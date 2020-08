DGAP-News: Erste AM Ausblick auf die Finanzmärkte: Aktien und Risiko-Anleihen bleiben erste Wahl (deutsch)

Erste AM Ausblick auf die Finanzmärkte: Aktien und Risiko-Anleihen bleiben erste Wahl

Erste AM Ausblick auf die Finanzmärkte: Aktien und Risiko-Anleihen bleiben

erste Wahl

06.08.2020 / 12:26

* Deutliche wirtschaftliche Erholung 2021 und 2022 erwartet

* Unternehmensgewinne überraschen positiv und geben Aktienmärkten Auftrieb

* European Green Deal unterstreicht Trend zu einer nachhaltigeren

Wirtschaft und Chancen für grüne Technologien

Zwei Entwicklungen dominieren die Finanzmärkte neben der Corona-Pandemie.

Die Notenbanken agieren weltweit sehr expansiv und gleichzeitig werden

riesige Stimulierungspakete geschnürt, um die Wirtschaft wieder in Schwung

zu bringen.

Rückhalt für die Märkte

"Die Wirtschafts- und Geldpolitik ist global betrachtet ultra-expansiv.

Während die Zinspolitik an Effektivität verloren hat, spielt jetzt die

Zentralbankliquidität eine wesentliche Rolle. Die Bilanzsummen der

Zentralbanken werden massiv ausgeweitet, um den Märkten Rückhalt zu geben",

so Alexander Lechner, Leiter Multi Asset Management bei Erste Asset

Management (Erste AM). Auch von staatlicher Seite wird mit

Kurzarbeitszeitmodellen, Steuersenkungen und Unterstützungen versucht, die

gröbsten Folgen der Pandemie in Zaum zu halten.

Unternehmensgewinne überraschen positiv

Die Experten der Erste Asset Management gehen derzeit von einer Erholung der

Wirtschaft in den Jahren 2021 und 2022 aus. An Aktien bzw. Aktienfonds oder

progressiven Mischfonds führt daher kein Weg vorbei, das Ertragspotenzial

ist weiter intakt.

Die Entwicklung an den Börsen gibt Hoffnung. Zum Beispiel ist der

US-Aktienindex S&P500 seit Jahresanfang um 2,3 Prozent gestiegen (Stand

5.8.2020) und hat sich von den Tiefstständen im März kräftig erholt. Damit

unterscheidet sich die Corona-Krise auch von vorherigen Krisen, in denen die

Erholungsphasen deutlich länger dauerten.

"Treibende Faktoren für die Aktienmärkte sind neben der expansiven

Geldpolitik auch die überraschend guten Unternehmensgewinne im zweiten

Quartal 2020. In den USA haben bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen

ihre Ergebnisse veröffentlicht. Dabei haben 85 Prozent die Schätzungen der

Analysten übertroffen, nur 13 Prozent haben enttäuscht", betont Lechner.

In Europa haben bisher etwa ein Drittel der Unternehmen ihre

Quartalsergebnisse präsentiert. Die Gewinne liegen in Europa um 18 Prozent

unter dem Niveau des Vorjahres. Die Branchen-Zusammensetzung ist in den USA

und in Europa sehr unterschiedlich, die Branchen haben sich aber sehr

ähnlich entwickelt: Öl und Gas (in Europa schwerer gewichtet) ist in diesem

Jahr der schwächste Sektor, Technologie (in den USA schwergewichtig),

Konsumwerte und Gesundheitswerte gehören zu den stärksten Sektoren.

Intakte Chancen bei Unternehmensanleihen

Hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus den USA konnten im Juli ihren

besten Monat seit fast neun Jahren verbuchen. Getragen wird dieser Markt

unter anderem durch die Suche nach höheren Renditen vieler Marktteilnehmer.

Die Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken, besonders der US-Notenbank

Federal Reserve führen dazu, dass die Renditen für Anleihen mit besserer

Bonität sehr tief geblieben sind. So notieren Unternehmensanleihen mit

Investment Grade Rating in den USA laut ICE (Intercontinental Exchange) mit

einer Rendite von lediglich 1,92 Prozent, 10-jährige US-Staatsanleihen

weisen derzeit eine annualisierte Rendite von 0,54 Prozent (Stand 3.8.2020)

aus.

"Dadurch erscheint die Rendite von 5,45 Prozent, die im Schnitt bei

hochverzinslichen Anleihen zu erzielen ist, vielen Investoren als attraktiv.

Die Sorgen über eine mögliche hohe Konkurswelle ist zurückgegangen," so

Lechner.

Neben Aktien werden in gemischten Fonds der Erste AM entsprechend

Hochzins-Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen aus den Emerging Markets

favorisiert. Insgesamt sollte das Umfeld für die Märkte konstruktiv bleiben.

Klimawandel bleibt die größte Herausforderung

Laut Global Risk Map 2020 des Weltwirtschaftsforums, stellen die

ökonomischen Folgen des Klimawandels nicht nur die aktuelle Corona-Pandemie

in den Schatten. "Daher müsse es gelingen die Schäden einzudämmen, sonst

drohe ein ewiger Klima-Lockdown", betont Walter Hatak, Leiter Responsible

Investments Erste AM. Der EU Green Deal, der Europa bis zum Jahr 2050 zum

ersten klimaneutralen Kontinent machen soll, kommt genau zur richtigen Zeit.

Auch das 1,8-Billionen-Euro Budget- und Finanzpaket der EU wird grüne

Investitionen unterstützen. Mindestens 30 Prozent der Mittel des regulären

EU-Haushalts sollen in den kommenden sieben Jahren in Klimaschutz-Maßnahmen

fließen.

Laut Branchendienstleister MSCI zeigten nachhaltig geführte Unternehmen

während der Coronakrise mehr Widerstandsfähigkeit. Umweltaktien performten

auch besser als vergleichbare traditionelle Unternehmen. "Nachhaltigkeit ist

weit mehr als ein vorübergehender Trend. Wir sprechen von einem

dominierenden Thema bei der Kapitalanlage", so Hatak.

Über uns:

Die Erste Asset Management (Erste AM) koordiniert und verantwortet sämtliche

Asset-Management-Aktivitäten innerhalb der Erste Group. An unseren

Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, Slowakei,

Tschechien und Ungarn verwalten wir ein Vermögen von rund 60,4 Milliarden

Euro (Juni 2020).

Erste Asset Management wurde 2019 vom Branchenmagazin "Börsianer" zur besten

Fondsgesellschaft des Jahres ausgezeichnet.

