DGAP-News: Euro Sun Mining Inc.: JIM ROGERS IN DEN BERATUNGSAUSSCHUSS DES UNTERNEHMENS EINGETRETEN (deutsch)

EURO SUN BERICHTET, DASS JIM ROGERS IN DEN BERATUNGSAUSSCHUSS DES UNTERNEHMENS EINGETRETEN IST

30. August 2017 Toronto, Ontario

Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) (Euro Sun" oder das "Unternehmen") berichtet, dass der angesehene Rohstoffexpete, Jim Rogers, in den Beratungsausschuss der Euro Sun Mining Inc. eingetreten ist.

Jim Roger ist ein respektierte Autor und Referent, der aktiv Rohstoffinvestitionen global fördert. 1973 gründete Jim Rogers zusammen mit George Soros den Quantum Fonds. Der Quantum Fonds war einer der ersten echten internationalen Fonds mit einem Portfoliogewinn von 4.200% während der S&P in der Zeit zwischen 1970 und 1980 nur um 47% stieg. 1980 entschied Rogers, "sich zur Ruhe zu setzen", und verbrachte einige Zeit mit Reisen auf einem Motorrad um die Welt.

Jim ist ebenfalls ein produktiver Autor und schreibt oft Beiträge für "The Washington Post, "The New York Times", "Forbes" und "The Wall Street Journal". Eine seiner anderen Interessen ist die Lehrtätigkeit und er war Professor für Finanzwesen an der Columbia University Graduate School of Business.

Stan Bharti, Chairman of Euro Sun Mining, sagte: "Wir sind sehr zufrieden, dass Jim offiziell als Berater in Euro Sun eintritt. Rovina ist ein Gold-Kupfer-Projekt von Weltklasse und wird beachtlich zur rumänischen Wirtschaft betragen. Jims Fachwissen bei Edel- und Buntmetallen besonders in Asien wird eine große Unterstützung sein, während wir uns auf die Produktion in Rovina zubewegen."

Über Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im westlichen Zentral-Rumänien. Die Liegenschaft beherbergt 10,84 Millionen Unzen Goldäquivalent (7,19 Millionen Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,55 g/t und 1.420 Millionen Pfund Kupfer bei einem Gehalt von 0,16%). Damit ist diese Lagerstätte die zweitgrößte Goldlagerstätte in Europa.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftliche und technische Information, welche die in dieser Pressemitteilung präsentierten metallurgischen Studien betreffen, wurde von Joseph C. Milbourne, Vice President Technical Services for Euro Sun überprüft und zugelassen. Er ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

Kontaktinformation:

Euro Sun Mining Inc. Investor Relations info@eurosunmining.com Tel: +1 416.309.4299

