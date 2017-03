DGAP-News: Euroboden GmbH: EUROBODEN realisiert durch den Verkauf von zwei Immobilien hohe Überschüsse und kann gleichzeitig drei neue Objekte erwerben (deutsch)

Euroboden GmbH: EUROBODEN realisiert durch den Verkauf von zwei Immobilien hohe Überschüsse und kann gleichzeitig drei neue Objekte erwerben

EUROBODEN realisiert durch den Verkauf von zwei Immobilien hohe Überschüsse und kann gleichzeitig drei neue Objekte erwerben. - Verkauf von 2 Immobilien in München und Berlin-Charlottenburg - Erwerb von 3 Immobilien in München-Haidhausen, München-Forstenried und im Kitzbühler Skigebiet

- Aktuelle Projektpipeline wächst damit auf insgesamt 370 Mio. Euro.

PRESSEMITTEILUNG, MÜNCHEN-GRÜNWALD 6. MÄRZ 2017

Der Münchener Immobilienentwickler Euroboden realisiert den Verkauf von zwei Immobilien im Share Deal. Es handelt sich dabei um zwei Mehrfamilienhäuser, eins in der Münchener Altstadt und eins in Berlin Charlottenburg. Beide Objekte weisen eine Vermarktungsfläche von insgesamt 5.500 Quadratmetern auf und wurden durch Euroboden im Sinne der Euroboden Architekturkultur entwickelt und zu Gunsten strategiekonformerer Projekte veräußert.

Das in München-Grünwald ansässige Unternehmen realisiert mit den Verkäufen einen steuerfreien Ergebnisbeitrag von 4,6 Mio. Euro und stärkt so die Eigenkapitalposition. Zusätzlich wird eine freie Liquidität von ca. 7 Mio. Euro geschaffen.

Parallel erweitert Euroboden sein Projektportfolio um drei neue Objekte. Zum einen konnte in München Haidhausen ein Bestandsgebäude, verbunden mit der Möglichkeit einer umfangreichen Verdichtung des Grundstücks durch eine Neubebauung im Innenhof, gekauft werden. Darüber hinaus wurden Münchens ältester Bauernhof, der sogenannte "Derzbachhof" in Forstenried sowie ein Berggasthaus im Kitzbühler Skigebiet erworben. Beide Unikate bieten exzellentes Entwicklungspotenzial und sind aus Sicht von Euroboden sehr interessant für die eigene Markenbildung. Euroboden plant mit den drei Akquisitionen ein Umsatzvolumen von ca. 80 Mio. Euro, wobei sich die gesamte Projektpipeline der Euroboden GmbH unter Berücksichtigung der genannten Aktivitäten nunmehr auf ca. 370 Mio. Euro beläuft.

ÜBER EUROBODEN

Die Euroboden GmbH mit Sitz in München-Grünwald wurde 1999 von Stefan F. Höglmaier gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Bauträgern im Bereich anspruchsvoller Wohnimmobilien. Der Fokus liegt dabei auf wohnwirtschaftlichen Projekten im Neubau und Bestand von Eigentumswohnungen in München und Berlin, den führenden Immobilienmärkten in Europa. Euroboden ist die erste Architekturmarke der Bauträgerbranche und hat seit ihrer Gründung etwa 30.000 Quadratmeter Wohnfläche und ein Verkaufsvolumen von rund 200 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Hanna Ruck / Euroboden GmbH / Bavariafilmplatz 7 / 802031 Grünwald

Telefon +49 (0)89. 20 20 421 20 ruck@euroboden.de / www.euroboden.de

Investor Relations:

SCALA Corporate Finance GmbH / Bahnhofstrasse 98 / 82166 Gräfelfing

Telefon +49 (0)89. 89 86 777 0 / www.scala-finance.eu

