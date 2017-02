DGAP-News: Erste AM mit neuem Head of Human Resources (deutsch)

Erste AM mit neuem Head of Human Resources

Stefan Haderer übernimmt die Leitung der Human Resources Abteilung bei der Erste AM. Damit verantwortet er sämtliche Personalaktivitäten innerhalb der Gesellschaft und aller Tochtergesellschaften, die gemeinsam über 320 Mitarbeiter beschäftigten. In seiner neuen Position berichtet er unmittelbar an Heinz Bednar, Chief Executive Officer (CEO) der Erste AM.

Nach Abschluss seines Studiums an der Wirtschaftsuniversität in Wien begann Haderer seine Karriere bei der Erste AM als Spezialist für die strategische Entwicklung im Bereich Human Resources Management. Über sechs Jahre lang war Herr Haderer mitverantwortlich für die strategischen Personalmanagementaktivitäten wie Personalentwicklung, Performancemanagement und Change-Management.

"Seit seinem Einstieg hat Stefan Haderer immer wieder eindrucksvoll bewiesen, dass er über ausgezeichnete Kenntnisse in seinem Themengebiet verfügt. Mit seiner Hilfe konnte die Erste AM hervorragende Expertinnen und Experten für alle Geschäftsbereiche gewinnen. Für seine neue Rolle ist er bestens gewappnet", sagt CEO Heinz Bednar, der zuvor die direkte Verantwortung für den Bereich Human Resources innehatte.

Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, 1100 Wien www.erste-am.com

Die Erste Asset Management GmbH (www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten (Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 57,8 Mrd. Euro (per 31.12.2016).

