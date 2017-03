DGAP-News: Evonik Industries AG: A good performance in 2016 - Acquisitions strengthen growth segments (deutsch)

Evonik Industries AG: A good performance in 2016 - Acquisitions strengthen growth segments

Gutes Geschäftsjahr 2016 Akquisitionen stärken Wachstumssegmente

- Prognose voll erfüllt: Bereinigtes EBITDA liegt mit 2,165 Mrd. Euro am oberen Ende der Bandbreite

- Dividendenvorschlag: Konstant auf attraktivem Niveau von 1,15 Euro pro Aktie

- Ausblick für 2017: Umsatz und Ergebnis steigen, bereinigtes EBITDA zwischen 2,2 und 2,4 Mrd. Euro

Essen. Evonik hat im vergangenen Jahr seine Ergebnisprognose voll erreicht. Mit einem bereinigten EBITDA von 2,165 Mrd. Euro lag das Ergebnis am oberen Rand der Bandbreite von 2,0 bis 2,2 Mrd. Euro. Die Absatzmenge konnte mit 3 Prozent ein solides Wachstum verzeichnen, wegen rückläufiger Preise ging der Umsatz gleichwohl um sechs Prozent auf 12,7 Mrd. Euro zurück.

"Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 17 Prozent liegen wir weiter auf einem guten Niveau", sagte Vorstandschef Klaus Engel. "Die erfolgreiche Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products und der geplante Erwerb des Silica-Geschäfts von Huber geben unserem Wachstumskurs zusätzlichen Schub und eröffnen unserem attraktiven Portfolio weitere Perspektiven."

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 23. Mai eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie vorschlagen. Gemessen am Schlusskurs zum Jahresende 2016 entspricht das einer Dividendenrendite von 4,1 Prozent, womit Evonik in der Spitzengruppe der Chemie-Unternehmen liegt. "Der hohe Free Cashflow von 810 Mio. Euro ermöglicht dieses Niveau, ohne unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu beeinträchtigen", sagte Engel. Nach dem außergewöhnlich starken Vorjahr hat sich die Ertragslage 2016 normalisiert. Evonik konnte die Effekte aus der geringeren weltwirtschaftlichen Dynamik und der Preisnormalisierung bei Produkten für Tierernährung nur zum Teil kompensieren. So lag das bereinigte EBITDA 12 Prozent unter dem herausragenden Vorjahreswert. Auch das bereinigte Konzernergebnis fiel mit 930 Mio. Euro niedriger aus als im Vorjahr.

Die Finanzlage von Evonik bleibt weiterhin sehr solide. "Auch nach dem Zukauf des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products haben wir eine gesunde Bilanzstruktur", sagte Finanzvorstand Ute Wolf. Das zeigten auch die Ratings im soliden Investmentgrade-Bereich. "Kapitaleffizienz und Cashflow werden auch weiterhin eine zentrale Rolle in der Steuerung des Konzerns spielen", sagte Wolf. Die Kapitalrendite (ROCE) lag im Jahr 2016 mit 14 Prozent erneut deutlich über den Kapitalkosten.

Für das laufende Jahr erwartet Evonik in seinen Wachstumssegmenten Nutrition & Care sowie Resource Efficiency positive Ergebnisbeiträge durch die erfolgreiche Integration des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products. Zudem werden die starken Marktpositionen, das ausgewogene Portfolio und die Konzentration auf wachstumsstarke Geschäfte weiterhin zum Erfolg beitragen.

Trotz zunehmender Unsicherheiten in der geopolitischen Lage und hoher Volatilität an den Märkten erwartet der Konzern eine Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses im Jahr 2017 und rechnet mit einem bereinigten EBITDA zwischen 2,2 und 2,4 Mrd. Euro.

Evonik-Konzern: Ergebnisrechnung im Überblick

(in Mio. EUR) Q4 2016 Q4 2015 Veränd. 2016 2015 Veränd. in % in % Umsatz 3.205 3.198 0 12.732 13.507 -6 Bereinigtes 437 501 -13 2.165 2.465 -12 EBITDA Bereinigtes EBIT 258 308 -16 1.448 1.752 -17 Bereinigungen -76 -82 -150 -88 Finanzergebnis 8 -22 -174 -223 Ergebnis vor 190 204 -7 1.124 1.441 -22 Ertragsteuern fortgeführter Aktivitäten Ertragsteuern -66 -70 -362 -422 Ergebnis nach 124 134 -7 762 1.019 -25 Steuern fortgeführter Aktivitäten Ergebnis nach 95 -2 96 -17 Steuern nicht fortgeführter Aktivitäten Ergebnis nach 219 132 66 858 1,002 -14 Steuern Davon Ergebnis 3 3 14 11 anderer Gesellschafter Konzernergebnis 216 129 67 844 991 -15 Bereinigtes 182 205 -11 930 1.128 -18 Konzernergebnis

Entwicklung in den Segmenten

Umsatz Bereinigtes EBITDA Q4 2016 Q4 2015 Veränd. Q4 2016 Q4 2015 Veränd. Mio. Euro Mio. Euro in % Mio. Mio. in % Euro Euro Nutrition & 1.093 1.208 -10 209 319 -34 Care Resource 1.081 1.001 8 189 182 4 Efficiency Performance 846 789 7 98 62 58 Materials Services 180 203 -11 32 40 -20 Sonstige 5 -3 - -91 -102 - Aktivitäten Konzern 3.205 3.198 0 437 501 -13 Umsatz Bereinigtes EBITDA 2016 2015 Veränd. 2016 2015 Veränd. Mio. Euro Mio. Euro in % Mio. Mio. in % Euro Euro Nutrition & 4.316 4.924 -12 1.006 1.435 -30 Care Resource 4.473 4.279 5 977 896 9 Efficiency Performance 3.245 3.435 -6 371 309 20 Materials Services 683 828 -18 151 159 -5 Sonstige 15 41 - -340 -334 - Aktivitäten Konzern 12.732 13.507 -6 2.165 2.465 -12

Mitarbeiter nach Segmenten 31.12.2016 31.12.2015 Nutrition & Care 7.594 7.165 Resource Efficiency 8.928 8.662 Performance Materials 4.393 4.380 Services 12.892 12.668 Sonstige Aktivitäten 544 701 Evonik 34.351 33.576

Informationen zum Konzern Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro.

