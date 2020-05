DGAP-News: Erste Asset Management: Über 400 Abstimmungen bei Hauptversammlungen im Jahr 2019 (deutsch)

Erste Asset Management: Über 400 Abstimmungen bei Hauptversammlungen im Jahr 2019

* Dialoge mit Unternehmen wichtige Strategie zur Umsetzung von

Klimaprojekten

* 2019 erstmals an der Einbringung eines eigenes Klimaantrags beteiligt

* Active Ownership in Zeiten von Covid-19

In gezielten Dialogen mit Unternehmen (Engagement) sowie in der Ausübung der

Stimmrechte auf Hauptversammlungen (Voting) liegt hohes Potential,

nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Beide zählen zu den

Wachstumsbereichen der Nachhaltigkeitsstrategien in Europa.

Diese Anschauung unterstützt auch die Erste Asset Management (Erste AM).

Neben der Integration von nachhaltigen Standards in Investmententscheidungen

legt der Asset Manager besonderes Augenmerk auf Engagement- und Voting

Aktivitäten. Allein in Deutschland ist das verwaltete Vermögen, das auf

Engagement-Prozesse zurückgreift, im Jahr 2018 laut dem Forum Nachhaltige

Geldanlagen um 73 % gewachsen und umfasste 91 Milliarden Euro. Europaweit

schätzt die Organisation zur Förderung von ethischen Investments (Eurosif)

2017 dieses Volumen sogar auf über 4.850 Milliarden Euro.

Aufgrund der Dringlichkeit von Klimathemen setzte die Erste AM 2019 die

meisten Unternehmensdialoge in diesem Feld um, aber auch Soziales oder

Fragen zur guten Unternehmensführung wurden bei Hauptversammlungen

adressiert. "Die größten Erfolge können dann erzielt werden, wenn Dialoge

über mehrere Jahre geführt und Unternehmenskontakte regelmäßig wahrgenommen

werden", sagt Walter Hatak Leiter des Nachhaltigkeitsteams der Erste AM.

2019 fanden mehr als 80 Unternehmenskontakte statt, in denen ESG-Themen

adressiert wurden.

Erste AM beteiligt sich erstmalig an der Einbringung eines eigenen

Aktionärsantrags

Dass ESG-Themen bei Aktionären zunehmend Zustimmung finden und ernst

genommen werden, zeigen auch die Auswertungen des Erste AM Voting-Partners

ISS (Institutional Shareholder Services). Nach den Berichten über die

Hauptversammlungssaison 2019 erfuhren ESG-Anträge insgesamt größere

Zustimmung. "Oft konnte mit dem Management bereits vor Hauptversammlungen

Konsens gefunden werden, wodurch das tatsächliche Einbringen von Anträgen

nicht mehr umgesetzt werden musste", betont Hatak.

So auch im Fall der britischen Anglo American, bei deren Hauptversammlung

Investoren der Climate Action 100+ Initiative ihre Stimmen bündelten, um

einen gemeinsamen Klimaantrag einzubringen. Der Antrag forderte die

transparente Ausweisung der Klimapolitik von Lobby-Organisationen und wurde

durch die Anteile der Erste AM aktiv unterstützt. Durch ein erfolgreiches

Engagement und die Zusicherung des Unternehmens, die Antragspunkte noch vor

der Hauptversammlung umzusetzen, wurde letztendlich von einer Einbringung

abgesehen.

Walter Hatak unterstreicht: "Im Zuge des Engagements konnte das Management

von Anglo American davon überzeugt werden, dass Lobby-Organisationen, die

wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel ignorieren, keine

Unterstützung seitens des Unternehmens erhalten sollten."

Stimmrechte für 3,7 Milliarden Euro auf rund 400 Hauptversammlungen

Die Erste AM 2019 unterstützte wie schon in den Vorjahren Anträge im

Klimabereich und die Erreichung des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung

auf weniger als 2 Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor Beginn der

Industrialisierung zu begrenzen. Zudem wurden Soziales oder Anträge aus dem

Gesundheitsbereich unterstützt. So forderten z. B. Aktionäre auf der

Coca-Cola Hauptversammlung eine Auseinandersetzung des Unternehmens mit den

gesellschaftlichen Risiken, die sich durch die Vermarktung von Getränken mit

hohem Zuckeranteil ergeben.

Insgesamt setzte die Erste AM per Oktober 2019 für 3,7 Milliarden Euro

Stimmrechte auf rund 400 Hauptversammlungen um, dieses Volumen entspricht

dabei mehr als der durchschnittlichen Marktkapitalisierung eines

ATX-Unternehmens.

Covid-19 treibt digitale Lösungen voran

Während vielerorts Hauptversammlungen aufgrund der Corona-Pandemie

verschoben wurden, stellten viele Unternehmen auf digitale

Hauptversammlungen um. Die Vorgaben zum Homeoffice hatten zur Folge, dass

digitale Signaturen, die bis dato kaum Beachtung fanden, nun in den

Standardprozess aufgenommen wurden. "Unabhängig davon, ob die

Hauptversammlungen in Zukunft vermehrt digital oder als Präsenzveranstaltung

abgehalten werden ist klar: ESG-Themen bleiben auf der Agenda und gewinnen

weiter an Bedeutung", so Hatak abschließend.

Link: Der Engagement Report der Erste Asset Management 2019:

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien#active-ownership

Info:

Mit einem nachhaltig veranlagten Volumen von 13,4 Milliarden Euro (per

31.12.2019), in insgesamt 50 nachhaltigen Publikumsfonds und mehreren

Spezialfonds und einer breit gefächerten Expertise ist Erste AM Marktführer

im Nachhaltigkeitsbereich in Österreich. Zudem nimmt Erste AM eine

Pionierrolle im Bereich Ethik und Nachhaltigkeit ein: Bereits 2001 wurde der

erste nachhaltige Publikumsfonds aufgelegt.

