereichen wie Anwendung und Formulierungen gelingt es uns, eine stabile Emulsion zu erhalten", erläutert Jan Jänichen, der Geschäftsführer von Dr. Straetmans. Wilfried Petersen, ebenfalls Geschäftsführer von Dr. Straetmans ergänzt: "In Verbindung mit der Emulsionskompetenz von Evonik können wir unsere Kunden noch besser bei der Formulierungsentwicklung unterstützen." Denn neben den alternativen Konservierungssystemen bietet Dr. Straetmans auch ausgewählte konventionelle Konservierungsmittel an. Mit der über Jahrzehnte erworbenen Kompetenz auf beiden Seiten und dem umfangreichen Produktangebot können den Kunden zukünftig nachhaltig einsetzbare Formulierungskonzepte angeboten werden.

Informationen zum Konzern Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro.

Evonik Nutrition & Care: Das Segment Nutrition & Care wird von der Evonik Nutrition & Care GmbH geführt und trägt dazu bei, Grundbedürfnisse des Menschen zu erfüllen. Dazu gehören Anwendungen in Konsumgütern des täglichen Bedarfs ebenso wie in der Tierernährung und im Bereich Gesundheit. Das Segment erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 mit rund 7.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,3 Milliarden EUR.

Rechtlicher Hinweis Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen. Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen oder Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Tim Lange Leiter Investor Relations Telefon +49 201 177-3150 tim.lange@evonik.com

Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Telefon +49 201 177-01 Telefax +49 201 177-3475 www.evonik.de

Aufsichtsrat Dr. Werner Müller, Vorsitzender Vorstand Dr. Klaus Engel, Vorsitzender Christian Kullmann, Stellv. Vorsitzender Dr. Ralph Sven Kaufmann Thomas Wessel Ute Wolf

Sitz der Gesellschaft ist Essen Registergericht Amtsgericht Essen Handelsregister B 19474

