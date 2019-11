DGAP-News: Euro Sun Mining Inc.: Euro Sun ernennt Bruce Humphrey in den Board of Directors (deutsch)

Euro Sun Mining Inc.



: Euro Sun ernennt Bruce Humphrey in den Board of Directors

07.11.2019 / 07:23

Euro Sun ernennt Bruce Humphrey in den Board of Directors

7. November 2019

Toronto, Ontario

Euro Sun Mining Inc. (TSX: ESM) ("Euro Sun" oder das "Unternehmen") gibt die

Ernennung von Bruce Humphrey als neues unabhängiges Mitglied ihres Board of

Directors bekannt.

Herr Humphrey ist ein professioneller Bergbauingenieur mit über 45 Jahren

Erfahrung in leitenden Funktionen bei Junior- und Senior-Bergbauunternehmen.

Als Chairman der Consolidated Thompson Iron Mines Limited war er maßgeblich

am Bau des 1,2 Mrd. Dollar teuren Minenprojekts Bloom Lake beteiligt. Er war

CEO von Desert Sun Mining und führte in der Mine Jacobina in Brasilien eine

Umstrukturierung durch und brachte sie wieder zur Produktion. Er war dort

CEO bis zum Verkauf der Mine an Yamana Gold im Jahr 2006.

Humphrey war von 1998 bis 2004 Chief Operating Officer von Goldcorp Inc. und

verantwortlich für die Entwicklung der Mine Red Lake zu einem

Weltklasse-Asset. Humphrey ist ein ehemaliger Director von Yamana Gold, Rio

Alto, B2Gold Corp., Crocodile Gold Corp., Avion Gold und Sulliden Gold

Corporation Ltd. Er ist Mitglied der Professional Engineers of Ontario.

Scott Moore, President und CEO, erklärte; "Wir freuen uns sehr, dass Bruce

in unser Board of Directors eintritt und unser technisches Know-how stärken

wird, während wir unser Projekt Rovina Valley weiter vorantreiben. Die über

45-jährige Erfahrung von Bruce im Bereich Minenbetrieb wird den Interessen

aller Aktionäre dienen, während wir diese aufregende Phase des Bergwerksbaus

fortsetzen. "

Herr Tom Olesinski ist aus dem Board of Directors zurückgetreten, um Herrn

Humphrey den Beitritt zu ermöglichen. Wir möchten uns bei Tom für seine

Arbeit im Board bedanken.

Herrn Humphrey wurden hinsichtlich seiner Ernennung 300.000 Optionen

gewährt.

Über Euro Sun Mining Inc.

Euro Sun ist ein an der Toronto Stock Exchange notiertes Bergbauunternehmen

mit Fokus auf die Exploration und Entwicklung seines sich zu 100 % in

Unternehmensbesitz befindlichen Gold- und Kupferprojekts Rovina Valley im

westlichen Zentral-Rumänien. Die Liegenschaft beherbergt 10,11 Mio. Unzen

Goldäquivalent (7,05 Mio. Unzen Gold bei 0,55 g/t Au und 1.390 Mio. Pfund

Kupfer bei 0,16 % Cu*).

Weitere Informationen:

Für weitere Informationen über Euro Sun Mining oder den Inhalt dieser

Pressemitteilung kontaktieren Sie bitte die Investor Relations unter

info@eurosunmining.com.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

