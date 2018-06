DGAP-News: Euroboden erwirbt zwei neue Immobilien (deutsch)

Euroboden erwirbt zwei neue Immobilien

Euroboden erwirbt zwei neue Immobilien

29.06.2018 / 09:00

- Euroboden erwirbt Immobilie in München / Haidhausen

- Euroboden erwirbt Grundstück in Berg am Starberger See

Euroboden hat in begehrter Wohnlage im Münchner Stadtteil Haidhausen ein

Grundstück mit Bestandsgebäude erworben. Die Wohn- und Gewerbeflächen des

historischen Bestandsgebäudes umfassen ca. 1.200 m2.

Den Verkäufern war der behutsame Umgang Eurobodens in der Entwicklung von

Bestandsgebäuden in Verbindung mit städtebaulich stimmigen Neubauplanungen

von besonderer Bedeutung. Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH,

spricht von zusätzlichem Wohnflächenpotenzial durch Nachverdichtungen im

Hinterhof sowie dem Ausbau des bisher zum Großteil ungenutzten

Dachgeschosses.

Zusätzlich hat Euroboden ein Grundstück mit Seeblick in Berg am Starnberger

See erworben. Auf einer Grundstücksfläche von rund 6.200 m2 sollen ca. 20

Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in fußläufiger Nähe zum Starberger

See entstehen. Das Umsatzvolumen des Vorhabens beläuft sich auf ca. EUR 30

Mio. Das Baurecht ist bereits gesichert, wodurch Euroboden von einer

kurzfristig realisierbaren Entwicklung ausgeht.

"Die Häuser werden architektonisch dem hohen gestalterischen Anspruch von

Euroboden gerecht. Das Angebot wendet sich vorrangig an junge Familien. Für

Euroboden stellt das Projekt eine weitere Entwicklung des Unternehmens im

Umland von München dar.", so Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden

GmbH.

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

06135 933 1966

kkb@b-bg.de

Euroboden GmbH

Christian Brandes

Leitung Marketing und Kommunikation

089 20 20 86 45

brandes@euroboden.de

