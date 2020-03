DGAP-News: Euro Manganese Inc.: Testarbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie in Chvaletice liefern positive Ergebnisse (deutsch)

Euro Manganese Inc.: Testarbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie in Chvaletice liefern positive Ergebnisse

VANCOUVER, Kanada. 2. März 2020. - Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN)

(das "Unternehmen" oder "EMN") gibt bekannt, dass Testarbeiten im Rahmen der

Machbarkeitsstudie für ihr Manganprojekt Chvaletice positive Ergebnisse

geliefert haben und das Unternehmen ein erhöhtes Interesse an den Proben aus

seiner Demonstrationsanlage erhalten hat.

- Laufende Testarbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie unterstützen

wichtige PEA-Ergebnisse.

- 55 % der Kapazität der Demonstrationsanlage wurde Kunden zugeteilt.

- Gespräche mit anderen Parteien über die Zuteilung der verbleibenden Proben

aus dem ersten Produktionsjahr der Anlage; und

- Aufnahme als Mitglied der Europäischen Batterie-Allianz.

Testarbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie unterstützen wichtige

PEA-Ergebnisse

Die Testarbeiten im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden auf dem Projekt

seit Oktober 2019 in den Laboreinrichtungen des führenden

Verarbeitungsanlagenbauers, der BGRIMM Technology Group, durchgeführt. Die

Testarbeiten kommen gut voran, und sowohl die Tests zur Bestätigung der

Magnetabscheidung als auch der Tiefreinigung sind jetzt im Wesentlichen

abgeschlossen. Die Ergebnisse der Magnetabscheidungstests bestätigten die

zuvor in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung ("PEA")1

veröffentlichten Ergebnisse mit der Ausbringung von ca. 85 % tMn

(Gesamtmangan) und einem Konzentratgehalt von 15 % tMn. Dies bestätigt

Realisierbarkeit dieses wichtigen Schritts im vorgeschlagenen

Verfahrensfließbild. Tiefreinigungstests haben ebenfalls frühere

Testergebnisse bestätigt, wobei die Verunreinigungen des Zielprodukts

erfolgreich entfernt wurden. Die ultimative Zielsetzung dieser Tests ist die

Unterstützung und Optimierung der Leistungsfähigkeit des Projekts,

hochreines elektrolytisches Manganmetall ("HPEMM", High-Purity Electrolytic

Manganese Metal) und Mangansulfatmonohydrat ("HPMSM", Manganese Sulphate

Monohydrate) zu liefern. Im Rahmen der Überprüfung der Lieferkette der

Projektreagenzien wurden Proben von verschiedenen europäischen Lieferanten

bezogen, um die Eignung der Reagenzien zu überprüfen und sicherzustellen,

dass die strengen Produktqualitätsziele des Unternehmens erreicht werden.

Ferner wird damit eine Optimierung der Dosierung zur Senkung der

Betriebskosten beabsichtigt.

1Die Ergebnisse der PEA wurden am 30. Januar 2019 in einer Pressemitteilung

mit dem Titel "Euro Manganese Announces PEA Results for Chvaletice Manganese

Project with an after-tax Net Present Value of US$593 Million" (Euro

Manganese gibt PEA-Ergebnisse für das Manganprojekt Chvaletice mit einem

Nettobarwert nach Steuern von 593 Mio. USD bekannt) veröffentlicht. Der von

Tetra Tech Canada Inc. erstellte NI 43-101 konforme technische Bericht mit

Stichtag 29. Januar 2019 und dem Titel "Technical Report and Preliminary

Economic Assessment for the Chvaletice Manganese Project Chvaletice, Czech

Republic" (Technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung für

das Manganprojekt Chvaletice in Chvaletice, Tschechische Republik) wurde bei

SEDAR am 15. März 2019 eingereicht. Der von Tetra Tech Canada Inc. erstellte

JORC-Code konforme Bericht mit Stichtag 29. Januar 2019 und dem Titel "Public

Report and Preliminary Economic Assessment of the Chvaletice Manganese

Project, Chvaletice, Czech Republic (Öffentlicher Bericht und vorläufige

wirtschaftliche Bewertung für das Manganprojekt Chvaletice in Chvaletice,

Tschechische Republik) wurde bei der ASX am 26. März 2019 eingereicht.

Zuteilung der Kapazität der Chvaletice-Demonstrationsanlage an potenzielle

Kunden erreicht 55 %

Wie am 3. Februar 2020 berichtet, hat das Unternehmen von potenziellen

Kunden großes Interesse an der Beschaffung hochreiner Manganprodukte aus

seiner Demonstrationsanlage im Manganprojekt Chvaletice zur Prüfung und

Qualifizierung der Lieferkette erhalten.

Das Unternehmen hat kürzlich eine weiteres Absichtserklärung (Memorandum of

Understanding) mit einem globalen Chemie- und Spezialmaterialunternehmen

unterzeichnet, um die hochreinen Manganprodukte aus seiner

Demonstrationsanlage im Manganprojekt Chvaletice zu prüfen und zu

qualifizieren. Es wird beabsichtigt, diese Produkte zur Herstellung von

Vormaterialien zur Produktion von Ferrit-Permanentmagneten zu verwenden.

Demzufolge wurden ungefähr 55 % der geplanten Produktion der

Demonstrationsanlage im ersten Jahr fünf potenziellen Kunden für Tests und

die Qualifizierung der Lieferkette zugeteilt. Die Demonstrationsanlage wird

HPEMM und HPMSM produzieren. Zu den unterstützenden Parteien und ihren

Märkten zählen: Ein weltweit führender Teilnehmer in der Lieferkette für

Lithium-Ionen-Batterien, der die Produkte in NMC-Kathoden verwenden wird;

ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien im

großen Maßstab spezialisiert, und die Produkte in NMC-Kathoden verwenden

wird; zwei globale Unternehmen aus dem Chemikalien- und

Spezialmaterialiensektor; und ein bedeutender Stahlproduzent, der die

Produkte in Spezialstählen verwenden wird. Nach erfolgreichem Abschluss der

Tests und Evaluierungen durch diese und andere Parteien sowie vorbehaltlich

einer Produktionsentscheidung auf der Grundlage der Ergebnisse der

Machbarkeitsstudie erwartet das Unternehmen die Aufnahme von Verhandlungen

mit einigen oder allen dieser Parteien über Abnahmevereinbarungen, um die

Finanzierung des Baus zu unterstützen.

Mit mehreren Parteien in Europa, Asien und Nordamerika laufen Gespräche und

Verhandlungen. EMN erwartet, in naher Zukunft den Rest der Produktion der

Demonstrationsanlage im ersten Betriebsjahr zuzuteilen.

Aufnahme von EMN in die Europäische Batterie-Allianz

Die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche tschechische

Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mangan Chvaletice s.r.o, wurde als

Mitglied in die Europäische Batterie-Allianz ("EBA") aufgenommen. Die

Zielsetzung dieser Organisation ist, dass alle Europäer durch die Schaffung

einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Wertschöpfungskette für die

Herstellung von Batteriezellen in Europa von sichererem Verkehr, saubereren

Fahrzeugen und nachhaltigeren technologischen Lösungen profitieren.

Die Europäische Batterie-Allianz ist eine einzigartige Plattform für

wichtige Stakeholder in der gesamten europäischen Wertschöpfungskette für

Batterien. Das Netzwerk umfasst die Europäische Kommission, die

EU-Mitgliedstaaten, die Europäische Investitionsbank und mehr als 400

Akteure aus Industrie, Innovation und Wissenschaft. Ziel ist es, eine starke

europaweite Batterieindustrie aufzubauen, die Europa dabei helfen wird, ab

2025 einen wachsenden Markt mit einem geschätzten Wert von 250 Mrd. EUR pro

Jahr zu erobern. Weitere Informationen über die Europäische Batterie-Allianz

finden Sie unter www.eba250.com.

Die EBA-Mitgliedschaft bietet EMN die Möglichkeit, mit Europas führender

Elektrofahrzeug- und Lithium-Ionen-Batterieindustrie, Teilnehmern aus

Regierung und Wissenschaft an einem Tisch zu sitzen und einen Beitrag zum

Aufbau einer nachhaltigen europäischen Lieferkette für

Lithium-Ionen-Batterien zu leisten.

Über Euro Manganese:

Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, dessen

Schwerpunkt auf der Entwicklung des Manganprojekts Chvaletice in der

Tschechischen Republik liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das Projekt

wird historischen Bergbaurückstände, die die größte Manganlagerstätte in

Europa beherbergen, wiederaufbereiten. Europa ist ein aufstrebendes Zentrum

für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMNs Zielsetzung ist, ein

bevorzugter europäischer Anbieter hochreiner Manganprodukte für die

Lithium-Ionen-Batterie-Branche sowie Sekundärmärkte zu werden, die

Hersteller von Spezialstahl, Hochtechnologiechemikalien und

Aluminiumlegierungen einschließen.

Erklärung zu den sachkundigen Personen und qualifizierten Sachverständigen

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die

Machbarkeitsstudie für das Manganprojekt Chvaletice basieren auf

Informationen, die von Dr. Jianhui (John) Huang, Ph.D., P. Eng., leitender

Metallurgieingenieur bei Tetra Tech Canada Inc, geprüft wurden. Er ist ein

Mitglied der Engineers and Geoscientists of British Columbia. Dr. Huang ist

ein Berater des Unternehmens und verfügt über ausreichende Erfahrung in

seiner ausgeführten Tätigkeit, um sich als sachkundige Person im Sinne der

2012 Edition of the Australasian Code for Reporting of Exploration Results,

Mineral Resource and Ore Reserves zu qualifizieren. Er ist gemäß National

Instrument 43-101 - "Standards of Disclosure for Mineral Projects" eine

qualifizierte Person. Dr. Huang stimmt der Aufnahme der auf diesen

Informationen basierenden Sachverhalten in der erscheinenden Form und dem

Zusammenhang in diese Pressemeldung zu.

Darüber hinaus werden technische Informationen zum Manganprojekt Chvaletice

von Frau Andrea, P. Eng., Senior-Projektleiterin bei EMN und eine gemäß NI

43-101 qualifizierte Person, geprüft. Frau Zaradic hat die Informationen in

dieser Pressemitteilung, für die sie verantwortlich ist, geprüft und

genehmigt und der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden

Sachverhalten in der erscheinenden Form und dem Zusammenhang in diese

Pressemeldung zu.

Die technischen Berichte hinsichtlich der PEA können auf der Website des

Unternehmens unter www.mn25.com und auf der Market Announcement Platform der

ASX eingesehen werden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen

Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen

Pressemitteilung vom 30. Januar 2019 enthaltenen Informationen wesentlich

beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen in der Pressemitteilung

weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Kontakt:

Euro Manganese Inc.

Marco A. Romero,

President & CEO

Tel. +1-604-681 1010 ext. 101

Fausto Taddei,

Vice President, Corporate Development

Tel. +1-604-681-1010 ext. 105

info@mn25.ca

www.mn25.ca

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße 15

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

