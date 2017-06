DGAP-News: Ernst Russ AG und Pareto Securities AS starten gemeinsam ein unabhängiges Investmentunternehmen für den deutschen Markt (deutsch)

Ernst Russ AG und Pareto Securities AS starten gemeinsam ein unabhängiges Investmentunternehmen für den deutschen Markt

^ DGAP-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Joint Venture Ernst Russ AG und Pareto Securities AS starten gemeinsam ein unabhängiges Investmentunternehmen für den deutschen Markt

06.06.2017 / 13:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Ernst Russ AG und Pareto Securities AS starten gemeinsam ein unabhängiges Investmentunternehmen für den deutschen Markt

- Hauptsitz der in Deutschland gegründeten Pareto Securities GmbH ist Hamburg

- Service umfasst die gesamte Bandbreite an Corporate Finance und Fund Raising- Dienstleistungen und richtet sich an deutsche Emittenten und Kunden

- Zusätzlich breite Palette an Investmentprodukten für deutsche institutionelle Investoren

Hamburg, 6. Juni 2017 - Wie Ende 2016 angekündigt haben die Ernst Russ AG, Hamburg, und die Pareto Securities AS, Oslo, mit der Pareto Securities GmbH ein unabhängiges Investmenthaus gegründet. Unter dem Dach der Pareto Holding GmbH wird sie mit der Pareto Alternative Investments GmbH & Co. KG und der Pareto Restructuring Advisors GmbH zusammengefasst.

Pareto bietet deutschen Kunden und Emittenten eine breite Palette an Investmentprodukten einschließlich Angeboten zur Projekt- und Anleihefinanzierung vor allem im Bereich Schifffahrt und Immobilien. Darüber hinaus wird Pareto insbesondere für deutsche institutionelle Investoren Anlagemöglichkeiten wie etwa festverzinsliche Produkte (z. B. skandinavische Anleihen) und strukturierte Produkte (z.B. AIFs) anbieten. Zum Spektrum der Corporate Finance Services der Pareto gehören Unternehmensfinanzierungs- und Beratungsdienstleistungen inklusive Restrukturierungsmandaten für Banken, Eigentümer und Investoren auf dem deutschen Seeschifffahrtsmarkt.

Pareto verbindet den lokalen deutschen Marktzugang der Ernst Russ AG mit den internationalen Investoren- und Geschäftskontakten der Pareto Gruppe. Sie eröffnet internationale Investitionsmöglichkeiten für den institutionellen deutschen Markt und bietet deutschen Emittenten Zugang zu internationalen Geldgebern.

Geschäftsführer der Pareto Holding GmbH sowie der Pareto Securities GmbH sind Jan Eike Schuldt und Rolf Darboven Zapffe. Die Pareto Restructuring Unit wird von Kai Afflerbach geleitet.

Jens Mahnke, Sprecher des Vorstands der Ernst Russ AG: "Wir sind überzeugt, dass unser Engagement in die gesamte Pareto Holding GmbH ein Erfolg werden wird. Im deutschen Markt gibt es großen Bedarf für ein neues, unabhängiges Investmentunternehmen. Die Kombination aus der internationalen Reichweite und Platzierungsstärke der Pareto Gruppe mit den lokalen Kenntnissen und der tiefen Expertise des Schifffahrtsmarktes der Ernst Russ Gruppe wird im deutschen Markt auf großes Interesse stoßen."

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset- und Invest-mentmanager mit maritimem Schwerpunkt. Sie verfügt über eine Flotte von rund 180 Container-, Tank- und Bulkschiffen, die aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien betreut werden und verwaltet als Assetmanager verschiedene Objekte u.a. aus den Bereichen Immobilien, Erneuerbare Energien und Private Equity. Zum Geschäft der Ernst Russ Gruppe gehören außerdem Treuhanddienstleistungen. Die Unternehmen der Ernst Russ Gruppe betreuen aktuell ein Investitionsvolumen von ca. 6,5 Mrd. EUR in rund 200 Fonds vor allem in den Bereichen Schiff, Immobilien und Erneuerbare Energien. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Bremen, Düsseldorf und London. www.ernst-russ.de

Über die Pareto Gruppe: Pareto ist ein führender, unabhängiger Finanzdienstleister im skandinavischen Markt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Oslo hat neben neun Niederlassungen in Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark weitere Büros in London, Aberdeen, Paris, Singapur, Perth, New York und Houston. Pareto wurde 1985 gegründet und ist seither zu einer Unternehmensgruppe mit einer breiten Produktpalette herangewachsen. Die Gruppe hat über 600 Mitarbeiter und ein Eigenkapital von rund 5,8 Mrd. NOK. www.paretosec.com

Kontakt: Ernst Russ AG Alan Alvarez Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de

---------------------------------------------------------------------------

06.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Burchardstraße 8 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 88881-0 Fax: +49 (0)40 88881-199 E-Mail: ir@ernst-russ.de Internet: www.ernst-russ.de ISIN: DE000A161077 WKN: A16107 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

580667 06.06.2017

°