DGAP-News: Eternygen präsentiert Daten, die eine INDY-Inhibition als neue therapeutische Option für NASH aufzeigen (deutsch)

Eternygen präsentiert Daten, die eine INDY-Inhibition als neue therapeutische Option für NASH aufzeigen

10.02.2020 / 10:00

* Die Studienergebnisse werden auf dem 3. globalen NASH-Kongress in

London, Großbritannien, am 10. und 11. Februar vorgestellt

* Die Daten zeigen zum ersten Mal, dass eine INDY-Inhibition die

ernährungsbedingte NASH Erkrankung im Tiermodell verbessert und die

Inhibition von mINDY somit eine neue therapeutische Option sein könnte

* In einem präklinischen NASH-Modell reduzierte ein niedermolekularer

INDY-Inhibitor Transaminasen, Leberschädigung, Steatose und Entzündungen

und verbesserte den Glukosestoffwechsel sowie die Körperzusammensetzung

im Vergleich zur Kontrollgruppe

Berlin, Deutschland, 10 Februar 2020: Eternygen GmbH, ein privates

Unternehmen für Medikamentenentwicklung auf dem Gebiet ernährungsbedingter

Stoffwechselerkrankungen mit Sitz in Berlin, gab heute bekannt, dass es auf

dem 3. globalen NASH-Kongress, der vom 10. bis 11. Februar 2020 in London,

Großbritannien, stattfindet, ein Poster präsentieren wird (ElAgroudy et

al.). Die präklinischen Daten zeigen, dass die Inhibition des

Tricarboxylattransporters INDY (I'm Not Dead Yet/NaCT) in der Plasmamembran,

der durch das Langlebigkeitsgen mIndy/SLC13A5 kodiert wird, mittels eines

niedermolekularen Wirkstoffs die nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH) in

einem diätinduzierten NASH-Mausmodell umkehren kann.

Durch die INDY-Inhibition (INDYi) wurden die Transaminasekonzentrationen

ALAT um 59% (146,2±29,2 U/L INDYi, 353,9±37,5 U/L Vehikel, P<0,001) und ASAT

um 39% (354,4±55,2 U/L INDYi, 582,7±28,1 U/L Vehikel, P<0,01) signifikant

reduziert, was auf eine reduzierte Leberschädigung hinweist. Die hepatische

Triglyceridakkumulation war um 31% (P<0,05) verringert. Darüber hinaus

zeigte die Fluoreszenzaktivierte Zellsortierung (FACS-Analyse) für

intrahepatische Immunzellen eine deutliche Verringerung der Gesamtzahl

sowohl lymphatischer als auch myeloider Zellen, z.B. wurden die von

Monozyten abgeleiteten Makrophagen, Kupfferzellen und Monozyten um 73%, 66%

bzw. 58% reduziert (P<0,01).

Prof. Dr. Andreas Birkenfeld, einer der wissenschaftlichen Gründer von

Eternygen und ein anerkannter Experte in der INDY-Forschung, sagte: "Zum

ersten Mal haben diese Studien das therapeutische Potenzial unseres

Zielproteins INDY in NASH validiert. Die Daten liefern den Beweis für das

Konzept, dass die Regulierung intrazellulärer Stoffwechselprozesse durch die

Inhibition von INDY ein vielversprechender Ansatz zur Behandlung von NASH

ist. Das derzeitige Verständnis der Pathophysiologie passt gut zu diesem

Wirkmechanismus. Auf der Grundlage der neuen Experimente und früherer Daten

mit INDY-Knockout-Mäusen sehen wir ein einzigartiges Profil mit

therapeutischer Wirkung auf NASH im Frühstadium sowie auf Entzündungen und

Fibrose im Spätstadium und auf kardiovaskuläre Risikofaktoren. Dies sind

ermutigende Ergebnisse und bieten eine vielversprechende Perspektive für

Patienten und Pflegepersonal".

Im Januar 2020 veröffentlichte Dr. Birkenfeld, Professor für Medizin, eine

Zusammenfassung seiner und anderer Forschungsarbeiten mit dem Titel "Solute

Carrier Transporters as Potential Targets for the Treatment of Metabolic

Disease" im dem peer-reviewed Journal, Pharmacological Reviews' der American

Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics'.

Im Oktober 2019 wurde Prof. Birkenfeld zum Ärztlichen Direktor und Leiter

der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie an der

Universität Tübingen berufen und ist auch Direktor des Instituts fur

Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen des Helmholtz Zentrums an

der Universität Tübingen (IDM) sowie TransCampus-Professor für Diabetes und

Reader am King's College London.

Marco Janezic, CEO der Eternygen GmbH, sagte: "Diese Daten bestätigen den

einzigartigen pleiotropen Mechanismus der INDY-Inhibition bei der Behandlung

von Stoffwechselstörungen als Ursache von NASH und deren Komplikationen

(einschließlich Entzündung und Fibrose) sowie ihre Rolle bei der

Wiederherstellung der Leberfunktion. Wir evaluieren nun die nächsten

Entwicklungsschritte, die notwendig sind, um den Entwicklungskandidaten in

die Klinik zu bringen."

ÜBER ETERNYGEN GMBH

Die Eternygen GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2012 gegrundet und erforscht,

generiert und vermarktet innovative Arzneimittel fur die Behandlung

ernahrungsbedingter metabolischer Erkrankungen, die sich gegen das Target

NaCT richten. Das Grunderteam besteht aus renommierten Wissenschaftlern

fuhrender deutscher Universitaten und akademischer Institute sowie

erfahrenen Grundern mit großer Expertise im Bereich des

Risikokapitalgeschafts und der pharmazeutischen Industrie. Eternygen ist

eine virtuelle Firma, die mit einem Netzwerk aus international renommierten

Forschern und Forschungsunternehmen zusammenarbeitet. Eternygen ist

gegenwartig durch Epidarex Capital, Evotec AG, den von der IBB

Beteiligungsgesellschaft verwalteten VC Fonds Technologie Berlin und zwei

erfahrenen Privatinvestoren finanziert. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.eternygen.com.

KONTAKTINFORMATIONEN - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte

Eternygen:

Marco Janezic, CEO. Ph. +49 30 1207 6983 - 0; email: m.janezic@eternygen.com

Dr. Grit Zahn, Head of Research. Ph. +49 30 1207 6983 - 1; email:

g.zahn@eternygen.com

MC Services:

Raimund Gabriel, Managing Partner. Ph. +49 89 210 228 - 30;

eternygen@mc-services.eu

10.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

971461 10.02.2020

