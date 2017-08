DGAP-News: Ernst Russ Gruppe erhöht Beteiligung an der Marenave Schiffahrts AG von 25,02 auf 29,98 Prozent (deutsch)

Ernst Russ Gruppe erhöht Beteiligung an der Marenave Schiffahrts AG von 25,02 auf 29,98 Prozent

Hamburg, 28. August 2017 - Die Ernst Russ AG, Hamburg, hat weitere Aktien i.H.v. 4,96 Prozent an der Marenave Schiffahrts AG, Hamburg, erworben und die Gruppe hält damit insgesamt 29,98 Prozent der Aktien. Die Ernst Russ AG unterstreicht mit dem Zukauf ihr Interesse, die Neuausrichtung der Gesellschaft aktiv und konstruktiv zu begleiten.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset- und Investmentmanager mit maritimem Schwerpunkt. Sie verfügt über eine Flotte von rund 180 Container-, Tank- und Bulkschiffen, die aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien betreut werden und verwaltet als Assetmanager verschiedene Objekte u.a. aus den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien und Private Equity. Zum Geschäft der Ernst Russ Gruppe gehören außerdem Treuhanddienstleistungen sowie die Konzeption und Realisierung von Alternativen Investmentfonds (AIF). Die Unternehmen der Ernst Russ Gruppe betreuen aktuell ein Investitionsvolumen von ca. 6,5 Mrd. EUR in rund 200 Fonds vor allem in den Bereichen Schiff, Immobilien und Erneuerbare Energien. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Bremen, Düsseldorf und London. www.ernst-russ.de

Kontakt: Ernst Russ AG Alan Alvarez Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de

